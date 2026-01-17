Thiếu gia Minh Hải thông báo khẩn: "Tôi không viết bức tâm thư nào"

"Trong những năm gần đây, tôi hầu như không sử dụng mạng xã hội thường xuyên và không hay đăng tải, chia sẻ bất kỳ nội dung nào liên quan đến đời sống cá nhân, đặc biệt là không đăng tải các vấn đề tình cảm nam nữ.

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, tôi liên tục nhận được thông tin phản ánh từ người thân, bạn bè về việc một số trang (page) và tài khoản trên các nền tảng truyền thông xã hội, đã tự ý đăng và lan truyền các nội dung liên quan đến đời sống tình cảm, cá nhân của tôi với nhiều thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín và tinh thần của tôi.

Bằng status này, tôi xin chính thức khẳng định và làm rõ:

Thứ nhất: Trong hơn 3 năm trở lại đây, tôi không đăng tải, không chia sẻ và không công bố bất kỳ bài viết hay nội dung nào liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân trên mạng xã hội.

Thứ hai: Tôi không viết, không phát tán và không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào viết "tâm thư", bài chia sẻ hay bất kỳ nội dung nào liên quan đến các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, hoặc hiện tại như những thông tin đang bị lan truyền.

Thứ ba: Tôi không có hành vi ngoại tình, không có con riêng và không vi phạm các chuẩn mực đạo đức hay pháp luật trong suốt thời gian còn tồn tại mối quan hệ trước đây; như một số thông tin bịa đặt đang và đã được đăng tải.

Nay tôi đăng tải thông báo này ở chế độ Công khai (public) và yêu cầu:

- Tất cả các cá nhân, trang Facebook, Page hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào đã, đang hoặc tiếp tục sử dụng hình ảnh cá nhân, tên tuổi, hoặc thông tin liên quan đến tôi để đăng tải, xuyên tạc, bịa đặt nội dung sai sự thật phải gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh và nội dung liên quan.

- Mọi hành vi tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc không gỡ bỏ các nội dung sai sự thật sau thông báo này sẽ bị xem là cố ý xâm phạm danh dự, uy tín cá nhân, và tôi bảo lưu toàn bộ quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền đại diện, tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ để gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thông báo này được lập ra với thiện chí nhằm chấm dứt các thông tin sai lệch, tránh gây hiểu lầm, kích động dư luận và hệ quả pháp lý không đáng có cho các bên liên quan.

Xin cảm ơn vì đã đọc và tôn trọng thông báo này".