Thiếu gia Minh Hải thông báo khẩn: "Tôi không viết bức tâm thư nào"

Chiều 17/1, thiếu gia Minh Hải - bạn trai cũ Hòa Minzy đã đăng thông báo thu hút sự chú ý của công chúng.
Anh phủ nhận thông tin đang được lan truyền về đời sống tình cảm cá nhân, khẳng định nhiều năm qua không chia sẻ chuyện riêng tư, không viết hay ủy quyền đăng "tâm thư", không ngoại tình, không có con riêng. Đồng thời yêu cầu các trang, cá nhân gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cảnh báo sẽ khởi kiện, nhờ cơ quan chức năng can thiệp nếu việc xuyên tạc tiếp diễn.
Nguyên văn thông báo của thiếu gia Minh Hải:
"Trong những năm gần đây, tôi hầu như không sử dụng mạng xã hội thường xuyên và không hay đăng tải, chia sẻ bất kỳ nội dung nào liên quan đến đời sống cá nhân, đặc biệt là không đăng tải các vấn đề tình cảm nam nữ.
Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, tôi liên tục nhận được thông tin phản ánh từ người thân, bạn bè về việc một số trang (page) và tài khoản trên các nền tảng truyền thông xã hội, đã tự ý đăng và lan truyền các nội dung liên quan đến đời sống tình cảm, cá nhân của tôi với nhiều thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín và tinh thần của tôi.
Bằng status này, tôi xin chính thức khẳng định và làm rõ:
Thứ nhất: Trong hơn 3 năm trở lại đây, tôi không đăng tải, không chia sẻ và không công bố bất kỳ bài viết hay nội dung nào liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân trên mạng xã hội.
Thứ hai: Tôi không viết, không phát tán và không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào viết "tâm thư", bài chia sẻ hay bất kỳ nội dung nào liên quan đến các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, hoặc hiện tại như những thông tin đang bị lan truyền.
Thứ ba: Tôi không có hành vi ngoại tình, không có con riêng và không vi phạm các chuẩn mực đạo đức hay pháp luật trong suốt thời gian còn tồn tại mối quan hệ trước đây; như một số thông tin bịa đặt đang và đã được đăng tải.
Nay tôi đăng tải thông báo này ở chế độ Công khai (public) và yêu cầu:
- Tất cả các cá nhân, trang Facebook, Page hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào đã, đang hoặc tiếp tục sử dụng hình ảnh cá nhân, tên tuổi, hoặc thông tin liên quan đến tôi để đăng tải, xuyên tạc, bịa đặt nội dung sai sự thật phải gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh và nội dung liên quan.
- Mọi hành vi tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc không gỡ bỏ các nội dung sai sự thật sau thông báo này sẽ bị xem là cố ý xâm phạm danh dự, uy tín cá nhân, và tôi bảo lưu toàn bộ quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền đại diện, tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ để gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Thông báo này được lập ra với thiện chí nhằm chấm dứt các thông tin sai lệch, tránh gây hiểu lầm, kích động dư luận và hệ quả pháp lý không đáng có cho các bên liên quan.
Xin cảm ơn vì đã đọc và tôn trọng thông báo này".
Thông báo này được đưa ra nhằm phủ nhận bài đăng được cho là của Nguyễn Minh Hải - bạn trai cũ của Hòa Minzy trước đó.
Trong bài đăng lan truyền trên mạng xã hội có nội dung thể hiện cảm xúc hối lỗi, nhắc đến sự day dứt của một người đàn ông từng sai lầm, mong có cơ hội quay trở về, được chăm sóc con và trở thành một người cha tốt hơn. Dù không nhắc cụ thể đến bất kỳ cái tên nào, bài đăng này vẫn nhanh chóng bị cộng đồng mạng soi và cho rằng Minh Hải đang ngầm nhắn nhủ, níu kéo Hoà Minzy sau thời gian dài chia tay.
Những ai theo dõi showbiz đều biết Hòa Minzy và Minh Hải từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm và có con trai chung. Đến năm 2022, Hòa Minzy thông báo cả hai đã tan vỡ.
Thiếu gia Minh Hải tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1988, quê tại Tây Ninh. Anh được biết đến là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón.
Sau khi chia tay Hoà Minzy vào năm 2022, Minh Hải gần như rút lui khỏi mạng xã hội và đời sống showbiz. Doanh nhân này lựa chọn lối sống kín đáo, hiếm khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội và gần như không tham gia các hoạt động giải trí.