Điểm danh loạt đề cử “mặt búng ra vàng” được cộng đồng gửi về WeChoice Awards

Mỗi mùa WeChoice Awards đều đem đến nhiều cảm xúc đáng nhớ, nhiều nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho cộng đồng. Tại giai đoạn cộng đồng gửi đề cử hiện tại, nhiều câu chuyện, nhân vật, dự án thể hiện khát vọng vươn mình, của niềm tin và tinh thần cống hiến cho tương lai của người Việt đúng như chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” đã được độc giả gửi về.

Ở giai đoạn đề cử (10/1 - 18/1/2026), số lượng đề cử của độc giả và tham vấn của Hội đồng thẩm định sẽ là một trong những căn cứ để BTC lựa chọn các đề cử chính thức có mặt trong giai đoạn bình chọn.

Tại hạng mục Young Face - những gương mặt dẫn đầu xu hướng, có thành tựu nổi bật trải dài ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề cũng đã được độc giả đề cử đến WeChoice Awards. Điểm chung của họ chính là sự quyết tâm theo đuổi đam mê, sẵn sàng mở lối đi riêng với cá tính không lẫn vào đâu được, tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ.

Độc giả vẫn đang tiếp tục gửi đề cử Young Face và các hạng mục giải thưởng khác tại WeChoice Awards 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Trong đó, sự xuất hiện ấn tượng của dàn trai tài gái giỏi làng thể thao nhận về nhiều sự chú ý. Trong năm 2025 vừa qua, họ đạt được những thành tích thi đấu nổi bật ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Việc các VĐV trẻ nhận được sự yêu quý và đề cử từ cộng đồng tại WeChoice Awards một lần nữa ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, tinh thần kỷ luật và khát vọng bứt phá không ngừng để viết tiếp câu chuyện đầy tự hào của thể thao Việt Nam.

Cùng xem các đề cử là VĐV đã được cộng đồng gửi về website wechoice.vn (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên nhân vật) cập nhật đến đến 16h ngày 15/1. Và đừng quên tiếp tục gửi những cái tên mà bạn thấy xứng đáng nhé!

Hãy gửi đề cử cho các hạng mục ở WeChoice Awards tại đây.

VĐV điền kinh Lê Thị Cẩm Tú

Tại SEA Games 33, VĐV điền kinh Lê Thị Cẩm Tú (sinh năm 2005, An Giang) gây chấn động khi phá kỷ lục quốc gia chạy cự ly 200m nữ tồn tại 15 năm của điền kinh Việt Nam. Cô đạt 23 giây 14, vượt kỷ lục cũ 23 giây 27 của "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương, thiết lập từ ASIAD 2010, qua đó giành HCB.

Điều đáng nói, Cẩm Tú chỉ mới tập luyện và thi đấu nội dung này trong năm nay và đây cũng là lần đầu tiên cô bước ra đấu trường SEA Games. Việc cô gái 20 tuổi tỏa sáng với thành tích vượt kỳ vọng, khiến người hâm mộ xúc động và được xem như bước khởi đầu cho một ngôi sao điển kinh mới của Việt Nam.

VĐV điền kinh Lê Thị Cẩm Tú (Ảnh: FBNV)

VĐV pickleball - tennis Lý Hoàng Nam

Lý Hoàng Nam (sinh năm 1997, Tây Ninh) từng đứng trên đỉnh cao tennis Việt Nam với những tấm huy chương danh giá, những cột mốc lịch sử chưa từng có. Trong vài năm gần đây, anh lựa chọn rẽ sang pickleball - một môn thể thao mới mẻ, gây sốt toàn cầu.

Chính quyết định rời đỉnh cao, bắt đầu lại từ con số 0 ấy của Lý Hoàng Nam đã mở ra chương tiếp theo đầy cảm hứng. Đỉnh điểm là đầu tháng 12 vừa qua, tại PPA Asia Tour Hangzhou Open 2025, Lý Hoàng Nam đánh bại Jack Wong trong trận chung kết nghẹt thở và giành chức vô địch.

Đây không chỉ là chức vô địch PPA Tour đầu tiên trong lịch sử của một tay vợt Việt Nam mà còn tạo nên khát vọng vươn xa hơn trên bản đồ thể thao thế giới.

VĐV pickleball - tennis Lý Hoàng Nam (Ảnh: FBNV)

VĐV Liên Quân Mobile Maris (Nguyễn Quốc Huy)

Năm 2025 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Maris (tên thật là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2002, Lâm Đồng) - một trong những bộ não chiến thuật xuất sắc nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Xuất phát điểm đầu tiên, Maris chỉ học đến lớp 7 đã phải tạm dừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó anh chàng đi làm để phụ giúp gia đình, trong đó làm thuê ở quán ăn từ sáng sớm đến tối mịt để nhận 100k/ngày. Nhờ sự giúp đỡ của anh em quen qua game, Maris có điều kiện tốt hơn để theo đuổi đam mê và dần khẳng định bản lĩnh bằng những thành tích nổi bật ở cả môi trường trong nước và quốc tế.

Ở đấu trường quốc nội, Maris cùng đội FPT x Flash trở lại đỉnh cao khi vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, phá vỡ thế thống trị lâu năm của Saigon Phantom. Trong giải này, anh được bình chọn là Tuyển thủ số một (FMVP) nhờ phong độ chói sáng và vai trò thủ lĩnh. Tại SEA Games 33, Maris dẫn dắt tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam đánh bại Thái Lan tại chung kết và giành về tấm HCV.

VĐV Liên Quân Mobile Maris (Ảnh: Internet)

Cầu thủ bóng đá nam Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, Nghệ An) - cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi cùng đồng đội U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33, Đình Bắc tiếp gây ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026.

Tiền đạo sinh năm 2004 được đánh giá là có lối chơi thông minh, kỷ luật và tinh thần đồng đội cao dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Không chỉ gây ấn tượng bằng những siêu phẩm bàn thắng và hai lần liên tiếp được bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Đình Bắc còn nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy và phong thái thi đấu khiêm nhường.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ để chạm tay tới vô số cột mốc đáng nhớ, Nguyễn Đình Bắc đem lại cảm hứng không chỉ cho người yêu bóng đá, mà còn là cả một thế hệ trẻ đang vươn mình theo tiếng gọi của thời cuộc.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

VĐV bơi lội Nguyễn Quang Thuấn

Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 2006, Cần Thơ) sinh ra trong gia đình có truyền thống bơi lội, là em trai của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong năm 2025, anh chàng nổi lên như một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng nhất của bơi lội Việt Nam khi ghi dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33.

Việc giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn vượt trội mà còn cho thấy bản lĩnh thi đấu chững chạc hiếm thấy ở một vận động viên trẻ. Cùng với HCĐ nội dung 200m ngửa nam tại cùng kỳ đại hội, Quang Thuấn khẳng định khả năng thi đấu đa nội dung và tư duy phát triển toàn diện.

Ở đấu trường quốc nội năm 2025, anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định với nhiều HCV tại Giải vô địch quốc gia, qua đó được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng dài hạn và vai trò kế cận trong chiến lược phát triển bơi lội đỉnh cao Việt Nam.

VĐV bơi lội Nguyễn Quang Thuấn (Ảnh: FBNV)

VĐV bowling Trần Hoàng Khôi

Trần Hoàng Khôi (sinh năm 2009, TP.HCM) là một trong những tài năng trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam. Ở tuổi 16, Khôi gây "địa chấn" khi xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam môn bowling tại SEA Games 33. Đặc biệt hơn cả, đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử Bowling Việt Nam tại một kỳ SEA Games.

Trước thành tích này, Khôi đã sớm khẳng định tài năng khi vô địch giải U13 Thái Lan mở rộng 2022 và giành nhiều huy chương ở các giải trẻ khu vực, giúp tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ sớm.

Với chiến tích lịch sử tại SEA Games, Trần Hoàng Khôi không chỉ mang vinh quang về cho đoàn thể thao Việt Nam mà còn mở ra hy vọng lớn cho bowling Việt Nam trên đấu trường khu vực, trở thành gương mặt trẻ triển vọng của bộ môn trong tương lai.

VĐV bowling Trần Hoàng Khôi (Ảnh: Internet)

VĐV bơi lội Võ Thị Mỹ Tiên

Võ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2005, Tây Ninh) là một gương mặt cực kỳ nổi bật của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Với 9 tấm huy chương các loại, cô không chỉ là vận động viên đóng góp nhiều huy chương nhất cho đoàn Việt Nam mà còn gây xúc động mạnh mẽ bởi tinh thần thi đấu kiên cường, vượt qua mọi áp lực tâm lý để tỏa sáng.

Tại SEA Games, từ những sải tay bền bỉ trong nội dung bơi đường dài cho đến sự bùng nổ ở các nội dung hỗn hợp, Mỹ Tiên cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về cả kỹ thuật lẫn bản lĩnh bản lĩnh trận mạc.

Ở đấu trường trong nước, Võ Thị Mỹ Tiên liên tục ghi dấu ấn tại các giải vô địch quốc gia. Năm 2025, cô thi đấu thuyết phục khi giành nhiều huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia ở một số nội dung quan trọng như 100m hỗn hợp cá nhân, 100m ếch và 200m ếch. Có thể nói, 2025 là năm mà "tiểu tiên cá" đã thực sự hóa thân thành một biểu tượng mới, mang theo niềm hy vọng và luồng sinh khí mạnh mẽ cho tương lai của thể thao dưới nước nước nhà.

VĐV bơi lội Võ Thị Mỹ Tiên (Ảnh: FBNV)