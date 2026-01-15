Tết này: Chị Vàng Thị Thông, Dương Đức Anh và Én Fitness cùng có một điều ước?

Một năm có 365 ngày, và mỗi ngày - mỗi người trong chúng ta đều đi theo nhịp sống riêng, giữa công việc, gia đình và ước mơ cá nhân. Cho đến một thời điểm, tất cả cùng trở về, gặp nhau, ngồi bên những người thân yêu và ở cạnh những điều quen thuộc.

Đó là Tết!

Khoảnh khắc mà ai cũng mong trải qua, dù đã đi xa, dù cuộc sống đổi thay, dù nhiều người thân yêu không còn bên cạnh. Giống như cách Tết vẫn lặng lẽ trở về mỗi năm, nhắc con người ta về điều rất căn bản: Trở về nhà, ngồi cạnh nhau, cùng ăn một bữa cơm trọn vẹn. Mong cầu ấy không chỉ nằm trong ký ức của riêng ai.

Nó hiện diện trong những ngôi nhà đang đỏ lửa, trên những con đường dẫn người ta quay về, và trong cả những cuộc đời đã quen với việc đi xa, gồng gánh và tự bước đi.

Càng đi thật xa ta càng hiểu ra có những điều chỉ khi có Tết mới thực hiện được trọn vẹn

Đó có thể là một góc nào đó ở Bản Liền - bên hiên nhà của chị Vàng Thị Thông - người sinh ra và lớn lên, chọn gắn bó với mảnh đất này.

Chị Vàng Thị Thông và các bạn trẻ.

Từ một người phụ nữ làm nông nghiệp thuần túy, chị bước ra làm du lịch cộng đồng. Không phải để rời bỏ bản làng, mà để giữ lại những giá trị vốn có. Từ căn nhà sàn lợp lá cọ, tới nhịp sinh hoạt bản địa: mặc trang phục Tày, cấy lúa, làm cốm, hái chè Shan Tuyết, vào rừng lấy tre làm đũa,... Chị còn hướng dẫn phụ nữ trong bản học cách bán nông sản, làm du lịch. Từ đó, một mạng lưới sinh kế dần hình thành, để cả bản cùng có việc làm, cùng giữ văn hóa, cùng đi lên.

Nhưng phía sau những thành quả ấy là một nhịp sống hiếm khi chậm lại. Công việc nối tiếp công việc, việc nhà xen giữa việc bản. Chị lo cho gia đình, lo cho bản làng, lo cho những người phụ nữ khác đang bắt đầu làm du lịch. Chị quen với việc gồng gánh phần trách nhiệm phía sau, để phía trước, bản làng có thể đi tiếp. Thành công đến, nhưng đi kèm là những đánh đổi âm thầm: Thời gian cho bản thân ít đi, những khoảng nghỉ bị thu hẹp, nhiều việc hoàn thành trong lặng lẽ.

Và chỉ đến khi Tết về, khi nhịp sống chậm lại đôi chút, chị mới có khoảng lặng để nghĩ nhiều hơn về những mong cầu rất riêng của mình. Điều mà chị Thông ước muốn là gì? Là Bản Liền có thêm nhiều du khách ghé thăm, là một buổi sáng yên bình bên ly cà phê nóng, đủ để tỉnh táo bắt đầu ngày mới, hay đơn giản là được ngồi lâu hơn bên mâm cơm tối cùng gia đình. Có lẽ, chỉ chị Thông mới có câu trả lời trọn vẹn cho những điều ấy. Nhưng đâu đó, ai cũng có thể cảm nhận được một ước mong rất giản dị: được sống chậm hơn, đủ đầy hơn và bình yên hơn trong chính cuộc đời mình.

Rời bản làng về tới Thủ đô, ở một không gian rất khác, Dương Đức Anh, 23 tuổi, sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa (ĐH Kiến trúc Hà Nội), được cộng đồng sáng tạo biết đến rộng rãi với đồ án tốt nghiệp xuất sắc: Thiết kế nhận diện thương hiệu Bảo tàng Hà Nội.

Một đồ án viral, một dấu mốc sớm của người trẻ bước vào ngành sáng tạo - nơi cảm hứng không bao giờ được phép cạn, nơi môi trường đòi hỏi sự bền bỉ, liên tục đổi mới và không ít áp lực đi kèm.

Dương Đức Anh và những người bạn.

Giữa những bản vẽ chồng chất, deadline nối tiếp deadline, Tết là lúc để nghỉ xả hơi, nạp năng lượng để tìm lại nguồn cảm hứng cho những kế hoạch của năm mới.

Còn với Én Fitness (Trần Hiển Vinh, sinh năm 2002), hành trình được biết đến bắt đầu từ những vòng quay xe xuyên Việt. Từ TP.HCM ra Hà Nội, Én đạp xe để theo đuổi một mục tiêu rất riêng: được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hành trình ấy không chỉ là thử thách thể lực, mà là sự đối diện với giới hạn của bản thân, nơi mỗi vòng quay đều đòi hỏi kỷ luật, bền bỉ và niềm tin. Giờ đây, Én tiếp tục chinh phục những giới hạn mới với Hyrox - bộ môn đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa thân - tâm - trí.

Én Fitness.

Nhưng giữa những mục tiêu nối tiếp mục tiêu ấy, khi Tết về, điều mà Én mong cầu là gì? Là những thành tích mới, hay chỉ là được dừng lại, được ở cạnh gia đình sau những hành trình dài tự thân vận động?

Tết là hữu hạn vì vậy hãy trân trọng phút giây này bên nhau

Ba con người. Ba hành trình. Ba cuộc sống tưởng chừng chẳng có nhiều điểm giao nhau. Thành công vẫn đến theo những cách riêng, nhưng đi kèm là những khoảng lặng không dễ gọi tên. Đó là những lúc phải tự mình xoay xở, tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn và cho cả những ước mơ lặng thầm. Thời gian dành cho bản thân ít dần, những phút nghỉ ngơi trở nên hiếm hoi, còn tâm trí thì luôn bận rộn với những kế hoạch chưa kịp dừng lại. Chỉ đến khi chậm lại đủ lâu, người ta mới nhận ra mình đã đi xa đến mức nào.

Tết vì thế không chỉ là điểm dừng của một năm nhiều chuyển động. Nó là khoảnh khắc hiếm hoi để những người vốn quen với việc gồng gánh được quay về, được bên cạnh những người thân. Không còn là những thành tích, những cột mốc, hay những áp lực phải đạt được. Mong cầu giản dị nhất hiện ra: Được ở cạnh nhau, được trò chuyện, được ăn một bữa cơm ấm áp, được lắng nghe và được lắng nghe.

Với chị Thông, đó là khoảnh khắc một buổi sáng không dậy sớm, không tất bật mà chọn quay vào trong, quây quần cạnh các con. Với Dương Đức Anh, là khoảnh khắc tắt điện thoại, bỏ bản vẽ sang một bên nghỉ xả hơi, ngồi giữa gia đình, nghe tiếng cười rộn rã và cảm nhận không gian yên bình sau cả năm bận rộn với deadline. Với Én Fitness, là đặt chiếc xe sang một bên, tạm gác những hành trình, cùng người thân gói bánh, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã lướt qua trong năm, giản dị, nhưng ấm áp đến lạ.

Tết là ngay lúc này...ở bên cạnh người thân yêu

Và trong khoảnh khắc ấy, bất kể hành trình thế nào, bất kể cuộc sống ra sao, điều mà mọi người mong cầu cũng giống nhau: Không phải là mạnh mẽ hơn, xa hơn hay nhiều hơn, mà là được ở bên nhau, ngay lúc này. Chính những phút giây như vậy mới khiến Tết trở nên khác biệt, trở nên trân quý, và trở thành khoảnh khắc mỗi người tìm về với chính mình.