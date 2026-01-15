Ái nữ "Vua sòng bài" trổ tài nấu mì gói: Nhìn bát mì thì ít mà soi bộ đồ mặc nhà "ngậm thìa vàng" thì nhiều

Nhắc đến Hà Siêu Liên, người ta không chỉ nhớ đến danh xưng ái nữ của "Vua sòng bài" Hà Hồng Sân mà còn bởi nhan sắc cực phẩm cùng lối sống sang chảnh bậc nhất xứ Cảng Thơm. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội khi đăng tải đoạn clip với tiêu đề cực kỳ gần gũi: "Tái hiện lại bát mì gói của Phan Vỹ Bá" . Trong video, Hà Siêu Liên xuất hiện với gương mặt mộc không tì vết, mái tóc buộc gọn gàng, hào hứng chia sẻ từng bước để có một bát mì chuẩn vị "idol". Thế nhưng, trái ngược với sự giản dị của món ăn quốc dân, thứ khiến cư dân mạng "dán mắt" vào màn hình lại chính là bộ đồ mặc nhà (homewear) mà cô đang diện trên người.

Không phải là những bộ pyjama lụa bóng bẩy thường thấy trên sàn catwalk, bộ đồ của Hà Siêu Liên nhìn qua có vẻ rất đơn giản, mộc mạc với gam màu nhã nhặn. Tuy nhiên, các "thánh soi" đã nhanh chóng bóc giá đây là thiết kế đến từ thương hiệu cao cấp Silky Miracle với mức giá niêm yết lên tới 4.326 nhân dân tệ (khoảng hơn 16 triệu đồng). Đối với nhiều người, đây là một con số không hề nhỏ cho một bộ đồ chỉ để mặc đi ngủ hoặc nấu bếp, nhưng với một tiểu thư nhà họ Hà, mức giá này dường như chỉ là "chuyện thường ở huyện".

Dưới phần bình luận, hàng ngàn ý kiến đã nổ ra xoay quanh sự đối lập thú vị này. Nhiều người hài hước đùa rằng: "Đúng là đẳng cấp của ái nữ vua sòng bài, mặc bộ đồ bằng cả mấy tháng lương của tôi chỉ để đứng nấu bát mì tôm vài chục nghìn" . Thậm chí, có bình luận còn hóm hỉnh cho rằng mức giá 4.326 tệ đó có lẽ cũng chỉ tương đương với giá một gói đồ ăn vặt hàng ngày của cô nàng mà thôi. Sự thật là, dù Hà Siêu Liên có cố gắng trở nên bình dân bằng cách ăn mì gói, thì cái khí chất "ngậm thìa vàng" từ trong trứng nước vẫn toát ra qua những chi tiết nhỏ nhất.

Thực tế, phong cách sống của Hà Siêu Liên bấy lâu nay vẫn luôn là sự giao thoa giữa vẻ sang trọng và sự hiện đại, trẻ trung. Cô không ngại khoe những khoảnh khắc đời thường, đi ăn tiệm lề đường hay tự tay vào bếp, nhưng món đồ nào cô khoác lên người cũng đều là hàng tuyển chọn từ những thương hiệu xa xỉ. Điều này tạo nên một sức hút kỳ lạ đối với công chúng: vừa có cảm giác gần gũi, vừa khiến người ta phải ngưỡng mộ vì sự xa hoa tự nhiên, không cần cố gắng.

Bỏ qua câu chuyện về giá trị bộ đồ, người xem vẫn dành nhiều lời khen chê về kỹ năng nấu nướng của Hà Siêu Liên. Cách cô thưởng thức bát mì một cách ngon lành, biểu cảm tự nhiên trước ống kính khiến clip nhận được lượng tương tác khủng. Nhiều fan trung thành còn nhận xét: "Xem Siêu Liên ăn uống là thấy hạnh phúc nhất, mì vẫn là mì thôi nhưng người ăn mới là quan trọng" . Nhưng cũng không ít người thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình dưới video của cô như "Quả trứng đó chưa được nấu chín kỹ, ít nhất nó cũng phải được luộc lòng đào, trông như còn sống vậy", "Mặc bộ đồ ngủ giá hơn 4k tệ và nấu mì ăn liền chỉ vài tệ trong một cái nồi giá hơn 1k tệ",....

Có lẽ, chính sự tự tin và phong thái tự tại của một cô gái biết tận hưởng cuộc sống, dù là trong bộ đồ 16 triệu hay bát mì 15 nghìn, mới là điều khiến Hà Siêu Liên luôn giữ vững sức nóng trên các nền tảng mạng xã hội.