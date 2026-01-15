"Thiếu gia Minh Hoàng cứ thế này thì ghen tị với Phương Nhi cũng đúng thôi"

Sau đúng 1 năm kể từ đám hỏi, vào ngày 23 - 24/1 tới đây, Á hậu Nguyễn Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Trong 1 năm qua, cặp đôi chọn phương án kín đáo, ít khi xuất hiện nơi đông người, càng không có động thái gì trên MXH.

Cũng chính vì lý do này mà mỗi lần cặp đôi "lên sóng", cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao. Và nhìn sự đồng hành của Minh Hoàng và Phương Nhi trong công việc lẫn cuộc sống, phản ứng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị từ netizen cho đôi trai tài gái sắc là điều dễ hiểu.

Mới đây, khi ngày cưới của thiếu gia và Á hậu cận kề, những hình ảnh đời thường của cặp đôi lại viral, được chia sẻ rầm rộ.

Phương Nhi và Minh Hoàng được bắt gặp khi đi Nhật Bản hồi tháng 2/2025 - sau đám hỏi không lâu (Ảnh: MXH)

Hình ảnh được cho là cặp đôi đi trượt tuyết cùng nhau trong chuyến du lịch Nhật Bản (Ảnh: MXH)

Nếu như lúc xuất hiện tại các sự kiện của tập đoàn, Minh Hoàng và Phương Nhi khá chừng mực thì qua camera của team qua đường, cả hai thoải mái hơn rất nhiều.

Cặp đôi nắm tay khi đi concert, check-in ở sân bay khi đi du lịch nước ngoài, ôm eo khi chụp ảnh ở khu trượt tuyết,... Chính sự kín kẽ nhưng vẫn tự nhiên thể hiện tình cảm này lại khiến câu chuyện của họ trở nên đáng chú ý.

Ở Minh Hoàng, điều khiến nhiều người bàn tán không nằm ở vị trí thiếu gia tập đoàn hay doanh nhân trẻ mà ở cách anh xuất hiện bên cạnh Phương Nhi. Còn Phương Nhi, sau khi đăng quang Á hậu, cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí sôi nổi, thay vào đó là cuộc sống kín tiếng, tập trung vào đời sống cá nhân.

Cặp đôi được bắt gặp khi đi concert cùng nhau (Nguồn: MXH)

Sự đồng điệu này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của họ không cần công khai quá nhiều nhưng vẫn bền chặt, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Ngưỡng mộ vì hình ảnh một đôi trai tài gái sắc, xuất thân tốt, ngoại hình nổi bật chọn cách yêu kín đáo. Ghen tị vì cả hai ngày càng chững chạc, chọn cách xuất hiện bên nhau giản dị nhất.

Tất nhiên sự ghen tị này từ cư dân mạng giống như một phản xạ quen thuộc trước những mối quan hệ được cho là "đủ đầy" từ điều kiện, ngoại hình cho đến cách yêu thương nhau. Chính vì không phô trương, Minh Hoàng và Phương Nhi lại vô tình tạo nên hình ảnh một cặp đôi khiến người khác tò mò nhiều hơn, bàn luận nhiều hơn.

Những khoảnh khắc được cư dân mạng nhận xét rằng Minh Hoàng luôn dành sự quan tâm cho Phương Nhi (Nguồn: MXH)

Một số bình luận từ công chúng dành cho cặp đôi: - Tui để ý mấy clip nhìn ánh mắt quan tâm lắm nha. Kiểu biết vợ sẽ có phần lạc lõng chưa quen nên luôn dõi theo để đồng hành. - Nhìn ánh mắt Minh Hoàng nhìn Phương Nhi là tui an tâm phần nào rồi. Chúc cô gái của tui luôn hạnh phúc nhé! - Tui có thể là ăn cưới online từ bây giờ được luôn đó! - Nhìn hai bạn hạnh phúc là thấy vui rồi. Vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị á. - Vừa giàu, vừa đàng hoàng tử tế, vừa có vợ đẹp. Quá đã! - Nhà này có tướng phu thê dã man. Phương Nhi kiểu nàng thơ điềm đạm đúng chuẩn Á hậu. - Cứ như này cho mình, ít khi mê ai nhưng đôi này mình nhìn còn ghen tị với ngưỡng mộ mà!!! - 2 vợ chồng nhà này đẹp đôi nhỉ? Có khoảnh khắc Minh Hoàng đoạn xích lại gần vợ để chụp ảnh tình ghê á. Ghen tị với tình yêu này! - Thấy Minh Hoàng có vẻ cưng chiều Phương Nhi lắm nha. Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn.

