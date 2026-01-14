21 câu nói mà người EQ cao đăng lên mạng dịp cuối năm

Càng về cuối năm, quãng thời gian chiêm nghiệm tổng kết năm cũ - lên kế hoạch cho năm mới càng rõ ràng. Người ta nhận ra nhiều thứ đã không còn "lần sau", nhiều mối quan hệ cũng không còn lý do để níu kéo. Sau một năm đủ dài để va chạm, mất mát và hiểu ra, mỗi người cũng thường có chia sẻ lên MXH để nhắc mình đừng hứa hẹn hão huyền, đừng cố giữ điều đã sai, đừng đặt cảm xúc vào nơi khiến bản thân bất an.

21 câu nói dưới đây không phải lời khuyên, mà là những kết luận rút ra sau trải nghiệm về tiền bạc, tình cảm, cô đơn, giới hạn và việc học cách tự đứng dậy khi mọi thứ không như ý.

1. Đừng nghĩ rằng "để hôm khác rồi sẽ rảnh", cái gọi là "hôm khác" có khi lại là ngày bận rộn nhất; đừng nghĩ rằng "lần sau sẽ gặp", cái gọi là "lần sau" có khi đã thành kiếp sau.

2. Phong cảnh đã lỡ thì đừng lưu luyến, người đã rời đi cũng đừng níu kéo. Chỉ khi dũng cảm nói lời tạm biệt với điều sai, ta mới sớm gặp được điều đúng.

(Ảnh minh hoạ)

3. Nếu người tôi để tâm lúc nóng lúc lạnh khiến tôi trở nên được mất bất an, thì tôi sẽ chọn rời đi không lời từ biệt, vì tôi không đủ kiên nhẫn để nếm trải cảm giác bất an đó.

4. Dịu dàng thật ra không phải là nói năng nhỏ nhẹ, mà là dùng sự tử tế lớn nhất để thấu hiểu người khác.

5. Đừng để những người thật lòng đối tốt với bạn dần rời xa cuộc sống của bạn, thậm chí biến mất. Dù là tình yêu, tình bạn hay tình thân, tất cả đều cần được vun đắp bằng sự chân thành.

6. Bạn có thể nghe những bài nhạc rất buồn, nhưng tôi hy vọng bạn hãy nhìn ra ngoài: mặt trời, sao trời, mặt trăng, người qua đường, cây cối, hương hoa, kẹo bông, giọt mưa, động vật… để thấy thế giới này cũng lấp lánh ánh sáng.

7. Mỗi lần muốn tìm một người ở bên, mới phát hiện ra: có người không thể tìm, có người không nên tìm và có người thì tìm không thấy.

8. Dễ nói chuyện nhưng đừng quá hiền; cứng rắn một chút nhưng đừng tuyệt tình. Đừng suy đoán người khác bằng ác ý lớn nhất, nhưng cũng đừng yêu thương vô nguyên tắc.

9. Tiền mất rồi có thể kiếm lại; bạn bè mất rồi có thể kết giao lại; tình yêu mất rồi có thể tìm lại. Hãy nhớ: bạn không thiếu thứ gì cả, thứ bạn thiếu chỉ là dũng khí để bắt đầu lại.

10. Trên đời có rất nhiều người bỗng dưng gặp vận rủi, họ vừa tức giận với số phận, vừa biến cơn giận ấy thành sức mạnh để sống tiếp.

11. Chuyện đời là vậy: dùng một khoảnh khắc để thích một thứ gì đó, rồi dùng nhiều năm để tự hỏi vì sao mình lại thích nó.

12. Người rảnh rỗi mới thường đi "thả thính", thứ rẻ tiền và dễ thay thế mới có nhiều mối quan hệ. Người thật sự ưu tú chỉ nghiêm túc yêu một người và nghiêm túc làm việc.

(Ảnh minh hoạ)

13. Cách phản kích tốt nhất với người bạn ghét là giữ nụ cười và tỏa sáng - đó là điều họ không mong nhìn thấy nhất.

14. Con người sợ nhất là những thứ mình không biết; khao khát nhất là những thứ mình không có được; nhớ nhung nhất là những thứ mình đã đánh mất.

15. Cô đơn là vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Ai cũng có một quãng thời gian phải đi một mình, dài hay ngắn đều không thể tránh khỏi. Người cô đơn không cần lúc nào cũng thấy cuộc sống trống rỗng - phải buông tay ra thì mới đón được những điều tốt hơn.

16. Cuộc đời nhất định phải "lãng phí" cho những điều đẹp đẽ; cân nặng nhất định phải "lãng phí" cho đồ ăn ngon; tình yêu nhất định phải "lãng phí" cho người yêu bạn.

17. Cảm giác an toàn trong tình cảm thật ra rất đơn giản: giữ khoảng cách với người ngoài, giữ sâu đậm với người yêu.

18. Chúng ta sống mệt là vì không bỏ được sĩ diện, không xé được thể diện, không cởi được nút thắt trong lòng. Thật ra, nghĩ thông rồi thì mọi vấn đề trên đời đều có thể trả lời bằng hai câu: "Liên quan gì đến bạn?" và "Liên quan gì đến tôi?".

19. Làm điều nên làm, yêu người nên yêu; vừa có thể đối mặt với sóng gió dữ dội, vừa có thể an yên trong dòng chảy dịu dàng.

20. Không phải mọi mối quan hệ đều có sự cho đi cân bằng, bởi ai cũng thích được sở hữu, nhưng rất khó nói lời tạm biệt với những thứ không thuộc về mình.

21. Đừng vì chuyện nhỏ mà bực bội không yên, đừng vì chút khó khăn mà gục ngã, đừng vì một lần thất tình mà phủ định tất cả. Muốn bước ra khỏi bóng tối, chỉ có thể tự mình đứng dậy - vì không ai cứu được bạn, ngoài chính bạn.

(Nguồn: Baidu)