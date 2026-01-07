Thường xuyên làm 4 việc này tại nơi làm việc là biểu hiện của người EQ thấp

Ở nơi làm việc, hầu hết mọi người đều mong muốn duy trì mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp. Một môi trường làm việc tích cực không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện để mỗi cá nhân cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy đồng nghiệp có 4 biểu hiện EQ thấp dưới đây, tốt nhất nên giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và con đường sự nghiệp của mình.

Không chọn giải quyết mâu thuẫn trực tiếp, thích bàn tán sau lưng đồng nghiệp

Một trong những biểu hiện thường thấy của EQ hạn chế nơi công sở là chưa linh hoạt trong giao tiếp và xử lý cảm xúc. Khi phát sinh bất đồng công việc, thay vì trao đổi trực tiếp để tìm tiếng nói chung, một số người lại lựa chọn chia sẻ câu chuyện với bên thứ ba, bàn luận về khuyết điểm hoặc đời tư của đồng nghiệp.

Trong những tình huống mâu thuẫn, họ ít khi đóng vai trò kết nối hay tháo gỡ vấn đề, mà có xu hướng lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Điều này vô tình khiến hiểu lầm kéo dài, ảnh hưởng đến sự gắn kết và tinh thần làm việc chung của tập thể.

Ảnh minh hoạ

Việc thường xuyên tiếp xúc với những môi trường nhiều bàn tán dễ khiến cá nhân bị cuốn vào các mối quan hệ thiếu lành mạnh. Vì vậy, trong môi trường công sở, việc giữ chừng mực khi chia sẻ thông tin cá nhân và hạn chế tham gia các cuộc trò chuyện mang tính đồn đoán là cần thiết để bảo vệ hình ảnh và sự chuyên nghiệp của chính mình.

Thiếu tinh thần trách nhiệm, ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể

EQ không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn phản ánh qua thái độ với công việc và sự hợp tác trong tập thể. Một số nhân sự có thể chưa thực sự tập trung hoặc chưa chủ động trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nguyên nhân có thể đến từ áp lực công việc, thiếu động lực hoặc chưa tìm thấy sự phù hợp với vị trí hiện tại. Tuy nhiên, khi tình trạng này kéo dài, gánh nặng dễ dồn lên những đồng nghiệp khác, đặc biệt trong các dự án cần sự phối hợp nhóm.

Ảnh minh hoạ

Tiếp xúc thường xuyên với những đồng nghiệp có thái độ làm việc thiếu tích cực có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất của người xung quanh. Không ít trường hợp phải hỗ trợ, xử lý thêm phần việc ngoài phạm vi trách nhiệm của mình để đảm bảo kết quả chung.

Về lâu dài, điều này không chỉ tạo áp lực cá nhân mà còn làm giảm cơ hội tập trung phát triển chuyên môn và định hướng sự nghiệp của mỗi người.

Gọi đồ ăn chung nhưng nhiều lần “quên” trả tiền

Trong văn hóa công sở, việc đặt đồ ăn chung vào giờ nghỉ là một việc phổ biến. Đây vốn là hoạt động giúp gắn kết đồng nghiệp, nhưng lại dễ trở thành phép thử rõ ràng cho sự trung thực và EQ tài chính của mỗi người.

Trong bất kỳ nhóm nào cũng có thể xuất hiện một vài cá nhân liên tục “quên” chuyển tiền sau khi đã ăn xong. Dù là vô tình hay cố ý, việc này cho thấy họ thiếu ý thức, thiếu sự nhạy cảm với người khác và không tôn trọng công sức, tiền bạc của đồng nghiệp.

Nếu tình trạng lặp đi lặp lại, người đó rất có thể là người không rõ ràng trong chuyện tiền bạc. Việc phải nhắc nhở nhiều lần không chỉ gây khó xử mà còn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn - điều tối kỵ nơi công sở.

Ảnh minh hoạ

Khó buông bỏ mâu thuẫn cũ trong môi trường làm việc

Một biểu hiện khác thường được nhắc đến khi nói về EQ trong công sở là khả năng khép lại mâu thuẫn và duy trì sự hợp tác lâu dài. Trong quá trình làm việc, bất đồng quan điểm hay hiểu lầm là điều khó tránh. Người có EQ cao thường biết cách giải quyết vấn đề, rút kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp trên tinh thần chuyên nghiệp.

Ở chiều ngược lại, một số người dù bề ngoài vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng bên trong lại khó quên những bất đồng đã xảy ra trước đó. Các trải nghiệm không tích cực này có thể ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận và tương tác với đồng nghiệp trong những lần hợp tác tiếp theo.

Những đồng nghiệp như vậy thường có xu hướng tập trung nhiều vào sai sót hơn là nỗ lực hoặc thiện chí của người khác. Điều này khiến việc xây dựng sự tin cậy và phối hợp hiệu quả trở nên khó khăn hơn trong dài hạn.

Trong những trường hợp này, việc giữ khoảng cách phù hợp, duy trì giao tiếp công việc rõ ràng và tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn được xem là lựa chọn an toàn, giúp hạn chế những ảnh hưởng không cần thiết đến hiệu suất làm việc và định hướng phát triển cá nhân.