Năm cùng tháng tận: Nếu thấy đời mình đang bế tắc, hãy đứng dậy làm ngay một việc này để "dọn đường" đón lộc

Tháng Chạp gõ cửa, mang theo cái lạnh se sắt và cả những nỗi niềm không tên của những người phụ nữ. Một năm sắp qua đi, nhìn lại chặng đường đã cũ, có người mỉm cười viên mãn, nhưng cũng có người thở dài vì những dự định dang dở, vì những bế tắc trong công việc hay tình cảm cứ mãi đeo bám.

Người xưa vẫn nói "Tống cựu nghinh tân", muốn đón cái mới tốt đẹp thì buộc phải buông bỏ những cái cũ kỹ, trì trệ. Nếu bạn đang cảm thấy vận khí của mình đi xuống, đừng ngồi yên chờ đợi phép màu. Hãy xắn tay áo lên và thực hiện ngay việc này: Dọn dẹp, thanh lọc không gian sống. Đó không chỉ là làm sạch nhà cửa, mà là một nghi thức tâm linh để "quét sạch" xui rủi, dọn đường cho tài lộc ùa vào nhà.

1. Nhà cửa ngổn ngang, tâm trí sao có thể an yên?

Có bao giờ bạn bước về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhìn thấy đống quần áo chất chồng trên ghế, bát đũa chưa rửa trong bồn, hay những món đồ cũ kỹ phủ bụi ở góc nhà mà bỗng nhiên thấy lòng nặng trĩu không? Chúng ta thường nghĩ rằng sự bừa bộn chỉ là vấn đề của thẩm mỹ, nhưng trong quan niệm của phong thủy và cả tâm lý học hiện đại, không gian sống phản chiếu chính xác nội tâm của gia chủ.

Một ngôi nhà bừa bộn, chứa chấp quá nhiều đồ đạc thừa thãi chính là nơi tích tụ của những năng lượng trì trệ, hay người ta còn gọi là "ám khí". Khi dòng chảy năng lượng trong nhà bị tắc nghẽn bởi đồ đạc, vận may của bạn cũng theo đó mà bị kìm hãm, tiền bạc kiếm được cũng khó mà giữ lại, sức khỏe và tinh thần cứ thế mà đi xuống.

Hãy thử ngẫm mà xem, chúng ta thường tiếc rẻ những món đồ đã cũ. Chiếc áo đã sờn vai không còn mặc vừa, đôi giày đã mòn đế, hay những tờ hóa đơn, giấy tờ từ nhiều năm trước cứ tích tụ dần trong ngăn kéo. Chúng ta giữ lại vì nghĩ "biết đâu có lúc cần dùng", nhưng thực ra, cái chúng ta đang giữ lại chính là những gánh nặng của quá khứ. Việc sống chung với những món đồ hư hỏng, vỡ nát hay không còn giá trị sử dụng vô tình tạo ra một tâm lý "tạm bợ" và "nghèo khó". Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, mới mẻ hơn. Vì vậy, bước đầu tiên để đổi vận những ngày cuối năm chính là học cách buông bỏ những thứ không còn thuộc về cuộc sống hiện tại của mình nữa.

2. Phép màu của sự "buông bỏ": Dọn nhà là dọn mình

Đừng coi việc dọn dẹp là một gánh nặng hay nghĩa vụ phải làm khi Tết đến. Hãy coi đó là một nghi thức chữa lành. Khi bạn cầm một món đồ cũ lên và quyết định cho nó vào túi rác hoặc đem quyên góp, đó là lúc bạn đang thực hành sự dứt khoát với những điều cũ kỹ. Trong phong thủy, có ba khu vực quan trọng bậc nhất cần phải giữ sạch sẽ, thoáng đãng để thu hút tài lộc, đó là cửa chính, nhà bếp và phòng ngủ.

Cửa chính là nơi đón khí, đón thần Tài, nếu nơi này chất đầy giày dép lộn xộn, ô dù gãy hỏng thì làm sao may mắn có thể bước vào? Hãy lau chùi thật sạch bậc thềm, thay một tấm thảm mới tươi tắn hơn. Tiếp đến là căn bếp – trái tim của ngôi nhà và là nơi giữ lửa hạnh phúc. Những chiếc bát mẻ, những đôi đũa mốc, hay những lọ gia vị đã hết hạn từ lâu cần được loại bỏ ngay lập tức. Người xưa quan niệm bát đĩa tượng trưng cho "bát cơm" của gia đình, bát mẻ đồng nghĩa với việc công danh sự nghiệp bị sứt mẻ, hao hụt. Và cuối cùng, hãy nhìn lại tủ quần áo của mình. Những bộ đồ khiến bạn nhớ lại kỷ niệm buồn, hay những bộ đồ khiến bạn cảm thấy tự ti khi mặc, hãy mạnh dạn nói lời tạm biệt. Khoảng trống được tạo ra trong tủ quần áo chính là lời mời gọi cho những điều mới mẻ, tươi sáng hơn sẽ đến trong năm mới.

3. Khi không gian bừng sáng, vận may tự khắc an bài

Sự thay đổi không đến từ những điều đao to búa lớn, nó bắt đầu ngay từ khoảnh khắc bạn nhìn thấy sàn nhà bóng loáng, cửa sổ trong veo đón nắng và những góc nhà gọn gàng ngăn nắp. Khi bạn lau đi lớp bụi phủ mờ trên những món đồ, cũng là lúc bạn lau đi lớp bụi mờ trong tâm trí mình. Cảm giác nhẹ nhõm, thư thái khi ngồi trong một căn phòng sạch sẽ chính là tín hiệu cho thấy trường năng lượng của bạn đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Đừng đợi đến ngày 30 Tết mới bắt đầu dọn dẹp trong sự vội vã, mệt nhọc. Ngay từ lúc này, khi tháng Chạp vừa chớm, mỗi ngày hãy dành ra 15-20 phút để "thanh lọc" từng góc nhỏ. Bạn sẽ thấy, khi ngôi nhà được "thở", bản thân bạn cũng sẽ thấy dễ thở hơn. Những bế tắc dường như được tháo gỡ, những ý tưởng mới sẽ nảy sinh trong một không gian thoáng đãng. Năm cũ sắp qua, những điều không vui hãy gói ghém lại và tiễn đưa chúng ra khỏi cửa cùng những túi rác. Giữ lại cho mình một không gian thanh tịnh, một tâm hồn rộng mở, đó mới là cách "chiêu tài, gọi lộc" hiệu quả nhất mà không tốn kém một đồng nào. Hãy nhớ rằng, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, và tâm sạch thì đời mới an yên, phú quý.