Yêu thiếu gia không thành, cô L. xông vào phá đám cưới: Từng sống như vợ chồng, được chu cấp 100 triệu/tháng

Giữa lúc không khí hân hoan của một đám cưới xa hoa đang chuẩn bị bước vào thời khắc trọng đại nhất, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng vì một tình huống trớ trêu không ai ngờ tới: người yêu cũ của chú rể xuất hiện, công khai chặn đầu đoàn xe rước dâu và kiên quyết “ăn vạ” đòi gặp cho bằng được. Nhân vật chính trong câu chuyện được cư dân mạng gọi tắt là Cô L., còn chú rể được đồn đoán là một thiếu gia giàu có tại Phúc Kiến (Trung Quốc).

L. đến phá đám cưới người yêu cũ.

Theo đoạn clip lan truyền trên Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam), đám cưới này được tổ chức khá rình rang, tại một vùng quê thuộc tỉnh Phúc Kiến. Tuy là đám cưới ở nông thôn nhưng quy mô lại vô cùng hoành tráng. Đoàn xe rước dâu toàn xe sang, dẫn đầu là siêu xe đắt tiền, theo sau là hàng dài ô tô nối đuôi nhau, cho thấy gia thế không hề tầm thường của chú rể. Người dân xung quanh cũng tập trung khá đông, vừa xem đoàn xe, vừa bàn tán về “đám cưới nhà thiếu gia trong làng”.

Tuy nhiên, khi đoàn xe vừa di chuyển đến trước địa điểm tổ chức hôn lễ thì một cô gái bất ngờ lao ra đứng chặn ngay đầu xe, khiến toàn bộ đoàn phải phanh gấp. Nhân vật đó không ai khác chính là một cô gái tên L., là bạn gái cũ của chú rể. Trong clip, L. liên tục khóc lớn, nói trong nước mắt rằng mình “không cam tâm”, rằng hai người mới chia tay chưa bao lâu thì anh đã vội vàng kết hôn với người khác. Cô lớn tiếng yêu cầu chú rể phải xuống xe gặp mặt, nói chuyện rõ ràng trước khi đám cưới được tiếp tục.

Dù bị nhiều người xung quanh can ngăn, thậm chí có người kéo tay đưa cô ra chỗ khác để tránh làm ồn ào, cô vẫn kiên quyết không rời đi. Cô ngồi bệt xuống đường, khóc lóc, liên tục lặp lại câu nói: “Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần thôi!” . Hành động này nhanh chóng khiến đám cưới đang vui bỗng chốc rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Ở phía bên trong xe hoa, chú rể gần như không có bất kỳ phản ứng trực tiếp nào. Theo lời những người chứng kiến, anh chỉ ngồi yên, giữ vẻ mặt lạnh lùng và nhất quyết không xuống xe. Một số người thân của chú rể đã ra mặt giải quyết, cố gắng thuyết phục L. rời đi để tránh làm ảnh hưởng đến cô dâu và buổi lễ.

Điều khiến cư dân mạng càng thêm tò mò là sự im lặng tuyệt đối của chú rể. Không một lời giải thích, không một động thái đối thoại. Nhiều người cho rằng, chính thái độ dứt khoát này đã khiến người phụ nữ này càng thêm kích động, cảm giác bị bỏ rơi và tổn thương bị đẩy lên đỉnh điểm. Sau khoảng hơn 10 phút giằng co, cô gái cuối cùng cũng bị người thân và bạn bè kéo ra khỏi khu vực đoàn xe, đám cưới sau đó tiếp tục diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó cũng chính là “cái kết” khiến nhiều người bàn tán: không có cuộc gặp mặt, không có lời giải thích, chỉ còn lại sự im lặng và tổn thương một chiều.

Cô gái nhất quyết "ăn vạ".

Ban đầu, nhiều người chỉ nghĩ đây là một mối tình cũ chưa dứt, nhưng theo thông tin từng được tờ Sohu đăng tải, vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước, mối quan hệ giữa L. và chú rể không hề đơn giản như “yêu cũ thông thường”. Thực tế, hai người từng có thời gian sống chung như vợ chồng, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đến từ gia đình chú rể. Được biết, chàng trai này là thiếu gia có tiếng trong làng, gia đình làm ăn khấm khá nhiều năm, sở hữu nhà cửa khang trang, kinh tế dư dả, được xem là “con nhà người ta”. Gia đình anh mong muốn con trai kết hôn với một người môn đăng hộ đối, có công việc ổn định và phù hợp với định hướng lâu dài.

Bất chấp sự phản đối từ gia đình, chú rể vẫn từng cãi lời cha mẹ để dọn ra ngoài sống chung với cô gái này. Thời gian đầu, cuộc sống của cả hai khá êm đềm. Tuy nhiên, khi chính thức về chung một nhà, mọi chuyện dần không giống như những gì chàng trai từng tưởng tượng. L. bị cho là khá lười biếng, không đi làm ổn định, hầu như chỉ ở nhà và tiêu tiền. Dù không có thu nhập nhưng mức chi tiêu của cô lại rất cao. Cô thường xuyên lấy lý do phải gửi tiền về cho bố mẹ ở quê để chứng minh rằng bản thân đang sống sung túc, khiến gia đình yên tâm.

Đáng nói, số tiền mà chàng thiếu gia chu cấp cho bạn gái mỗi tháng có thời điểm lên tới 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Khoản tiền này không chỉ dùng cho sinh hoạt hằng ngày mà còn bao gồm chi phí mua sắm, ăn uống, tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian dài, chàng trai bắt đầu cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi gánh toàn bộ kinh tế trong khi bạn gái không có dấu hiệu thay đổi nên quyết định chia tay. Sau đó không lâu, chàng trai được gia đình mai mối với một cô gái khác, được đánh giá là phù hợp hơn cả về tính cách lẫn hoàn cảnh.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận tỏ ra cảm thông với L., cho rằng cô là nạn nhân của một mối tình dang dở, không chấp nhận được việc bị “thay thế” quá nhanh. Họ cho rằng, hành động của cô tuy bốc đồng nhưng xuất phát từ cảm xúc thật. Ngược lại, không ít người lại thẳng thắn chỉ trích L. đã hành xử thiếu chín chắn, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác và đặc biệt là cô dâu - người hoàn toàn vô can trong câu chuyện này. Nhiều ý kiến cho rằng, dù quá khứ có thế nào thì phá đám cưới vẫn là hành động khó chấp nhận, dễ khiến mọi bên đều tổn thương.

Câu chuyện sau đó không chỉ dừng lại ở một đoạn clip drama mà còn trở thành đề tài bàn luận rộng rãi về cách ứng xử sau chia tay, về ranh giới giữa níu kéo tình cảm và xâm phạm cuộc sống riêng của người khác. Đám cưới lẽ ra là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người bỗng trở thành tâm điểm của một màn “đối đầu tình cũ” đầy nước mắt.

Dù sự thật phía sau còn nhiều chi tiết chưa được xác thực, nhưng không thể phủ nhận rằng đoạn clip này đã trở thành một trong những tình huống phá đám cưới gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội. Và với nhiều người, đây cũng là lời nhắc nhở rằng: khi một mối quan hệ đã kết thúc, đôi khi buông tay trong im lặng lại là cách giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng.