Lộ diện người đàn ông đang ở cạnh Linh Trương giữa ồn ào “đòi danh phận”

Mới đây, Linh Trương - hot girl sinh năm 2001 trở thành cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến liên tục bởi những câu chuyện đời tư “dậy sóng”, cho rằng cô đang "đòi danh phận", tự nhận là "bạch nguyệt quang"...

Linh Trương vốn là người hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm hay các mối quan hệ xung quanh nên drama lần này càng khiến dân tình tò mò.

Giữa tâm điểm ồn ào, Linh Trương check-in ở Thụy Sĩ, tận hưởng những ngày đi trượt tuyết, ngắm cảnh chill chill, thỉnh thoảng lên mạng rep comment đáp trả, thả story gây chú ý...

Thời gian gần đây Linh Trương chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch tại Thụy Sĩ

Song cũng từ đây, netizen bất ngờ “soi” ra Linh Trương hiện tại đang có bạn trai. Đây cũng là người đàn ông được cho là đang đi du lịch Thụy Sĩ cùng Linh Trương. Bởi theo các “thám tử mạng”, cả hai check-in cùng địa điểm, cùng góc chụp trong một khoảng thời gian gần nhau và đăng tải trên MXH.

Bên cạnh đó, mặc dù Linh Trương và người đàn ông này không theo dõi nhau trên MXH nhưng mỹ nhân vẫn xuất hiện tương tác trong một số bài đăng. Ngoài ra, cả hai cũng nhiều lần được “soi” ra chụp ảnh cùng địa điểm, thường xuyên đi du lịch chung. Chính vì vậy cộng đồng mạng cho rằng đây là bạn trai tin đồn của Linh Trương.

Netizen "soi" ra một nam doanh nhân có check-in y hệt địa điểm, góc chụp, cùng khoảng thời gian với Linh Trương tại Thụy Sĩ

Trước đó, cả hai cũng từng check-in chung nhiều địa điểm y hệt nhau

Được biết, người này hiện là doanh nhân, hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Đây cũng là một gương mặt khá có tiếng trong giới, khiến nhiều người choáng ngợp về độ giàu có.

Về phía Linh Trương, cô nàng vẫn giữ kín chuyện đời tư của mình, mặc cho những lời đồn tiêu cực ngày một nhiều. Tuy nhiên, cô cũng có động thái đáp trả một số bình luận không chính xác về mình nhưng chỉ dừng ở mức độ “úp mở”, không chia sẻ chi tiết. Ngoài ra, Linh Trương thể hiện rằng bản thân không quan tâm quá nhiều và chỉ tập trung tận hưởng cuộc sống của mình.

Linh Trương tên đầy đủ là Trương Diệu Linh, sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh. Cô từng theo học khoa Múa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và hiện đang hoạt động với vai trò mẫu ảnh tự do, influencer trên mạng xã hội.

Linh Trương thường check-in đi du lịch nhiều nơi

Tuy nhiên mỹ nhân 2k1 rất kín tiếng trong chuyện đời tư

Cô bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2019, khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm đó, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ gương mặt sáng, đường nét hài hòa và visual cuốn hút.

Đến năm 2022, Linh Trương tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam. Tại chương trình, hot girl sinh năm 2K1 khiến nhiều người trầm trồ bởi gương mặt mộc gần như không tì vết, thậm chí còn được cộng đồng mạng ví von là “bản sao Phạm Băng Băng”. Dù không đi sâu vào các vòng trong, sự xuất hiện của Linh Trương vẫn để lại dấu ấn nhất định với khán giả.