Năm 34 tuổi bị ung thư, tôi bỏ tất cả thuê điền trang 18.000m2 để sống vì mình: "Cuộc đời tôi như bị phanh gấp lại"

Biến cố sức khỏe và quyết định rời bỏ nhịp sống đô thị

“Tại Thượng Hải, thuê một phòng làm việc vỏn vẹn 30m2 mà mỗi tháng đã tốn 3.000 NDT (khoảng 11,3 triệu đồng), trong khi tôi sở hữu một trang viên rộng 18.000 m² trên đảo, tiền thuê cả năm chỉ 50.000 NDT (tương đương 188 triệu đồng) thôi.”

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ này của Lý Dã Dã, 34 tuổi, ở Trung Quốc từng gây chú ý rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đây, cô là người điều hành một studio thiết kế nội thất mềm, từ lâu đã làm quen với nhịp sống nhanh, cường độ cao và áp lực kéo dài. Tuy nhiên vào tháng 3/2020, khi vừa kết hôn được tròn một năm, Lý Dã Dã được chẩn đoán mắc ung thư vú. Thông tin này giáng một đòn nặng nề vào cả cô và chồng.

Trong giai đoạn hóa trị, những cơn đau kéo dài, mất ngủ và cảm giác kiệt quệ về thể chất khiến cô thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của sức khỏe. “Cảm giác như cuộc đời bị phanh gấp lại vậy, nó buộc tôi phải dừng lại để suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống”, cô chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật thành công, trong thời gian hồi phục, chồng cô đã đưa vợ lái xe du lịch quanh các khu vực lân cận trong tỉnh. Sự an yên và khả năng chữa lành mà thiên nhiên mang lại đã giúp hai người đi đến một quyết định chung: tìm một nơi yên tĩnh để rút lui khỏi nhịp sống đô thị, bắt đầu một chặng sống mới chậm rãi hơn.

Thuê trang viên trên đảo và hành trình cải tạo từ con số không

Sau quá trình tìm kiếm và sàng lọc, hai vợ chồng cuối cùng chọn được một khu lâm trường nằm trên sườn núi khuất gió của một hòn đảo gần thành phố Yên Đài (Trung Quốc). Khu đất rộng 18.000 m², trong đó khoảng 4/5 diện tích là rừng óc chó, phần còn lại được xây dựng thành 20 căn nhà nông trại. Từ đỉnh núi có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ mặt biển.

Tháng 1/2021, họ ký hợp đồng thuê khu trang viên này với mức 50.000 NDT mỗi năm, chính thức khép lại cuộc sống nơi đô thị và bắt đầu thân phận mới với tư cách cư dân trên đảo. “Ban đầu chúng tôi dự định sau 40 tuổi mới lui về ở ẩn. Nhưng căn bệnh này đã khiến giấc mơ ấy được thực hiện sớm hơn”, Lý Dã Dã chia sẻ.

Khi mới đặt chân lên đảo, điều kiện của khu trang viên thô sơ hơn nhiều so với những gì họ hình dung. Các căn nhà chỉ có nền đất nện tạm bợ, không cửa sổ, gió lùa bốn phía; hệ thống nước, điện và những hạ tầng cơ bản gần như hoàn toàn không có gì. Trước đó, chủ đất này sống bằng nghề chăn nuôi gà và dê, nên đã để lại những dãy chuồng gà trống trơn, hoang phế.

Ảnh minh hoạ

Dựa trên lợi thế chuyên môn của mình, Lý Dã Dã đảm nhận việc thiết kế và cải tạo không gian nội thất. Người chồng làm trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời có niềm yêu thích với lao động thủ công, phụ trách công việc làm vườn và xây dựng hạ tầng. Hai vợ chồng lên kế hoạch dành ba năm để từng bước cải tạo, hồi sinh toàn bộ khu trang viên.

Quá trình cải tạo diễn ra đầy gian nan. Trong những tháng đầu, hai vợ chồng phải múc nước bằng thùng gỗ để sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, họ mất thêm nhiều tháng thuê thợ lắp đặt hệ thống thoát nước, nhưng lại tiếp tục đối mặt với tình trạng dột nước tại phòng ngủ chính, buộc phải chuyển sang tạm trú trong khu chuồng gà.

Điều bất ngờ là khu chuồng gà có ánh sáng tốt, không gian thoáng đãng, trải nghiệm sinh hoạt tạm thời lại khá dễ chịu. Từ đó, công trình này được cải tạo và lột xác thành không gian sinh hoạt lý tưởng của gia đình.

Ảnh minh hoạ

Để đối phó với mùa đông khắc nghiệt trên đảo, Lý Dã Dã nảy ra ý tưởng xây dựng một lò sưởi. Tuy nhiên, do cư dân trên đảo chưa từng tiếp xúc với kiểu công trình này nên không ai nhận thi công. Cô buộc phải tự học kỹ thuật xây gạch thông qua các video về nhà tự xây ở nước ngoài, cùng chồng mất 20 ngày để hoàn thiện một lò sưởi hình vòm.

Trong quá trình thi công, do ảnh hưởng của độ ẩm và sai lệch trong thiết kế kết cấu, lò sưởi nhiều lần gặp tình trạng khói trào ngược, buộc hai vợ chồng phải tháo dỡ và làm lại ba đến bốn lần mới đạt yêu cầu kỹ thuật.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, mỗi khi mùa đông đến, việc quây quần bên lò sưởi, sưởi ấm và chơi đùa cùng thú cưng đã trở thành khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật mang lại cảm giác an yên và chữa lành nhất đối với hai vợ chồng.

Cuộc sống hiện tại và triết lý “nghỉ hưu sớm không cần nhiều tiền”

Sau hai năm cải tạo liên tục, khu trang viên nông gia nguyên sơ đã dần lột xác thành một không gian sống mang hơi hướng nghệ thuật đương đại. Nền đất nện được thay bằng bê tông, toàn bộ không gian được xử lý theo tông trắng – xám, tạo nên phong cách wabi-sabi mộc mạc, tối giản nhưng giàu chiều sâu thẩm mỹ.

Chính lối thiết kế khác biệt này khiến ngôi nhà của họ trở thành hộ gia đình “độc lạ” nhất trên đảo. Người dân địa phương thường xuyên ghé thăm, dù không khỏi cảm thấy “lạ lẫm, khó hiểu”, nhưng vẫn luôn không kìm được việc chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc, biến nơi đây thành một điểm tham quan mang dấu ấn riêng giữa đảo biển yên bình.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Dã Dã đã hoàn toàn từ bỏ nhịp sinh hoạt thất thường phải thường xuyên thức đến hai, ba giờ sáng như trước kia. Cuộc sống hằng ngày của cô nay xoay quanh những việc giản dị như đi bộ, đọc sách, vẽ tranh và tiếp tục cải tạo trang viên, cùng chồng duy trì một nếp sống tự cung tự cấp, chậm rãi và an nhàn.

Sự thay đổi về môi trường sống cũng kéo theo chuyển biến sâu sắc trong tâm thế. Nếu trước đây cô luôn theo đuổi sự chỉn chu và hoàn hảo, thì giờ đây, Lý Dã Dã học cách đón nhận và trân trọng những điều chưa trọn vẹn, coi đó là một phần tự nhiên và đáng quý của đời sống.

Ảnh minh hoạ

Trước những thắc mắc từ bên ngoài về việc “cần bao nhiêu tiền tiết kiệm để có thể nghỉ hưu sớm”, Lý Dã Dã cho biết cô có những chiêm nghiệm rất riêng: “Chi phí sinh hoạt trên đảo không hề cao. Để sống một cuộc đời như mong muốn, chưa chắc đã cần đến khoản tiền tích lũy khổng lồ; điều quan trọng hơn là lòng can đảm và sự lựa chọn. Từ bỏ mức thu nhập cao ở thành phố dĩ nhiên là điều đáng tiếc, nhưng đổi lại là cuộc sống mình khao khát và sự bình yên trong tâm hồn, như vậy là hoàn toàn xứng đáng”.

Theo quan điểm của cô, giá trị cốt lõi của cuộc sống không nằm ở việc không ngừng chạy theo mục tiêu, mà ở chỗ tìm được nhịp sống phù hợp với bản thân, đồng thời được ở bên những người mình yêu thương, lặng lẽ tận hưởng thời gian trôi qua.

Theo The Papper