12 “young face” đang đua vote gắt tại WeChoice Awards, họ là ai?

WeChoice Awards 2025 tiếp tục dành riêng hạng mục Đời sống Giới trẻ để vinh danh nỗ lực của những người trẻ đang “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” theo cách của riêng mình.

Đặc biệt gây chú ý là nhóm đề cử Young Face - những gương mặt dẫn đầu xu hướng, có thành tựu nổi bật trải dài ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Điểm chung của họ chính là sự quyết tâm theo đuổi đam mê, sẵn sàng mở lối đi riêng với cá tính không lẫn vào đâu được, tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ.

Năm nay, Young Face có sự góp mặt của 12 đề cử: Creative Director Ba Thanh Nguyen (Bếp), Đại uý Đào Văn Bình, Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Nghệ sĩ Visual LED Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng), Game thủ Maris (Nguyễn Quốc Huy), Nhà sáng tạo nội dung Hà Kiara (Kiara), marisa0704 - tác giả Tiệm phở của Anh Hai, Game thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh), VĐV Lý Hoàng Nam, VĐV Nguyễn Quang Thuấn.

Hiện tại, đường đua vote của hạng mục giải thưởng cũng rất gay cấn. Tính đến 9h54 ngày 27/1, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đang tạm dẫn đầu với 14.000 lượt bình chọn. Theo sát sau đó là Đại uý Đào Văn Bình với 9.100 lượt bình chọn. Ngoài ra các đề cử khác vẫn đang được cộng đồng bình chọn nhiệt tình.

Cùng điểm lại các đề cử Young Face tại WeChoice Awards 2025 :

1/ Creative Director Ba Thanh Nguyen (Bếp)

Ba Thanh Nguyen (Bếp) là ví dụ điển hình cho hành trình dám đam mê, dám rẽ hướng của người trẻ. Từ bỏ lĩnh vực tài chính, anh trở thành Creative Director đứng sau hàng loạt dự án nghệ thuật đình đám năm 2025 như Anh Trai Say Hi, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Đặc biệt, tư duy hình ảnh độc đáo của Bếp đã góp phần quan trọng giúp Đức Phúc giành chiến thắng lịch sử tại Intervision (Nga). Không ồn ào, Bếp chinh phục giới chuyên môn bằng những sản phẩm có chiều sâu, tôn vinh bản sắc nghệ sĩ và nâng tầm trải nghiệm thị giác cho khán giả Việt.

Đọc thêm và bình chọn cho Creative Director Ba Thanh Nguyen (Bếp) TẠI ĐÂY.

2/ Đại uý Đào Văn Bình

Đại uý Đào Văn Bình là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, tham gia diễu binh ở cả 2 dịp lễ lớn là A50 và A80. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, anh tạo dấu ấn đặc biệt khi lan tỏa tinh thần kỷ luật, tự học và trách nhiệm xã hội đến giới trẻ thông qua lớp học online trên livestream mang tên “Chúng ta cùng nhau đi lên”.

Đọc thêm và bình chọn cho Đại uý Đào Văn Bình TẠI ĐÂY.

3/ Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức

Năm 2025 là một năm vô cùng bùng nổ với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khi anh có lần thứ 3 trong sự nghiệp được tôn vinh là Quả bóng Vàng Việt Nam.

Nhờ phong độ ổn định cùng màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Ninh Bình FC và đội tuyển quốc gia, anh góp công lớn giúp đội bóng cố đô thăng hạng lên chơi ở V.League và tiếp tục là đội bóng dẫn đầu mùa giải hiện tại. Anh cũng được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ được yêu thích nhất. Thành tích này khẳng định Hoàng Đức là gương mặt trẻ giàu cảm hứng và bản lĩnh hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Đọc thêm và bình chọn cho Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức TẠI ĐÂY.

4/ Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương

Ở tuổi 22, Hà Hải Dương là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của khoa học Việt Nam với hành trình học thuật hiếm có: trúng tuyển 12 chương trình tiến sĩ hàng đầu thế giới như MIT, Stanford, Yale, Caltech.

Bắt đầu từ sự tò mò bền bỉ về cách thế giới vận hành, Dương theo đuổi vật lý và hoá học, dùng khoa học để lý giải đời sống và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích, câu chuyện của Dương còn truyền cảm hứng về tinh thần dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và kiên định đi đến cùng với đam mê.

Đọc thêm và bình chọn cho Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương TẠI ĐÂY.

5/ Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) đang công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 34. Năm 2025, anh là một quân nhân tiêu biểu trong đội hình diễu binh, diễu hành tại hai sự kiện lớn của đất nước là A50 và A80. Anh còn là hình ảnh đẹp về lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật.

Đọc thêm và bình chọn cho Thượng úy Lê Hoàng Hiệp TẠI ĐÂY.

6/ Nghệ sĩ Visual LED Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng)

Năm 2025 chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của Vịt Bầu, chàng sinh viên Kiến trúc mang tư duy không gian vào nghệ thuật visual.

Từ những sân khấu triệu view trong nước đến màn trình diễn "Phù Đổng Thiên Vương" gây choáng ngợp tại Nga, Vịt Bầu đã định nghĩa lại vai trò của người làm sáng tạo hình ảnh. Vịt Bầu không chỉ vẽ bằng công nghệ mà còn thổi hồn vào từng điểm ảnh, biến sân khấu thành nơi tôn vinh văn hóa Việt Nam đầy kiêu hãnh và cảm xúc.

Đọc thêm và bình chọn cho Nghệ sĩ Visual LED Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng) TẠI ĐÂY.

7/ Game thủ Maris (Nguyễn Quốc Huy)

Khoảnh khắc Nguyễn Quốc Huy (Maris) vỡ òa cảm xúc, hai tay nâng bổng chiếc ghế thi đấu lên cao sau trận Chung kết SEA Games 33 trên đất Thái Lan có lẽ là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay. Đó không đơn thuần là màn ăn mừng bản năng của một nhà vô địch, mà là sự giải phóng cho những áp lực đè nén suốt 4 năm ròng rã.

Ít ai ngờ rằng, người đội trưởng vừa cùng tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đánh bại người Thái với tỷ số 4 - 2 đầy thuyết phục ấy, từng là một chàng phụ bếp nhễ nhại mồ hôi, vật lộn với gánh nặng mưu sinh trước khi tìm thấy ánh sáng từ Esports.

Đọc thêm và bình chọn cho Game thủ Maris (Nguyễn Quốc Huy) TẠI ĐÂY.

8/ Nhà sáng tạo nội dung Hà Kiara (Kiara)

Hà Kiara (Bùi Ngọc Hà, sinh năm 2000) gây ấn tượng bởi hành trình học tập bền bỉ và tinh thần dám đi đường dài với tri thức. Từ một cô gái Lào Cai mê tiếng Trung, Hà chinh phục học bổng thạc sĩ Đại học Thanh Hoa, đồng thời xây dựng đa kênh chia sẻ về ngôn ngữ, văn hoá và du học Trung Quốc với hơn một triệu người theo dõi.

Hành trình của Hà cho thấy việc học nghiêm túc hoàn toàn có thể song hành cùng sáng tạo nội dung, lan toả cảm hứng và giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đọc thêm và bình chọn cho Nhà sáng tạo nội dung Hà Kiara (Kiara) TẠI ĐÂY.

9/ marisa0704 - tác giả Tiệm phở của Anh Hai

marisa0704 - tác giả Tiệm phở của Anh Hai (Brother Hai’s Pho Restaurant) là gương mặt trẻ tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo độc lập, dám bắt đầu từ những điều nhỏ - đời thường nhất. Từ một tựa game indie không kinh phí, không đội nhóm, marisa0704 đã tạo nên hiện tượng lan tỏa rộng khắp, đưa những lát cắt văn hóa Việt Nam bình dị đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.

Câu chuyện ấy cho thấy sức mạnh của quan sát đời sống, sự kiên trì và cách kể chuyện chân thành của một người trẻ làm sáng tạo một cách tử tế.

Đọc thêm và bình chọn cho tác giả Tiệm phở của Anh Hai TẠI ĐÂY.

10/ Game thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh)

Game thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh, sinh năm 2007) là tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên thi đấu tại LCK, một giải đấu vốn nổi tiếng chỉ sử dụng các game thủ nội địa trong suốt 13 năm qua. Điều này cho thấy trình độ vượt trội của các tuyển thủ Hàn Quốc, những người thường được "xuất ngoại" sang các khu vực lớn khác như Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ. Do đó, việc LazyFeel ra sân cho DRX tại LCK Cup 2025 được xem là một sự kiện đáng nhớ.

Với những thành tích xuất sắc và vai trò đại diện cho tài năng Việt, game thủ 18 tuổi này đã nhận được vinh dự đặc biệt khi được dự Quốc yến đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc.

Đọc thêm và bình chọn cho Game thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) TẠI ĐÂY.

11/ VĐV Lý Hoàng Nam

Từng đứng trên đỉnh cao tennis Việt Nam với những cột mốc lịch sử chưa từng có, Lý Hoàng Nam khiến nhiều người bất ngờ khi dừng lại và rẽ sang pickleball - một môn thể thao đầy mới mẻ. Tuy nhiên, chính quyết định dám bắt đầu lại từ con số 0 ấy đã mở ra chương tiếp theo đầy cảm hứng cho cá nhân anh cũng như cho Pickleball Việt Nam.

Đọc thêm và bình chọn cho VĐV Lý Hoàng Nam TẠI ĐÂY.

12/ VĐV Nguyễn Quang Thuấn

Năm 2025 ghi dấu màn bứt phá ngoạn mục của kình ngư Nguyễn Quang Thuấn. 10 năm nỗ lực và ẩn mình dưới cái bóng của chị gái Ánh Viên, Quang Thuấn đã bước ra khỏi "chiếc kén" áp lực để tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 33.

Đọc thêm và bình chọn cho VĐV Nguyễn Quang Thuấn TẠI ĐÂY.

Thời gian bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2/2026, hãy bình chọn Young Face và các đề cử mà bạn thấy xứng đáng, chung tay lan tỏa niềm cảm hứng “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” nhé!