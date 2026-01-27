Nhiều người về hưu sẵn sàng đem tiền tích góp tặng cho các tổng tài trên mạng: Chuyện ngược đời gì đây?

Một thực trạng đáng báo động đang diễn ra trên các nền tảng video ngắn: Những "soái ca" AI với vẻ ngoài lịch lãm, lời nói mật ngọt đang trở thành đối tượng hẹn hò lý tưởng của hàng triệu phụ nữ lớn tuổi. Đằng sau những màn cầu hôn "nghìn lần như một" là một cạm bẫy tinh vi đánh vào sự cô đơn của người già để trục lợi.

Sức hút của những tổng tài không có thực

Một tài khoản mạng xã hội ở Trung Quốc có tên "Lạc Hoạt Lão La" là nhân vật ảo sở hữu hàng trăm video với nội dung lặp đi lặp lại là các cảnh cầu hôn. Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, nhân vật này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ các căn hộ sang trọng đến trước cổng các trường đại học danh tiếng trong bộ vest chỉn chu, tay cầm nhẫn kim cương khổng lồ và quỳ gối đầy chân thành.

Mặc dù hình ảnh đôi khi gặp lỗi logic khiến hành động trở nên gượng ép và luôn đi kèm dòng cảnh báo về nội dung do AI tạo ra, nhưng đối với những người lớn tuổi không rành công nghệ, đây lại là một nhân vật có thật.

Dưới phần bình luận của những video này, người ta dễ dàng bắt gặp hàng ngàn lời hồi đáp nồng nhiệt, đầy sự tin tưởng của các quý bà dành cho "cậu em" ảo. Họ coi những thước phim đó là lời cầu hôn dành riêng cho mình, dẫn đến những dòng tâm sự và cả lời hứa hẹn gắn bó trọn đời.

Từ "thả thính" đến "móc túi": Quy trình săn mồi tinh vi

Thực tế, việc tạo ra những hình tượng này là nhắm vào túi tiền của các quý bà. Chiêu trò phổ biến nhất là bán hàng thông qua sự quan tâm giả tạo. Các "em trai AI" thường quay video tiếp thị các sản phẩm gia dụng với giọng điệu ngọt ngào, khẳng định rằng đây là hàng tốt dành riêng cho các "chị". Đánh vào tâm lý muốn được thấu hiểu, những nhân vật ảo này khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền mua sắm không tiếc tay như một cách để đền đáp tình cảm cho "người tình" trong gương.

Sự tinh vi còn được nâng cấp khi những kẻ lừa đảo biến các video AI thành "phễu lọc" để tìm kiếm những người cô đơn. Sau khi nhận diện được các mục tiêu tiềm năng qua bình luận, chúng sẽ dẫn dụ họ vào các nhóm kín hoặc buổi livestream "ngoài vòng pháp luật".

Tại đây, chúng sử dụng các kỹ thuật tâm lý để dẫn dụ nạn nhân qua những yêu cầu nhỏ, trước khi lừa họ mua những loại "thần dược" giá rẻ với giá cắt cổ hoặc kêu gọi quyên góp tiền để giúp "em trai" vượt qua nghịch cảnh.

"Cơn đói" tình cảm trong thế giới số

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy người dùng trên 50 tuổi hiện dành trung bình tới 4 tiếng mỗi ngày để lướt video ngắn, khiến họ trở thành đối tượng chính của các nội dung do AI sản xuất hàng loạt. Họ không chỉ say mê các "soái ca" cầu hôn mà còn bị thu hút bởi những nhân vật ảo được xây dựng với nhiều hình tượng khác nhau.

Thực chất, việc người già cuồng AI không khác gì giới trẻ đắm chìm vào các nhân vật ảo trong game. Cả hai thế hệ đều đang dùng công nghệ để khỏa lấp những hố đen cảm xúc và trốn tránh áp lực của đời thực bằng những ảo ảnh được lập trình sẵn.

Hơn thế nữa, công nghệ AI còn cho phép người già tự tạo ra một thế giới lý tưởng của riêng mình bằng cách ghép mặt vào các mẫu video lung linh. Hơn nữa, các thuật toán lại biết cách mang đến sự ngọt ngào và kiên nhẫn hơn cả người thân thực sự. Khi con cháu quá bận rộn để trả lời một tin nhắn, thì những thực thể ảo luôn sẵn sàng túc trực để cung cấp những giá trị cảm xúc đầy ắp, trở thành "viên kẹo ngọt" khó cưỡng giữa thực tại cô đơn.

Nhìn một cách khách quan, hiện tượng này không chỉ là vấn đề về lòng tin, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách con người tìm kiếm sự an ủi về tinh thần trong thời đại số. Những thuật toán AI hay các kịch bản tương tác ảo thường thành công nhờ khả năng lấp đầy những khoảng trống cảm xúc mà cuộc sống thực tại đôi khi bỏ lỡ. Vệc mỗi người tìm kiếm niềm vui hay sự lắng nghe trên không gian mạng là một nhu cầu tự nhiên, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới về khả năng nhận diện rủi ro.

Để giữ được sự tỉnh táo trước những xu hướng này, thay vì những biện pháp cứng nhắc, chúng ta nên hướng tới sự thấu cảm và đối thoại cởi mở giữa các thế hệ. Việc xây dựng một nền tảng văn hóa số vững chắc bắt đầu từ việc hiểu rằng: công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn cho những tương tác giữa người với người.