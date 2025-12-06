Xoài Non - Gil Lê bị soi thái độ khi đi trễ: "Ai chọc gì bạn?"

Trong không khí mùa lễ hội cuối năm, các sự kiện thường quy tụ đông đảo người nổi tiếng ở showbiz và trên MXH. Mới đây, tại show thời trang của NTK Đỗ Long, hàng loạt gương mặt đình đám có màn đọ sắc hoành tráng, khiến dân tình xuýt xoa vì ai cũng “bén”. Trong đó, sự xuất hiện và thái độ của Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) - Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) bất ngờ gây tranh cãi.

Dù thời gian gần đây, Xoài Non ít khi xuất hiện tại các sự kiện song lần này cô lại có mặt, sánh đôi cùng Gil Lê. Cặp đôi đến muộn và vào sau khi mọi người đã ổn định vị trí nên khá vội vàng, nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi để theo dõi màn trình diễn của người mẫu.

Xoài Non và Gil Lê có mặt tại sự kiện (Clip: Quân)

Tuy nhiên trên MXH đang bàn tán rôm rả về khoảnh khắc chụp ảnh của Xoài Non. Tại đây, cô nàng đứng trên bục chụp ảnh, đang trao đổi với một người khác với thái độ kém tươi.

Khoảnh khắc ghi lại thái độ không vui của Xoài Non (Nguồn: meowentertainmentvn)

Dù chưa rõ chuyện gì hay lý do nào khiến Xoài Non có biểu cảm này nhưng cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng mỹ nhân 2k2 ứng xử không khéo léo khi thể hiện sự khó chịu, mặt đăm đăm ở nơi sự kiện đông người.

“Sao nhìn mặt có vẻ khó chịu vậy?”, “Ai cũng tươi cười thấy mỗi cặp đôi này sắc mặt hằm hằm”, “Ánh mắt hình viên đạn”, “Nhìn mặt đanh đá vậy?”, “Gay cấn thế? Ánh mắt này là ý gì vậy”, “Ai chọc mà bà nhỏ khó chịu thế”,... là một số bình luận từ netizen

Song cũng có nhiều người cho rằng thái độ của Xoài Non không đến từ sự khó chịu hay gắt gỏng với ai mà do nguyên nhân khách quan như cơ mặt, trang điểm đậm, góc quay,... Một số ý kiến “minh oan” cho mỹ nhân 2k2:

- Cơ mặt vậy thôi. Bình thường tui make up đậm ra ngoài nhìn như muốn đâm người ta tới nơi nhưng mà tui không có quạu hay gì. Cái cơ mặt vậy thôi, kẻ mắt đồ bén bén tí là ác ngay.

- Không phải liếc đâu mọi người, do màu lens nó dữ với đeo lens mắt hay bị liếng liếng lắm.

- Cái này không phải mặt thái độ đâu mấy bà mà là khuôn mặt không tự tin, e ngại, không dám cười thành ra không cảm xúc ấy.

- Mình thấy do quay và đồ không phù hợp nữa. Không hiểu sao khúc này tối thui nên bị dìm chứ đánh đèn lên vẫn xinh.

Hiện tại Xoài Non chưa có bất kỳ chia sẻ nào về tranh cãi này.

Về phần Gil Lê, nghệ sĩ này cũng được cho là không vui vẻ, tươi cười như khi tham dự các sự kiện khác hay trên livestream.

Một khoảnh khắc khác cho thấy nét mặt căng thẳng của Xoài Non

Gil Lê và Xoài Non khi theo dõi show thời trang

Ngoài ra, vóc dáng và diện mạo hiện tại của Xoài Non cũng gây chú ý. Được biết Xoài Non cũng cho biết đang trong quá trình kiểm soát cân nặng, bằng chế độ ăn. Trong livestream của mình, Gil Lê cũng tiết lộ người đẹp 2k2 đang trong quá trình detox, hạn chế ăn nhiều, chủ yếu chỉ uống nước để siết dáng, kiểm soát cân nặng. "Có người detox, không được ăn gì cả chỉ uống nước thôi" , Gil Lê nói.

Hiện tại Xoài Non đang hẹn hò với Gil Lê. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.