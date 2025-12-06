5 từ trong tiếng Việt người EQ thấp thoải mái viết vào tin nhắn, còn người EQ cao thấy là xoá ngay

Tin nhắn không có giọng nói, không biểu cảm, cũng chẳng có ngữ điệu để "đỡ hộ" ta như khi nói chuyện trực tiếp. Thế nên, từng từ, từng dấu chấm, dấu phẩy đều có khả năng tạo ấn tượng, tốt hoặc xấu, với người đối diện. Có những người chỉ cần nhắn một câu ngắn mà tạo cảm giác dễ chịu, tôn trọng, hợp tác. Nhưng cũng có người, dù không cố ý, vẫn khiến người khác cảm thấy bị coi thường, bị quát mắng, hoặc thiếu thiện chí… chỉ vì dùng sai một từ.

Dưới đây là 5 từ/ nhóm từ mà người EQ thấp thường vô tư sử dụng trong tin nhắn hằng ngày. Ngược lại, người EQ cao, những người hiểu cảm xúc của người khác và biết duy trì quan hệ, sẽ xoá ngay trước khi bấm gửi.

1. "NHƯNG": Từ làm tụt cảm xúc người đối diện trong 1 giây

"Nhưng" là từ phá bầu không khí rất nhanh. Nó mang nghĩa phủ định ý phía trước, khiến người đọc có cảm giác như mọi điều họ nói vừa rồi… trở thành vô nghĩa.

Ví dụ: "Tốt đấy, nhưng vẫn chưa đủ"; "Mình hiểu bạn, nhưng bạn phải nghe mình"; "Cảm ơn nhé, nhưng lần sau đừng vậy nữa"...

Người EQ thấp dùng "nhưng" như bản năng, không nghĩ ngợi. Người EQ cao thì hiểu rằng từ này làm mất thiện chí, tắt luôn cảm xúc tích cực, nên họ đổi cách diễn đạt:

"Tốt đấy. Nếu thêm X nữa thì sẽ tuyệt hơn"' "Mình hiểu bạn. Thử xem hướng này nhé?"...

Cùng một nội dung, nhưng cách nói khác hẳn năng lượng.

2. "GẤP": Từ gây áp lực, dễ khiến người khác cảm thấy bị lợi dụng

Người EQ thấp rất thích dùng chữ "gấp", kể cả khi… chẳng gấp thật. Họ nghĩ rằng thêm chữ này sẽ khiến người khác ưu tiên họ hơn, nhưng thực tế lại tạo hiệu ứng ngược: gây khó chịu, gây áp lực, và khiến người đối diện cảm thấy bị điều khiển.

Ví dụ: "Gửi mình tài liệu gấp"; Làm giúp mình việc này gấp"; "Trả lời gấp nhé."

Vấn đề là, ai cũng có lịch trình, công việc, và cuộc sống riêng. Dùng chữ "gấp" tùy tiện khiến người khác mất cảm giác được tôn trọng.

Người EQ cao thay thế bằng: "Nếu tiện, bạn gửi giúp mình trước 3h nhé"; "Mình đang cần trong hôm nay, bạn giúp mình được không?"

Vẫn là mong muốn được ưu tiên, nhưng thể hiện bằng sự tôn trọng và lịch sự.

3. "OK" KHÔNG DẤU: Ngắn gọn nhưng vô hồn, dễ bị hiểu là cộc lốc

Đây là một hiểu lầm phổ biến. Nhiều người nghĩ rằng "ok" chỉ là từ xác nhận đơn giản, nhưng trong tin nhắn, đặc biệt khi không có cảm xúc kèm theo, từ này có thể tạo 3 vibe rất "khoai": Lạnh lùng, miễn cưỡng, đang bực nhưng cố nén.

Nếu đang tranh luận hoặc cần sự hợp tác, "ok" khiến người đọc nghĩ rằng bạn không muốn tiếp tục trao đổi nữa.

Người EQ thấp thì không để ý điều này. Người EQ cao lại tinh tế hơn: "Oke bạn nhé!"; "Ok, để mình làm ngay"; Được đó, cảm ơn bạn!"

Thêm một từ hoặc một dấu cảm thán nhỏ thôi cũng đủ để chuyển năng lượng từ lạnh sang ấm.

4. "SAO CŨNG ĐƯỢC": Từ thể hiện sự thụ động, thiếu trách nhiệm và kém chủ động

Nghe có vẻ khiêm nhường, nhưng thực ra đây là một trong những từ khó chịu nhất trong giao tiếp.

"Sao cũng được" nghĩa là: tôi không muốn quyết, tôi không muốn chịu trách nhiệm, tôi không quan tâm, bạn tự lo đi...

Khi đưa ra ý kiến mà nhận lại câu này, người nghe dễ cảm thấy bị bỏ mặc, bị dồn gánh nặng lựa chọn.

Người EQ cao sẽ tránh nói "sao cũng được", vì họ biết không có lựa chọn nào cũng là một lựa chọn, và đôi khi còn gây phiền hơn.

Họ trả lời theo hướng hỗ trợ: "Mình nghiêng về phương án A, nhưng nếu bạn thấy B hợp hơn thì mình theo"; 'Bạn chọn nhé, còn mình thì thấy thời gian nào cũng ổn'; Không trốn tránh, không đẩy trách nhiệm, mà vẫn mềm mại.

5. "THẾ THÔI": Hai từ tưởng nhẹ nhưng chứa đầy sự dửng dưng

"Thế thôi" mang vibe đóng cửa, cắt đứt, không muốn nói thêm. Trong trò chuyện, nó tạo cảm giác: Cụt hứng, lạnh nhạt, thiếu tôn trọng, muốn kết thúc mà không giải thích

Ví dụ: "Mình không đi đâu. Thế thôi"; Tui nói vậy. Thế thôi"...

Người EQ thấp dùng "thế thôi" khi họ muốn nhanh gọn. Người EQ cao biết rằng giao tiếp không chỉ truyền đạt thông tin mà còn truyền đạt cảm xúc.

Thế nên họ chọn các cách nói mềm hơn, không làm người kia cảm thấy bị gạt đi: "Vậy là ổn rồi, cảm ơn nhé!"; Mình chỉ có vậy thôi, nếu cần thêm bạn nói mình nhé."

Vì sao người EQ thấp hay dùng những từ này?

Không phải họ cố ý đâu. Phần lớn bắt nguồn từ 3 lý do:

1. Thói quen vô thức Họ không nhận ra từ mình đang dùng tạo cảm xúc gì cho người khác.

2. Tư duy "tôi đúng - nhanh - gọn" Ưu tiên sự thuận tiện của bản thân mà quên đi cảm giác của người đối diện.

3. Thiếu khả năng đọc cảm xúc qua chữ viết EQ không phải bẩm sinh, mà là kỹ năng. Người chưa rèn khả năng nhận biết cảm xúc sẽ dễ chọn những từ "vô ý mà thành vô duyên".

Người EQ cao thì làm khác: Họ gửi cảm xúc cùng với thông tin, họ không chỉ nghĩ "mình viết gì" mà còn nghĩ "người khác sẽ cảm thấy gì khi đọc". Họ biết rằng: Cùng một nội dung, cùng một yêu cầu, cùng một mục tiêu, nhưng cách diễn đạt khác nhau có thể tạo ra hai cảm xúc trái ngược.

Vậy nên, trước khi gửi tin nhắn, họ luôn hỏi mình 1 câu: "Tin nhắn này khiến người đọc dễ chịu hay khó chịu?". Nếu thấy "thô", họ chỉnh lại. Nếu thấy "cộc", họ thêm một chữ mềm. Nếu thấy "áp lực", họ đổi cách diễn đạt. Chính sự tinh tế này giúp họ xây dựng quan hệ bền vững, dễ được yêu mến, dễ được giúp đỡ và thành công hơn.