Hiếm có nhất Việt Nam: Con dâu và mẹ chồng mặc váy cưới cùng 1 ngày, hạnh phúc này "quá vuýp"

Cặp đôi trẻ nhất định phải chờ 7 năm để gặp đúng người mới cưới. Nói về nhau bằng những ngôn từ giản dị những lại đầy hạnh phúc: “Tôi yêu anh ấy vì sự chân thành và bao dung”; “Tôi cảm ơn cô ấy vì đã luôn yêu thương, sẻ chia”.

Một cặp đôi trung niên kết hôn 40 năm, nhưng 35 năm là sự “thử thách” khi người vợ tận tụy, chăm sóc chồng bên chiếc xe lăn. Thế nhưng biến cố ấy, chưa từng khiến cả hai có suy nghĩ tiêu cực mà luôn cố gắng, hướng về nhau và xây dựng gia đình hạnh phúc. .

Hai vợ chồng đã dành hơn nửa đời người bên nhau - 50 năm đồng hành, người chồng tự nhận mình “gia trưởng”, vợ lại là người sẵn sàng nhẫn nhịn. Họ kết hôn từ khi còn khó khăn và ở hiện tại vẫn nắm tay nhau, tự hào gọi: “Cô dâu của tôi”.

Mỗi gia đình - một câu chuyện, mỗi cách yêu khác nhau, nhưng cuối cùng đều hướng một điểm chạm: Đó là tình yêu!

Nhiều người bày tỏ, yêu một người đủ lâu, người ta sẽ nhận ra rằng điều giữ được mối quan hệ chẳng phải sự hoàn hảo, mà là cách mỗi người chọn đối xử với nhau trong những thời điểm khó khăn nhất. Tình yêu bền không phải vì lãng mạn, mà vì sự tử tế, kiên nhẫn và muốn cùng “nửa kia” đi tiếp, dù cuộc sống có đổi thay thế nào đi nữa.

Đó cũng là thông điệp mà 80 cặp đôi đều mong muốn được giãi bày khi cùng nhau tham dự Lễ cưới tập thể, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc vào sáng nay 6/12.

Lễ cưới tập thể nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức

Khoảnh khắc 80 cặp đôi cùng trao nhau nụ hôn khiến những ai chứng kiến cũng hạnh phúc

1. Con dâu và mẹ chồng cùng mặc váy cưới: 33 năm, kéo gần lại bằng một khoảnh khắc

Cũng tại sự kiện, có một gia đình gồm cả bố mẹ và con cái cùng làm chung một lễ cưới khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, cặp đôi trẻ cho biết họ chuẩn bị làm đám cưới vào thời gian tới. Cả hai đã chờ đợi khoảng 7 năm để gặp được đúng người mà mình mong muốn tiến tới hôn nhân.

Trên sân khấu khi được MC Quyền Linh hỏi, cả hai đều nói về nhau bằng những từ ngữ rất giản dị nhưng lại đầy chân thành. "Em yêu anh ấy bởi sự giản dị, chân chất vào bao dung" - cô dâu nói. Chú rể cũng không ngần ngại đáp lời: "Còn em thì luôn cảm nhận được sự yêu thương ấm áp, chân thành từ người vợ sắp cưới của mình".

Đặc biệt hơn, trong ngày vui hiếm có này, chú rể cũng muốn bố mẹ cùng chứng kiến, thậm chí tham gia làm đám cưới chung. Theo đó, bố mẹ của chú rể đã kết hôn được 33 năm, cả hai được các con động viên nên quyết định đăng ký, khoác lên mình bộ vest, váy cưới và sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hàng chục năm về trước.

“Bố mẹ chúc các con trăm năm hạnh phúc, sự kiện hôm nay với con và bố mẹ sẽ đi suốt cuộc đời. Thực sự là bậc làm cha mẹ, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ được sẽ có khoảnh khắc này. Ban đầu, chúng tôi chỉ làm phụ huynh nhưng sau đó chúng tôi cũng đã đăng ký. Mặc dù đường xa nhưng hai vợ chồng cũng đã theo xe lên đường từ nửa đêm để tham dự cùng các con. Chúng tôi cũng mong rằng hạnh phúc của các con, cũng chính là hạnh phúc của bố mẹ”, đại diện gia đình chia sẻ.

Cặp đôi đã "tìm nhau" 7 năm, chuẩn bị về chung một nhà

Bố mẹ cũng xuất hiện, tổ chức đám cưới chung kỷ niệm 33 năm bên nhau

2. "Nếu không có em, chắc anh cũng không hạnh phúc"

Một cặp đôi khác cũng đã chia sẻ trong ngày hội rằng đã kết hôn 40 năm nhưng có đến 35 năm, người vợ phải chăm sóc chồng trên chiếc xe lăn sau một lần gặp tai nạn. Cặp đôi đều làm việc trong quân đội, yêu nhau từ thời còn là hạ sĩ. Cả hai có chung sở thích, niềm đam mê nên đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Tuy nhiên, "thử thách" xuất hiện khi sau 5 năm, người chồng gặp tai nạn, phải gắn liền cuộc đời còn lại với chiếc xe lăn. Một mình vợ chăm chồng, chăm 2 con nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu cực: "Tôi chưa bao giờ nghĩ điều gì cả, chỉ luôn cố gắng vì chồng, vì 2 con để xây dựng hạnh phúc gia đình, gắn bó và sẻ chia" .

Những chia sẻ này cũng đã chạm đến cảm xúc của người chồng, cặp đôi nghẹn ngào chia sẻ: "Sau khi gặp tai nạn, tư tưởng, tinh thần của tôi cũng có phần suy sụp. Thế nhưng với tình thương dành cho vợ, các con là động lực lớn nhất để tôi vượt qua. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn em đã nắm tay anh đi suốt cả một chặng đường. Nếu không có em, chắc anh cũng không hạnh phúc".

Cặp đôi kỷ niệm 40 năm ngày cưới - đám cưới vàng

3. "Tôi nhường" và "Tôi gia trưởng" đã ở bên nhau 50 năm

Bên cạnh đó, một cặp đôi đã ở bên nhau 50 năm cũng khiến tất cả những ai chứng kiến phải cùng cười, cùng khóc. Cả hai đã ở tuổi U80, đi cùng nhau nửa cuộc đời, có những lúc “xô bát, xô đũa” nhưng vẫn tiếp tục chọn nắm tay, đồng hành cùng nhau.

Ngay trên sân khấu, bác trai thừa nhận: “Có lẽ do tính gia trưởng của tôi nên vợ thường nhường nhịn hơn”. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn cùng bày tỏ: “Tôi và cô dâu của tôi đã ở bên nhau 50 năm. Trong mỗi bản thân, hai con người sẽ luôn có lửa tình yêu. Hôm nay như được trở lại thời kỳ cô ấy 24 tuổi, tôi 27 tuổi. Thật sự rất hạnh phúc” .

Cặp đôi "kim cương" đã ở bên nhau 50 năm

Qua câu chuyện này, nhiều người cũng cho rằng hạnh phúc không phải là tìm người hoàn hảo, mà là học cách sống với người không hoàn hảo. Hôn nhân bền vững không phải là lúc nào cũng lãng mạn, ngọt ngào. Hôn nhân là sự cam kết. Dù ông có tính xấu này, bà có tính nết kia, nhưng họ chọn cách chấp nhận và điều chỉnh bản thân vì mục tiêu chung là gia đình.

Ngoài ra, hàng chục cặp đôi khác cũng đều có những câu chuyện, những kỷ niệm từ thời hẹn hò, yêu đương đến khi về chung một nhà. Đó có thể là những lúc cùng nhau lập nghiệp, đi lên từ hai bàn trắng, đó cũng có thể là khoảnh khắc không hiểu nhau, lựa chọn rời xa nhau,... Nhưng sau cùng, tất cả đều chọn bao dung, sẻ chia và gắn kết, lan tỏa những giá trị yêu thương.

Hãy cùng ngắm nhìn những cặp đôi hạnh phúc nhất ngày hôm nay!

Các cặp đôi tham dự đều có những câu chuyện, hành trình hạnh phúc riêng

Dù ở độ tuổi nào, họ cũng đều hạnh phúc, xúc động khi được khoác lên mình trang phục cưới, sánh đôi với người mình thương yêu

Tất cả đều ghi lại ngày "cưới chung" như một kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong đời