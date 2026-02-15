Mẹ đảm Hà Nội gây sốt mạng khi "nhật ký" những mâm lễ cúng 365 ngày qua

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, câu chuyện về những mâm lễ cúng giản dị nhưng chỉn chu của chị Đỗ Thu Ngọc (35 tuổi, Hà Nội) bỗng gây sốt trên mạng xã hội. Không phô trương, không cầu kỳ thái quá, những hình ảnh được chị chia sẻ lại chạm đến cảm xúc của nhiều người bởi đó là hành trình 365 ngày gìn giữ nếp nhà, gửi gắm lòng thành và sự biết ơn với cội nguồn.

Là giáo viên, công việc giảng dạy bận rộn, song vào mỗi dịp rằm, mùng 1 hay lễ Tết, chị Ngọc vẫn dành thời gian chuẩn bị mâm lễ trang trọng dâng lên tổ tiên . Ban thờ được bài trí cẩn thận, hài hòa giữa lễ nghi truyền thống và các nguyên tắc phong thủy, thể hiện sự tôn kính và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ.

Suốt một năm qua, những mâm lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn trở thành một cuốn “nhật ký” đặc biệt. Đó là nơi lưu giữ những dấu mốc của thời gian, những khoảnh khắc sống chậm và cả sự trưởng thành trong suy nghĩ, cảm xúc của người phụ nữ Hà Nội.

Mâm lễ ngày mồng 1 Tết, khởi đầu cho một năm mới thật bình an, may mắn và vạn sự như ý.

Ngày rằm tháng Giêng, chị chọn tông màu vàng cho sự may mắn, cắm bình hoa cúc đại đoá, nấu một mâm cơm đơn giản, làm bánh xu xê, oản xôi, nấu chè dâng lễ.

Chia sẻ về hành trình này, chị Ngọc cho biết mỗi mâm lễ giống như một “nút thắt” thời gian. Mâm lễ đầu năm rực rỡ sắc đỏ của xôi gấc, sắc vàng của hoa cúc, gửi gắm mong ước năm mới hanh thông, thuận lợi.

Những mâm lễ ngày rằm, mùng 1 lại là khoảng lặng giữa guồng quay tất bật. Có những tháng bận rộn, mâm lễ chỉ có nhành hoa, quả táo, bát chè, đĩa xôi đơn sơ, nhưng đó là lúc chị tìm về sự bình yên trong tâm thức, tạm gác lại lo toan để thành tâm khấn nguyện.

"Nhìn lại chặng đường 365 ngày, tôi nhận ra sự thay đổi của chính mình. Từ những ngày đầu còn lúng túng trong cách sắp hoa, bày quả, đến nay đôi tay đã thuần thục, khéo léo hơn, mâm lễ cũng hài hòa, đẹp mắt hơn. Dẫu vậy, đó vẫn là hành trình học hỏi không ngừng, bởi sự trọn vẹn trong tâm luôn cần được nuôi dưỡng", chị Ngọc chia sẻ.

Mâm lễ cúng ngày mùng 1 và ngày Rằm tháng 2 âm lịch với sắc hồng của hoa phi yến.

Nhìn vào ban thờ của gia đình này, hầu như ai cũng ấn tượng về khéo léo, chăm chút trong cách bài trí. Các vật dụng như bình hoa, bát hương, nến và chân đèn đều được sắp xếp một cách hài hòa, tạo nên tổng thể trang nhã và thanh tịnh. Mỗi đồ vật đều có ý nghĩa riêng, từ màu sắc đến vị trí đều được cân nhắc kỹ càng để đảm bảo sự cân bằng.

"Ban thờ phải đầy đủ 5 yếu tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, bài trí hài hoà đúng theo lối xưa. Vì muốn kết hợp cả tính thẩm mỹ hiện đại nên mình phá cách một chút trong cách bày biện, trang trí sao cho đẹp, còn lại mọi thứ vẫn theo nếp cũ không thay đổi" , chị Ngọc cho biết

Mỗi mùa trong năm, ban thờ tổ tiên nhà chị Ngọc lại có diện mạo mới với những loài hoa đặc trưng, như hoa đào, hoa mai dịp Tết Nguyên đán, hoa sen trong mùa hè, hoa cúc vàng khi thu về... Tất cả đều được chị sắp xếp khéo léo, hài hòa và mang đậm nét văn hóa Việt.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi chuẩn bị mâm lễ khép lại một chu kỳ thời gian, cảm xúc trong chị cũng lắng đọng hơn. Đó là sự biết ơn vì sau một năm nhiều biến động, gia đình vẫn bình an, con cái chăm ngoan, công việc thuận lợi. Những điều chưa trọn vẹn được gia đình gửi theo làn khói hương, để nhẹ lòng bước sang năm mới với niềm tin “làm đâu được đó, vạn sự như ý”.

Với nhiều người, những mâm lễ của chị Đỗ Thu Ngọc không chỉ đẹp ở hình thức mà còn là minh chứng cho một trái tim luôn hướng thiện, trân trọng truyền thống và biết ơn cội nguồn. Chính sự chân thành ấy đã khiến câu chuyện đời thường này lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cùng xem những mâm cỗ đẹp mắt trên ban thờ tổ tiên của chị Đỗ Thu Ngọc.

Mâm lễ bánh trôi, bánh chay mùng 3/3 Tết Hàn thực.

Mùa loa kèn năm nào chị cũng nhất định phải dâng lễ lên ban thờ.

Rằm tháng 4, để hướng về sự kiện chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chị Ngọc chuẩn bị mâm lễ mang sắc đỏ rực rỡ của Quốc kỳ.

Mùng 1 tháng 5 Âm lịch đúng mùa hoa sen Super, chị bày mâm lễ màu hồng đỏ với hoa sen kết hợp hoa hồng và hoa phăng.

Ban thờ ngày rằm tháng 5 và rằm tháng 6.

Dịp mùng 1 tháng 7 rơi vào đúng dịp cả nước đang hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh nên chị chọn tông màu đỏ và vàng như màu cờ Tổ quốc.

Mâm lễ rằm tháng 7 với tông trắng đẹp mắt.

Mâm lễ rằm tháng 8 - Tết Trung thu không thể thiếu quả hồng, bánh trung thu, xôi, chè.

Mâm lễ rằm tháng 9 dịu dàng sắc hồng của hoa hồng Sophia.

Mâm lễ ngày rằm tháng 10 với tông màu vàng quen thuộc.

Những mâm lễ mang sắc tím và vàng cho ngày mùng 1 và rằm tháng 11.