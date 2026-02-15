Binz gọi điện cho Châu Bùi giữa tin chia tay, câu đầu tiên đã nổi da gà thật đấy!

Mối quan hệ của Châu Bùi và Binz đang là chủ đề được quan tâm. Sau những đồn đoán rạn nứt từ cư dân mạng, cặp đôi đã làm rõ tình hình tình cảm khi cùng xuất hiện trong một series video mới của Châu Bùi.

Trong clip, Châu Bùi gọi điện cho Binz và nam rapper nghe máy với lời chào ngọt ngào: “Hello em yêu”. Chính Châu Bùi cũng phải nổi da gà với cách xưng hô của người yêu: “Sến quá! Từ từ anh ơi! Ở đây có đông người lắm. Hello em yêu mới sợ. Xấu hổ quá”.

Phản ứng của Châu Bùi khi nghe Binz gọi "em yêu"

Trong cuộc nói chuyện sau đó, Binz liên tục nhắc nhiều đến Châu Bùi và sự quan trọng của cô. Nam rapper đề cao sự hiện diện của bạn gái trong cuộc sống của mình, bày tỏ rằng Châu Bùi là người khiến anh cười nhiều hơn trong cuộc sống. Nghe những chia sẻ này từ Binz, Châu Bùi cũng thể hiện rõ sự xúc động, rưng rưng nước mắt.

Cuối cuộc điện thoại, cặp đôi gọi nhau là “baby” với giọng dễ thương: “Cảm ơn baby”, “Bye bye baby”.

Thực tế, Châu Bùi và Binz vẫn thường gọi nhau là “baby”. Năm 2024, khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam rapper nhận được lời động viên của Châu Bùi qua màn hình nên liền "Hi, baby", "Thanks" cực ngọt dù biết bạn gái không nghe được.

Binz hôn gió đến Châu Bùi trên sóng

Năm 2022, Binz gửi lẵng hoa hồng đến sự kiện tặng Châu Bùi với dòng nhắn nhủ: "Ờ mây dinh! Gút chóp em! Love Châu". Từ thời điểm đó, cách xưng hô vô cùng ngọt ngào của Binz khiến nhiều người thích thú.

Binz tặng hoa cho Châu Bùi năm 2022 - thời điểm cặp đôi chưa công khai hẹn hò

Châu Bùi và Binz được cho là hẹn hò từ năm 2020. Cả 2 gặp nhau tại một sự kiện của người bạn chung và Binz là người để ý trước, chủ động làm quen Châu Bùi. Việc này được cả nhóm bạn chung của 2 người ủng hộ.

Suốt thời gian dài sau đó, cặp đôi không công khai mối quan hệ nhưng ai cũng biết khi thường xuyên "thả thính" qua lại trên MXH. Một người là KOL đình đám, có sức ảnh hưởng trong làng thời trang còn một người là "nhà thơ" rap Việt, được nhận xét là rapper hàng đầu nên nhận về rất nhiều bình luận khen đẹp đôi từ dân tình.

Binz và Châu Bùi

Dần dần, sau nhiều năm bên nhau và có mối quan hệ đã bền chặt hơn, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ, thoải mái nhắc đến đối phương trên truyền thông hay MXH. Hiện tại cặp đôi được cho là đã dọn về chung một nhà, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào.

Thời gian gần đây, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Song với những gì Binz và Châu Bùi thể hiện đến hiện tại thì mối quan hệ của cả hai vẫn ngọt ngào như bình thường.