Phát điên vì hoa Tết năm nay!

Bên cạnh cành đào, cây mai, cây quất,... mỗi gia đình dịp Tết đều cắm thêm bình hoa “thập cẩm” vừa để trưng trên ban thờ, vừa để bày trí thêm cho nhà cửa thêm rực rỡ. Theo truyền thống, những loại hoa như thược dược, lay ơn, hoa violet vốn luôn được “săn đón”, nhà nào cũng cắm một bình hoa cổ truyền như vật mới được gọi là Tết.

Tuy nhiên năm nay, thị trường hoa đa dạng hơn, xu hướng cắm hoa Tết cũng thay đổi liên tục. Không chỉ chơi hoa truyền thống, năm nay như mở ra một trào lưu cắm hoa Tết, kết hợp các loại hoa lạ, đắt tiền và đề cao sự thẩm mỹ.

Lay ơn, thược dược vốn vẫn là đặc trưng hoa ngày Tết

Trên các trang MXH, đặc biệt là Threads, không khó thấy các bài đăng hỏi địa chỉ mua hoa, hỏi giá hoa, nhờ tư vấn nên cắm hoa nào, cắm ra sao mới “chuẩn bài”. Không những thế, nhiều người cũng chia sẻ thành quả cắm hoa của mình, từ những người lần đầu thử sức đến những người có kinh nghiệm dày dặn nhiều năm, ai cũng chụp bình hoa của nhà để “flex”. Điều này khiến một người dù không “nghiện hoa” cũng cảm thấy FOMO, muốn chạy xe ra chợ mua liền mấy bó về thực hành.

Năm nay, hot trend nhất phải kể đến bình hoa ly kép mix với tuyết mai hoặc tiểu tú cầu. Những loại hoa ly kép trắng viền hồng, hồng đậm viền trắng, hoặc hồng phấn với dạng bông to, nhiều tầng cánh và không có phấn hoa, độ bên cao được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên nếu chỉ cắm đơn thuần một loại hoa thì chưa đủ “nghệ”. Hội mê hoa kết hợp thêm với tuyết mai, tiểu tú cầu là những loại hoa thân mỏng, vươn dài và có dáng cong tự nhiên, tạo thêm sự mềm mại, cầu kỳ cho bình hoa Tết.

Ly kép mix tuyết mai đang là hot trend năm nay (Ảnh: Thảo Nguyên)

Trên Threads, hội chị em liên tục chia sẻ về cách cắm hoa, những bình hoa đẹp kết hợp giữa tuyết mai, tiểu tú cầu và ly kép

Song cũng vì vậy mà mức giá của những loại hoa này cũng tăng phi mã như giá vàng. Theo ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) ngày 27 Tết, mức giá của hoa ly dao động từ 500k - 1 triệu đồng, tùy loại. Trong đó loại ly kép có từ 3 - 5 tai đều rơi vào khoảng 700k/bó - 10 cành trở lên. Được biết, mức giá này gần như đắt gấp đôi so với ngày thường. Ngoài ra, tuyết mai có giá 80k - 100k/bó nhỏ, tiểu tú cầu cũng dao động từ 180k - 300k/bó.

Tính “sương sương”, cắm một bình hoa cũng hết cả triệu bạc thế nhưng không phải ai cũng mua được đúng ý. Các loại hoa hot như ly kép thì liên tục “cháy hàng”, chủ yếu còn ly đơn, màu sắc vàng, cam truyền thống.

Chợ hoa Quảng An (Hà Nội) đông kín người những ngày cận Tết

Dù có mức giá tăng cao nhưng hoa ly vẫn rất được yêu thích

Chị Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay lần đầu mình cắm hoa ly mix với tuyết mai, thấy mọi người làm đẹp nên cũng muốn đu trend. Nhưng bình đầu tay thấy bất ổn quá, không đẹp được như trên mạng nên tính sẽ ra chợ mua một bó khác về thực hành. Tuy nhiên chợ hoa những ngày gần Tết thì rất đông người, các loại hoa hot cũng được mọi người săn đón nên dù giá cao cũng rất khó mua”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hải (Hải Phòng) thì chọn các an toàn hơn: “Mình vốn không khéo tay nhưng cũng rất FOMO vì mọi người đăng rất nhiều. Ở nơi mình sống thường sẽ đặt hoa từ các cửa hàng phân phối hoa tươi, mức giá cũng sẽ nhỉnh hơn mà lựa chọn lại không quá đa dạng. Hơn nữa, cũng phải đặt từ sớm hoặc canh từng đợt hàng về, may mắn thì chọn được hoa yêu thích. Tuy nhiên vì không giỏi cắm hoa đẹp nên mình mua hoa mix sẵn, về chỉ việc đưa vào bình là đẹp luôn”.

Ngoài ra trên MXH hiện tại, cộng đồng mạng cũng đang đua nhau khoe thành quả bình hoa của mình. Người thấy “lạ lắm” vì tác phẩm không được như mong muốn, người lại khiến dân tình trầm trồ vì “thắng đời” khi có bình hoa ly kép mix tuyết mai, tiểu tú cầu siêu xịn!

Không ít người thừa nhận, trend này "đau ví" nhưng bình hoa thành phẩm thì xứng đáng (Ảnh: Thảo Đỗ)

Ai cũng nhất định không năm ngoài cuộc đua hoa Tết (Ảnh: @ngmphuong)

"Có tí mix match vào nhìn bình hoa nghệ hơn hẳn!" (Ảnh: Hương Trà)

Cứ đúng công thức: Ly kép, tiểu tú cầu hoặc tuyết mai, bình gốm. Cắm đại đại cũng đẹp (Ảnh: Đặng Thu)

Tính "sương sương" bình hoa này cũng cả triệu bạc (Ảnh: Thụy Phương)

Có bình hoa này đúng là "thắng đời" (Ảnh: Hà Ly Trần)

Mix thì đẹp thật nhưng hội chị em chia sẻ cũng vẫn cần phải khéo tay, tỉ mỉ (Ảnh: Thảo Ly)