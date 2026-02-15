Làm 'bữa sáng sấm sét' cho con trai, bà mẹ hút 900 triệu lượt xem

Những video ghi lại quá trình bà mẹ chuẩn bị bữa sáng và phản ứng bình thản của cậu con trai 16 tuổi đã thu hút hơn 900 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, cùng gần 1,3 triệu người theo dõi.

900 triệu lượt xem cho những bữa sáng khó tin của bà mẹ Chiết Giang. (Ảnh: weixin)

Nhân vật chính của câu chuyện là bà Zhang Liping, chủ một cửa hàng quần áo tại tỉnh Chiết Giang. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12/2025, khi bà Zhang tình cờ đăng tải lên mạng xã hội video về bữa sáng của con trai đang học trung học. Khi đó, bữa ăn chỉ gồm vài miếng bánh mì khô, bánh gạo và một cốc nước nóng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng không phải theo hướng tích cực. Nhiều cư dân mạng cho rằng bữa sáng quá đơn giản, thiếu dinh dưỡng đối với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Có người thẳng thắn cho rằng bà “bỏ bê con trai”, thậm chí hài hước gọi đó là “bữa sáng của mẹ kế”.

Không chấp nhận những lời chê trách, bà Zhang quyết định đáp trả theo cách riêng, phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong gian bếp. Thay vì tiếp tục những bữa ăn truyền thống, bà bắt đầu thử nghiệm những sự kết hợp ẩm thực táo bạo và khác lạ. Những bữa sáng hấp dẫn xuất hiện như sầu riêng ăn kèm lẩu bò, dâu tây dùng cùng xiaolongbao, loại bánh bao nhân thịt có nước súp hay chân gà kho uống với cola...

Con trai của bà Zhang thưởng thức một trong những bữa sáng sáng tạo do mẹ cậu chuẩn bị. (Ảnh: weixin)

Cậu thiếu niên 16 tuổi có vẻ hơi băn khoăn về sự kết hợp giữa xiên thịt và canh mà mẹ cậu chuẩn bị. (Ảnh: weixin)

Không dừng lại ở đó, bà Zhang còn sáng tạo những món ăn mới lạ như “bánh mì kẹp thịt kiểu Trung Quốc” làm từ thịt xông khói cay, bắp cải và táo thái lát. Có hôm, bà chuẩn bị cả những chiếc bánh bao hấp tạo hình người ngoài hành tinh, khiến bữa sáng trở nên sinh động và đầy màu sắc.

Chính sự kết hợp giữa những món ăn tưởng như không liên quan và biểu cảm thản nhiên của cậu con trai trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ đã tạo nên sức hút đặc biệt. Sự tương phản ấy khiến nhiều cư dân mạng thích thú và chờ đợi xem “bữa sáng sấm sét” tiếp theo sẽ là gì.

Một người bình luận: “Không ai đoán được bữa sáng tiếp theo của Liping sẽ là món gì. Có lẽ là đậu phụ thối với tiramisu?”. Người khác viết: “Những bữa sáng thịnh soạn của Liping tràn đầy tình yêu thương vụng về nhưng đáng yêu của một người mẹ. Cô ấy đã chứng tỏ mình không phải là một ‘mẹ kế’ lạnh lùng”.

Đây là bữa sáng đơn giản, đã khiến bà Zhang bị chỉ trích. (Ảnh: weixin)

Chia sẻ với Jimu News , bà Zhang cho biết con trai bà ăn sáng lúc 6h trước khi đến trường. Vì vậy, mỗi ngày bà đều thức dậy từ 5h để chuẩn bị bữa ăn trước khi đi làm. Nhịp sinh hoạt đều đặn ấy được bà duy trì suốt thời gian qua.

Theo lời bà, con trai không thích các món ăn sáng truyền thống của Trung Quốc như há cảo, bánh bao hay mì. “Nó chỉ thích thịt và đồ ngọt thôi” , bà nói. Chính sự kén ăn này khiến bà dần từ bỏ những lựa chọn quen thuộc, thay vào đó tìm tòi những cách kết hợp mới mẻ để con có hứng thú hơn với bữa sáng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, bà Zhang dần trở thành biểu tượng của nhóm “phụ huynh trừu tượng”, thuật ngữ dùng để mô tả những phong cách nuôi dạy con cái có vẻ phi logic nhưng lại hài hước và truyền cảm hứng.

Một ví dụ khác là anh Shaobing, người cha thường gây áp lực cho con trai nhỏ trong các trò chơi bắn súng, đến mức việc làm bài tập về nhà lại trở thành cách duy nhất để cậu bé thư giãn. Trong khi đó, một số phụ huynh khác áp dụng “phương pháp nuôi dạy con ngược”, bắt chước lối sống thư thái của con bằng cách dành thời gian sử dụng điện thoại hoặc xem truyền hình, đồng thời giao cho con các việc nhà như nấu ăn và dắt chó đi dạo.

Giữa những xu hướng nuôi dạy con đa dạng ấy, “bữa sáng sấm sét” của bà Zhang nổi bật như một minh chứng rằng sự sáng tạo và tình yêu thương có thể biến những lời chỉ trích thành động lực tích cực.