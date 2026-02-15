Chốt sổ ngày Valentine: Quyên Qui, bạn gái HIEUTHUHAI hạnh phúc ngập tràn, một cặp đôi bỗng im ru

Lại thêm một mùa Valentine nữa, không khí tình yêu ngập tràn MXH với những màn “flex” hoa rực rỡ, những món quà sang xịn mịn và cả những lời nhắn gửi ngọt ngào. Với những cặp đôi yêu nhau, 365 ngày lúc nào cũng hạnh phúc song Valentine vẫn là một dịp đặc biệt để họ thể hiện tình cảm nhiều hơn với đối phương.

Valentine năm nay còn đặc biệt hơn khi cũng rơi vào dịp cận Tết. Giữa không khí tất bật mua sắm, dọn dẹp, chuẩn bị cho một năm mới, Valentine không còn chỉ là hoa và quà. Nhiều người còn đặt ra một câu hỏi: Người đang đi cùng mình hôm nay có phải là người mình muốn bước qua thêm nhiều cái Tết nữa? Khi tình yêu đặt cạnh thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mọi cảm xúc dường như cũng trưởng thành hơn, thực tế hơn và cũng sâu sắc hơn.

Cùng nhìn lại ngày Valentine năm 2026 của những người đang yêu nhé!

Cuối ngày, MC Mai Ngọc đăng ảnh cùng 1 bó hoa hồng to khổng lồ. Thời gian này, nữ MC chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh - quê chồng để chăm sóc con trai cũng như duy trì hoạt động kinh doanh cùng gia đình chồng.

Từ khi công khai "nửa kia", Quyên Qui thể hiện sự hạnh phúc ra mặt vì được yêu. Dịp Valentine năm nay, Quyên Qui cũng không đứng ngoài "đường đua" khoe hoa, khoe cả sự ngọt ngào mà chồng dành tặng mình.

Babyboo Tăng Mỹ Hàn - bạn gái của HIEUTHUHAI có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất khi được nam rapper gửi tặng hoa từ rất sớm. Vào mỗi dịp ngày lễ quan trọng, dù không khoe hình xuất hiện chung nhưng Tăng Mỹ Hàn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cả hai có "ngôn ngữ yêu" riêng biệt, vẫn cực ngọt ngào và tình cảm.

Năm nào cũng như năm nào, phú bà Luccie Nguyễn đều được chồng kém tuổi tạo bất ngờ. Năm nay, Tuấn Dương đưa 2 con về quê nội từ sớm nhưng anh vẫn không quên chuẩn bị hoa, bóng bay cho vợ nhân dịp Valentine.

Thiếu gia Hiếu Nguyễn và bạn gái vốn là những người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư trên MXH. Song lễ tình nhân năm nay, nam thiếu gia cũng "flex" khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào bên Marie Trâm Anh. Cả hai cùng nhau chụp photobooth, dù không cần giãi bày nhiều những netizen cho rằng khung hình chung của cả hai đã "hơn cả lời yêu".

Đây là Valentine của Tiên Nguyễn sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc. Cả hai tận hưởng kỳ nghỉ ấm cúng khi cùng nhau đi ăn nhà hàng sang trọng. Không cần phấn son cầu kỳ, cũng không lên đồ "xịn xò" nhưng Tiên Nguyễn vận nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút.

Cũng là cô dâu mới, Khánh Ly - vợ của thiếu gia Phan Hoàng cũng nhận được nhiều yêu thương từ chồng trong ngày Valentine. Cô nàng liên tục cập nhật hình ảnh hoa, quà cùng những khoảnh khắc bên chồng và gia đình.

Vợ chồng Ngọc Huyền - Duy Minh năm nay không "flex" quà to, thay vào đó cô đăng tải những hình ảnh không khí trong nhà ngày cận Tết. Ngoài ra, Ngọc Huyền cũng tạo một đoạn clip với khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng để chúc mừng ngày tình nhân.

Vợ Quân AP - hot girl Lê Khanh vẫn "úp mở" về câu chuyện tình yêu, hôn nhân của mình. Dẫu vậy, cô nàng vẫn khéo léo khoe món quà đắt tiền được nhận từ "nửa kia" của mình.

Thanh Huyền và Rhymastic chỉ cần đơn giản ở bên nhau, ngày nào cũng là Valentine! Cặp đôi hiện tại đã ra Hà Nội để đón Tết cùng gia đình.

Xoài Non và Gil Lê cực khác lạ khi không chia sẻ những hình ảnh rầm rộ, cầu kỳ trong ngày Valentine. Thay vào đó, Xoài Non chia sẻ những đoạn clip từng được "giấu kín" trong những chuyến đi chơi của cả hai.

Bộ đôi rapper 37d.night và Saabirose nhận nhiều lời khen ngợi. Cả hai diện đồ đen cool ngầu, visual của đàng gái xinh nổi bật. Đương nhiên, nam rapper cũng không quên tặng bạn gái một bó hoa hồng thể hiện sự ngọt ngào, lãng mạn.

Trong khi đó, Doãn Hải My sau khi chu toàn tại căn biệt thự, cô cùng Đoàn Văn Hậu về quê của nam cầu thủ để chuẩn bị đón Tết. Visual giản dị vẫn xinh của Doãn Hải My trong ngày Valentine khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trang Lou - Tùng Sơn và Hàn Hằng - Huy Me rủ nhau hẹn hò đôi trong ngày lễ tình nhân này. Cả 4 hiện đều đã lên chức "bố mẹ bỉm", cuộc sống cũng có nhiều thay đổi song họ vẫn dành được thời gian gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống.