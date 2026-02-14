Đã có câu trả lời về chuyện Châu Bùi và Binz chia tay

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục xôn xao trước nghi vấn Châu Bùi và Binz rạn nứt tình cảm. Bởi cũng đã lâu cả hai không tương tác với nhau từ ngoài đời đến MXH. Thậm chí gần đây, Binz còn liên tục cho ra mắt những ca khúc mang màu sắc u buồn, trầm lắng khiến netizen đặt nhiều thắc mắc.

Không những thế trong ngày Valentine, Châu Bùi có động thái đăng tải bài viết: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine".Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân.

Không thường xuất hiện chung gần đây, Châu Bùi và Binz khiến netizen nghi vấn rạn nứt tình cảm

Với loạt dấu hiệu lạ này khiến người hâm mộ couple Châu Bùi - Binz không khỏi lo lắng cho chuyện tình yêu của cả hai. Về phía Binz, nam rapper vẫn hoàn toàn giữ im lặng, không có động thái nào trên MXH. Trong khi đó Châu Bùi, cô dành toàn bộ sự tập trung cho công việc của mình.

Trên các nền tảng MXH, Châu Bùi vẫn cập nhật đều đặn về hoạt động thường ngày cũng như công việc, dự án cá nhân. Châu Bùi cũng được nhận xét là vẫn giữ năng lượng vui vẻ, tích cực. Mỹ nhân sinh năm 1997 không nhắc đến chuyện đời tư mà chỉ quay clip đu trend với bạn bè.

Song gần đây, Châu Bùi đang thực hiện một series riêng để ra mắt trong dịp Tết. Trong tập đầu tiên phát sóng, nhiều người nhận ra Châu Bùi vẫn nhắc đến Binz, thậm chí còn mời anh xuất hiện một đoạn. Theo đó, khi Châu Bùi gọi điện cho Binz, phía đầu dây bên kia nam rapper nhanh chóng nói: "Sao vậy em yêu?". Đáp lại câu nói này, Châu Bùi có phần ngại ngùng: "Từ từ anh ơi, ở đây đang đông người quá, sến quá em ngại".

Khi gọi điện thoại cho Binz, Châu Bùi bày tỏ sự ngại ngùng khi được gọi là "em yêu"

Cô cũng không khỏi xúc động trước những chia sẻ từ bạn trai

Ngoài ra, các chia sẻ của Binz trong chương trình cũng nhắc nhiều đến Châu Bùi. Nam rapper đề cao sự hiện diện của bạn gái trong cuộc sống của mình, bày tỏ rằng Châu Bùi là người khiến anh cười nhiều hơn trong cuộc sống. Nghe những chia sẻ này từ Binz, Châu Bùi cũng thể hiện rõ sự xúc động, rưng rưng nước mắt.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người "thở phào" cho rằng đoạn clip này phần nào chứng minh chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn đang tốt đẹp, không rạn nứt như lời đồn. Ngoài ra, một số người cũng cho rằng có thể thời gian này cả hai đều bận dự án riêng nên không xuất hiện chung nhưng mọi thứ vẫn đang ổn định.

Một số bình luận của netizen:

- "Gọi điện tình cảm vậy mà ai đồn anh chị tui chia tay vậy?".

- "Binz dù không xuất hiện nhưng vẫn ủng hộ và hỗ trợ Châu Bùi như này mà".

- "May ghê, thấy họ nhắc đến nhau vẫn ngọt ngào, tình cảm mà. Nhưng đúng là valentine năm nay không thấy cả hai khoe ảnh chung".

- "Nhưng mình cũng tò mò, vì thấy khá lâu rồi cả hai không xuất hiện. Cơ mà nghe giọng Binz nói chuyện với Châu Bùi soft xỉu, mong là tất cả đều ổn".

- "Fan couple lo lắng mấy ngày nay, không biết thực hư ra sao nữa. Không biết tập này quay từ khi nào nhưng hy vọng không có chuyện gì nha".

Châu Bùi (tên đầy đủ Bùi Thái Bảo Châu) - fashionista sinh năm 1997 này là gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu trong và ngoài nước. Trang QQ (Trung Quốc) từng ví Châu Bùi là "Song Hye Kyo phiên bản Việt", trong khi China Times ca ngợi thần thái thời trang không thua kém fashionista Hàn - Trung.

Không chỉ là fashion icon, Châu Bùi còn lọt Forbes 30 Under 30 châu Á và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế. Với phong cách biến hóa đa dạng, cô chứng minh sức hút mạnh mẽ của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên bản đồ thời trang châu Á. Năm 2025, Châu Bùi cũng để lại ấn tượng khi tham gia Em Xinh Say Hi.

Binz vẫn chỉ follow duy nhất Châu Bùi trên Instagram

Chuyện tình của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Châu Bùi và Binz hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Từ đó đến nay, cặp đôi có phần thoải mái hơn khi chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình. Tuy nhiên dù đã bên nhau lâu năm, Châu Bùi và Binz chưa đề cập đến đám cưới mà vẫn dành chủ yếu thời gian cho sự nghiệp.