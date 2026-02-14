“Đường đua” sống 2 cuộc đời trong ngày hôm nay: Khi Valentine trùng với 27 Tết

Hôm nay (14/2) vừa là ngày 27 Tết theo lịch âm, vừa rơi đúng dịp Lễ Tình nhân Valentine. Sự trùng hợp hiếm hoi này khiến không ít người ví von mình đang “sống hai, thậm chí ba cuộc đời” trong cùng một ngày: sáng tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết, tối lại chuyển sang không khí hoa, quà hẹn hò của Valentine.

Trên mạng xã hội, câu chuyện “hai cuộc đời trong một ngày” được nhắc đến nhiều sau một dòng trạng thái của Châu Bùi. Cô hài hước chia sẻ cảm giác vừa tất bật với công việc dọn nhà ngày 27 Tết - hoạt động gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt trước thềm năm mới vừa chứng kiến không khí Valentine đang diễn ra song song.

Vài dòng chia sẻ của Châu Bùi nhanh chóng viral bởi đúng quá đi mà. Ảnh chụp màn hình.

Ở “cuộc đời” thứ nhất, đó là 27 Tết quen thuộc: nhà nhà lau dọn bàn ghế, cửa nẻo, trang hoàng lại không gian sống để chuẩn bị đón Tết. Công việc này thường có sự tham gia của hầu hết các thành viên trong gia đình; nếu không đủ thời gian, nhiều nhà lựa chọn thuê dịch vụ dọn dẹp. Không khí bận rộn, mệt nhưng mang theo cảm giác rất “Tết”.

Còn “cuộc đời” thứ hai lại là Valentine - ngày của hoa, socola và những cuộc hẹn lãng mạn. Với các cặp đôi đang yêu hoặc vợ chồng, đây là dịp để dành thời gian cho nhau, dù chỉ là một bữa tối đơn giản hay một bó hoa trao tay sau một ngày tất bật.

Không biết là Châu Bùi đang tất bật dọn nhà đón Tết hay là đón Valentine cùng người yêu đây?

Chính sự kết hợp này khiến cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng đồng cảm. Dưới bài đăng của Châu Bùi, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện: người độc thân cho biết chỉ “sống trọn” một cuộc đời 27 Tết với dọn nhà; người có người yêu thì thừa nhận phải xoay xở để “sống cả hai cuộc đời”, sáng lau nhà, tối đi hẹn hò. Ngoài ra còn có những “cuộc đời” khác song song diễn ra: người vẫn đang đi học, đi làm; người còn kẹt ở thành phố, ngồi xe về quê ăn Tết.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Mình sống 2 cuộc đời trong một ngày hôm nay luôn, ta nói còn mệt hơn khi đi làm, đặc biệt là lau chùi bộ bàn ghế rồng phượng của bố mẹ mình". - "Sống một cuộc đời 27 Tết đúng 27 năm nay rồi đó". - "Còn tui vẫn đang ở Hà Nội đi làm nè bà ơi, 29 Tết mới về luôn á". - "Haha, nay anh người yêu đã mang qua một bó hoa to đùng, và một hộp socola từ sáng sớm rồi". - "Hình như chưa năm nào như năm nay, 27 Tết cũng là ngày valentine, tặng hoa thì tiện để hoa đó cắm Tết luôn, đỡ phí". - "Sáng bị mẹ mắng nhưng tối vẫn đi chơi với người yêu là được rồi",...

Lượn một vòng MXH xem dân tình đang "sống 2 cuộc đời" như thế nào nhé!

Doãn Hải My đang sống 2 cuộc đời luôn đây này.

MC Mai Ngọc thì đang ở cuộc đời 27 Tết nhưng đang chăm con, chụp hình cùng con, chill chill cỡ này đây!

Valentine thật đặc biệt với Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

Anh Phạm khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng - diễn viên Anh Đức. Cô dí dỏm chia sẻ: "Kỷ niệm đôi gà bông iu nhau 3 năm. Vợ chồng em đón ngày lễ tình nhân bằng cách 5h sáng em chở anh nhà ra sân bay đi Hà Nội".

Huyền 204 tự tặng cho mình những bông hoa hồng đỏ xinh xắn thế này.

Jun Vũ thì đang trên đường về nhà.



