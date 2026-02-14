Valentine cũng là 27 Tết, hội CEO, phú bà trưng mai - đào - quất ngập biệt thự đọ đẳng cấp: Hoa hồng "thất sủng"?

Hôm nay đã là 27 Tết, cũng là ngày Valentine!

Chỉ 2 ngày nữa, năm Ất Tỵ sẽ chính thức khép lại để nhường chỗ cho Bính Ngọ 2026. Ngay lúc này, không khí chuẩn bị đang ở giai đoạn nước rút, ai nấy đều hối hả hoàn thiện những khâu cuối cùng để đón một cái Tết Nguyên đán trọn vẹn nhất; có lẽ vì vibe Tết quá "mạnh" nên chẳng mấy ai khoe hoa hồng Valentine nữa, tất cả đua nhau bày đào, quất, mai... - những loại hoa thường thấy ngày Tết. Bày biện xong, chụp ảnh đăng lên mạng!

Với những chủ nhân vốn đã sở hữu không gian sống triệu đô và dàn xế xịn, việc khoác lên bộ áo mới cho căn nhà dịp năm mới không chỉ đơn thuần là dọn dẹp mà là một cuộc chịu chi chịu chơi hoành tráng. Khác biệt và đẳng cấp thế nào, cứ ngắm nhìn cách họ "lên đồ" cho căn nhà là đủ hiểu.

Hà Tăng khởi động mùa Tết 2026 với những loại hoa và cây cảnh vừa lạ vừa quen như hoa đào, quất, hoa dơn, tiểu tú cầu. Dù chưa chia sẻ hình ảnh toàn bộ biệt thự trang trí như thế nào nhưng nhìn sương sương là biết xịn xò rồi.

Ở biệt thự nhà Cường Đô La, Đàm Thu Trang và con gái tự tay trang trí Tết rực rỡ từ ngoài vào trong.

Mọi không gian trong penthouse nhà Hannah Olala đã ngập tràn không khí Tết với hoa đào nở rộ. Được biết cô đã cắm hoa đào từ cuối tháng 1/2026 và có thể là đã thay đến mấy lượt hoa đào.

NTK Lý Quý Khánh cũng chọn tone hồng. Từ ngoài vườn đến trong nhà đều mang màu hồng phớt của hoa đào, của bộ sofa, của các đồ decor. Mê quá!

Nhà Shark Khoa cũng đã tươm tất đâu vào đấy, đủ đầy hoa đào hoa mai và chỉ còn đếm ngược đến khoảnh khắc Giao thừa.

Chị đẹp kín tiếng Tú Boo check-in cành đào cao 4m nhưng chẳng thấm vào đâu vì nhà quá cao. Chỉ một góc nhà được hé lộ thôi nhưng đủ thấy sang.

"Phú bà" Ngô Thùy Linh trổ tài cắm hoa, làm cỗ cúng ở biệt thự trong ngày giáp Tết. Những ngày này, cô đang chọn tone đỏ của thược dược, hoa dơn và hoa hồng làm điểm nhấn.

Mai Ngọc rủ rê hội bạn thân nổi tiếng về nhà chồng ở Bắc Ninh tổ chức tiệc cuối năm. Đây cũng là dịp hiếm nữ MC để lộ cơ ngơi nhà chồng.

Ngọc Loan Trần và gia đình đã decor nhà đâu vào đấy và gói bánh chưng bánh tét sẵn sàng đón Tết. Cô còn để một góc bàn ghế tre, background tranh chữ thư pháp cho mọi người chụp ảnh check-in.

"Phú bà" Hạnh Xuka cũng đã hô biến dinh thự từ trạng thái bình thường sang mode ngày Tết. Từ cửa vào nhà cho đến không gian phòng khách đều được phủ kín tông đỏ rực.

(Tổng hợp)