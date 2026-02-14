"Dệt nên Tết mới": Khi giới trẻ biến Tết thành đại tiệc của niềm vui và sáng tạo

Tết đôi khi không nằm ở việc giữ nguyên những nếp cũ hay thay đổi để khác đi, mà ở cách mỗi người chọn cảm nhận mùa xuân theo nhịp sống của riêng mình. Giữa những giá trị quen thuộc được gìn giữ qua năm tháng, một nguồn năng lượng mới đang mạnh mẽ lan tỏa: người trẻ mang đến những góc nhìn khác, những cách tận hưởng khác, để Tết vừa gần gũi vừa mở ra những trải nghiệm mới mẻ.

Từ cảm hứng đó, Coca-Cola bước vào Tết 2026 với chiến dịch "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới", lấy ý tưởng từ văn hóa dệt may của các dân tộc Việt Nam, mời gọi mỗi người góp một "sợi chỉ" riêng để cùng nhau dệt nên một diện mạo Tết vừa thân quen, vừa khác biệt.

Series phim ngắn triệu view và bộ ba merchandise "gây bão" mạng xã hội

Nói đến Tết là nói đến cảm giác tròn đầy, đoàn viên, tới những nét đẹp từng được gìn giữ qua ký ức của ông bà, cha mẹ. Nhưng bên cạnh những hình dung ấy, Tết trong mắt người trẻ còn có một phiên bản khác: là món đồ trang trí năm nào cũng giống năm nào, là ví tiền "khóc thét" vì lì xì nặng nề chuyện con số hay những mâm cơm quen thuộc đến mức… nhắm mắt cũng đoán được vị.

Chuỗi phim ngắn mở màn cho chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola bắt đầu từ chính những lát cắt rất đời thường như thế. Thay vì dựng lên một cái Tết lý tưởng, các tập phim khắc họa những tình huống ai ai cũng từng trải qua. Dưới sự thể hiện hài hước của những gương mặt đại diện cho tiếng nói sáng tạo của giới trẻ như 52Hz, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và "anh Grab" Sơn Lê, những câu chuyện trong các tập phim khiến người xem phải bật cười, rồi khựng lại vì thấy… bản thân mình trong đó.

Với gen Z, việc những điều vốn ít được nói ra được bày tỏ một một cách thẳng thắn khiến không ít người cảm thấy được thấu hiểu, được đồng cảm. Chính cảm giác ấy đã giúp các video nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng.

Bên cạnh nội dung số, Coca-Cola còn đưa tinh thần "Dệt nên Tết mới" vào đời sống thông qua bộ ba merchandise độc bản: Dây Pháo Hứng Khởi, Bao Lì Xì Tâm Ý và Khăn Trải Bàn Giao Thoa. Không dừng lại ở vai trò trang trí, mỗi món đồ còn là những chất liệu khơi gợi cảm xúc, khuyến khích người dùng tự do sáng tạo và "dệt" Tết theo cách của mình: Dây Pháo Hứng Khởi gợi nhắc âm thanh rộn ràng ngày xuân, được tái hiện bằng ngôn ngữ thị giác đương đại; Bao Lì Xì Tâm Ý không đặt nặng mệnh giá mà nhấn mạnh vào cảm xúc trao gửi. Trong khi đó, Khăn Trải Bàn Giao Thoa giữa truyền thống và hiện đại chính là điểm chạm kết nối các thế hệ ngay trên bàn tiệc sum vầy.

Với ý nghĩa đặc biệt, bộ ba merchandise cũng trở thành item "must-have", xuất hiện trong nội dung của KOC, KOL và gen Z. Mỗi bức ảnh, mỗi video được chia sẻ không chỉ là bầu không khí rộn ràng của ngày xuân, mà còn là một phần của câu chuyện "dệt Tết" được cộng đồng cùng nhau lan tỏa.

Theo dữ liệu từ Kompa, trải nghiệm mua sắm cùng dàn sao hạng A của Coca-Cola ghi nhận 34.521 lượt thảo luận, giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng sự kiện thương hiệu nổi bật tuần từ ngày 19/1 - 25/1/2026, chỉ sau hoạt động Coca-Cola Tết Fest Hà Nội.

Coca-Cola Tết Fest 2026: Tọa độ co-creation, giới trẻ cùng nhau dệt mùa xuân mới

Nếu trên không gian số, "Dệt nên Tết mới" là câu chuyện được kể bằng video và hình ảnh, thì ngoài đời thực, tinh thần hứng khởi được cảm nhận rõ nét ở Coca-Cola Tết Fest 2026. Diễn ra từ ngày 30/01 đến 01/02, với quy mô hoành tráng và thiết kế đa tầng trải nghiệm, lễ hội trở thành điểm hẹn cuối năm của giới trẻ, nơi ai cũng có thể trực tiếp chạm tay vào Tết.

Tại đây, "dệt Tết" được hiện thực hóa qua chuỗi hoạt động "co-create" (đồng sáng tạo), nổi bật là bức tường thêu khổng lồ được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép do khách tham quan thực hiện. Không đến chỉ để nhìn, giới trẻ còn nhập cuộc bằng việc hóa thân thành "nghệ nhân", tự tay hoàn thiện từng chi tiết trang trí, gửi gắm vào đó một lời chúc, một câu chuyện để hoàn thiện bức tranh.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, không gian ẩm thực giao thoa cũng là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ tại Coca-Cola Tết Fest. Quy tụ hơn 100 món ăn từ 15 quán thuộc Coca-Cola Foodmarks, phố ẩm thực mang đến trải nghiệm thưởng thức đa dạng, làm mới hương vị quen thuộc của ngày Tết theo phong cách hiện đại, hợp khẩu vị của người trẻ. Sau những cuộc vui bất tận, đây chính là "trạm sạc" tiếp thêm năng lượng và hứng khởi cho vui chơi kéo dài.

Khi nắng vừa tắt, ánh đèn sân khấu thắp sáng cũng là lúc Coca-Cola Tết Fest thực sự bùng nổ với Epic Music Show (diễn ra vào tối 31/01) - đại nhạc hội quy tụ những gương mặt anh trai, em xinh được giới trẻ yêu thích như Jun Phạm, RHYDER, HURRYKNG, CongB, Mason Nguyễn… Âm nhạc sôi động, ánh sáng huyền ảo và màn pháo hoa mãn nhãn đã biến khoảnh khắc đón năm mới thành một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Giữa biển người, việc cùng nhau nâng lon nước mát và hô vang trong khoảnh khắc giao thừa trở thành một cử chỉ rất tự nhiên như cách người trẻ đánh dấu thời khắc chuyển giao theo cách của riêng mình.

Với tinh thần "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới", Coca-Cola Tết Fest tạo nên một không gian lễ hội đa tầng cảm xúc. Số liệu từ Socialite cho thấy, Coca-Cola Tết Fest ghi nhận hơn 68.252 lượt thảo luận, lọt Top 3 Sự kiện âm nhạc/lễ trao giải được chú ý nhất tuần (từ ngày 06/01 - 01/02), đứng cạnh những cái tên đình đám như Làn Sóng Xanh hay Mai Vàng.

Trước đó, không khí đón năm mới cũng được Coca-Cola khởi động sớm khi Tết Fest "đổ bộ" ba trường đại học tại Hà Nội gồm Đại học Phenikaa, Đại học Đại Nam và Đại học Xây Dựng. Chuỗi hoạt động gồm trò chơi, quà tặng, âm nhạc và cơ hội fansign cùng JSOL, Sơn.K đã tạo nên một mùa xuân rộn ràng ngay trong khuôn viên trường học. Kết quả, Coca-Cola Tết Fest Hà Nội ghi nhận 36.757 lượt đề cập, giữ vị trí Top 1 Sự kiện thương hiệu nổi bật trong tuần (ngày 19/01 - 25/01), theo báo cáo từ Kompa.

Lan tỏa yêu thương: Khi Tết mới được dệt từ những sợi chỉ bền vững

Song hành cùng niềm vui lễ hội và tinh thần sáng tạo, Tết của Coca-Cola còn được dệt nên từ những sợi chỉ của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Coca-Cola Việt Nam cùng The Coca-Cola Foundation đã triển khai gói hỗ trợ với tổng ngân sách hơn 12 tỷ đồng, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo Tết cho các hoàn cảnh khó khăn, mà tiêu biểu nhất là khoản tài trợ 6,7 tỷ đồng cho chương trình Tết Nhân Ái – Chợ Tết 0 Đồng ở TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh với hơn 6,000 phần quà là nhu yếu phẩm thiết thực giúp bà con vơi bớt lo toan, sẵn sàng dệt nên một cái Tết đủ dầy

Được triển khai bền bỉ suốt 4 năm qua, Chợ Tết 0 Đồng thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Coca-Cola Việt Nam với cộng đồng. Giữa dòng người tất bật sắm sửa trong những ngày giáp Tết, phiên chợ đặc biệt mang đến một không gian rất khác. Nơi đây, người dân được tự tay chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày xuân mà không phải lo lắng về chi phí, giá cả.

Từ "tiếng pháo" giòn tan của lon Coke bật nắp, bao lì xì chứa đựng tâm ý, bữa ăn ấm cúng giao thoa giữa truyền thống - hiện đại, khoảnh khắc những người xa lạ cùng "cheers" trên phố đi bộ hay phiên chợ Tết 0 đồng ấm áp, Coca-Cola đã truyền cảm hứng để mọi người, nhất là giới trẻ, cùng làm mới Tết và làm mới những cảm xúc về ngày Tết theo một cách rất riêng. "Dệt nên Tết mới" vì thế không phải là một khẩu hiệu, mà là cách thương hiệu giúp mỗi người tự tạo nên mùa Tết vui vẻ, hào hứng và đáng nhớ của riêng mình.