3 người phụ nữ sau 30: Độc thân không phải lúc nào cũng đẹp, hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, Valentine là 1 ngày bình thường

Có người bước qua tuổi 30 với chiếc nhẫn cưới trên tay và một đứa trẻ ngủ ngoan trong phòng bên. Có người ký vào tờ đơn ly hôn và dọn đến một thành phố khác, bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Có người vẫn độc thân, tự trả tiền thuê nhà, tự vào viện khi ốm, tự đặt vé du lịch một mình - và không thấy mình thiếu điều gì.

Tình yêu sau 30 vì thế không còn là một câu chuyện được kể bằng những kỳ vọng màu hồng. Nó tĩnh lặng hơn, thực tế hơn. Nó đến từ những va chạm, những lần thử - sai, và những điều đã đủ để người ta hiểu mình cần gì và không thể chấp nhận điều gì. Và trên hết, nó là cách mỗi người phụ nữ chọn ở lại với chính mình, thay vì chạy theo một lộ trình đã được vẽ sẵn từ trước.

Có 3 người phụ nữ ở 3 hoàn cảnh khác nhau: Một người chọn độc thân, một người đang ở trong hôn nhân, một người ly hôn. Họ không đại diện cho tất cả. Nhưng câu chuyện của họ phản chiếu rất rõ một điều: Sau 30, phụ nữ không còn yêu vì sợ cô đơn. Họ yêu hoặc không yêu, vì họ hiểu mình muốn gì.

“34, bình thường với độc thân như người ta bình thường với chuyện có chồng”

Ở tuổi 34, chị Thúy Vi (Bình Thạnh, TP.HCM) đã quen với việc đón Valentine một mình. Không hoa, không quà, không ai check-in cùng. Nhưng cũng không có sự tủi thân như nhiều người vẫn nghĩ.

“Trước đây, mỗi dịp Valentine mình cũng có chút chạnh lòng. Nhất là khi lướt mạng xã hội. Nhưng bây giờ thì không. Mình xem đó như một ngày bình thường”, chị chia sẻ trước thời điểm ngày Lễ tình nhân cận kề.

Thúy Vi từng trải qua hai mối tình. Đủ để hiểu cảm giác rung động, nhưng không đủ để khiến chị đánh đổi sự tự do mình đang có. Từ năm 28 tuổi đến nay, chị độc thân - không phải vì không có người theo đuổi, mà vì chị thấy cuộc sống hiện tại phù hợp. Nói về điều khác biệt lớn nhất giữa độc thân trước và sau 30, theo chị, không nằm ở số lượng người theo đuổi hay áp lực gia đình, mà nằm ở tâm thế.

“Trước 30, mình độc thân nhưng vẫn nghĩ có thể một ngày nào đó sẽ cưới. Sau 30, mình độc thân và thấy… cũng chẳng sao nếu không cưới” , chị chia sẻ.

Chị Thúy Vi cho biết hài lòng với cuộc sống độc thân ở hiện tại, đồng thời cũng luôn chuẩn bị cho mình về tài chính - tinh thần để "sống một mình".

Cuộc sống của chị khá đều đặn: Đi làm, tập thể thao, đọc sách, cuối tuần đưa bố mẹ đi ăn. Là con một, chị sống gần gia đình, có một nhóm bạn thân và vài sở thích cá nhân đủ để lấp đầy thời gian.

Nhưng độc thân không phải lúc nào cũng đẹp như những bức ảnh du lịch một mình trên mạng xã hội. Chị nhớ như in lần mình ốm nặng gần đây. Cơ thể kiệt sức, mọi thứ tối sầm lại. Chị phải cố giữ tỉnh táo để gọi xe, tự vào viện, tự ký giấy tờ, tự truyền nước.

“Xung quanh mình người ta có người thân đi cùng. Còn mình thì một mình. Cảm giác đó dù ở độ tuổi nào cũng chạnh lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy không khiến mình hối hận vì chưa kết hôn. Nhưng nó khiến mình hiểu rõ cái giá của tự do: bạn được toàn quyền với cuộc sống của mình, đồng nghĩa với việc bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nó.

Mất đi cảm giác có ai đó luôn ở đó với mình. Nhưng mình được hiểu mình hơn, có nhiều trải nghiệm hơn vì chẳng vướng bận ai cả” , Thúy Vi trải lòng.

Và, chị cũng không tin độc thân là lý do khiến mình trẻ trung hơn - tất cả đều nằm ở bản thân, bởi: “Ai cũng có 24 tiếng. Nếu việc gì đủ quan trọng, bạn sẽ ưu tiên. Độc thân hay đã cưới không quyết định việc bạn có chăm sóc bản thân hay không.”

Với chị, tình yêu sau 30 - nếu có - phải là điều khiến chị vui nhiều hơn buồn. Còn nếu không có, chị vẫn ổn.

“Gần đây tôi có đọc trên mạng một câu thú vị, Valentine này có người yêu (chồng) thì ăn socola còn không thì ăn bánh chưng cũng được mà. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một kiểu niềm vui nào đó thật sự dành cho mình ở hiện tại…”, Thuý Vi nói.

“Không chỉ yêu, mà chữ thương nhân lên gấp bội”

Trong khi đó, ở Hà Nội, Valentine của chị Trang Bông (31 tuổi) và anh Mạnh Cầm (34 tuổi) không quá cầu kỳ. Có thể là một bó hoa được chuẩn bị trước một, hai ngày. Có thể chỉ là một lời chúc nhẹ nhàng sau khi con đã ngủ.

“Anh và chị không chỉ yêu nữa, mà thương nhau nhiều hơn. Nhất là từ ngày có em bé Nhật Minh”, chị Trang Bông chia sẻ.

Gia đình 3 người của chị Trang Bông.

Chị nói, tình yêu trước hôn nhân có thể bắt đầu bằng rung động. Nhưng sau cưới, và đặc biệt là sau khi có con, thứ giữ hai người ở lại với nhau lại là sự đồng hành. Là những buổi tối thay nhau bế con. Là việc người này hiểu người kia mệt đến đâu chỉ qua một ánh nhìn.

Cuộc sống hôn nhân của chị không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những ngày con ốm sốt giữa đêm, chị gần như thức trắng. Có những hôm công việc dồn dập, việc nhà chưa xong, người mệt rã rời nhưng vẫn phải cố. Có những lúc một mình xoay xở mọi thứ trong nhà, chị cũng từng thở dài.

Nhưng điều khiến chị thấy mình may mắn là chưa bao giờ phải cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chị kể về chồng - anh Hoàng Mạnh Cầm (34 tuổi): “Anh đi làm về là tranh thủ chăm con để vợ nghỉ. Nếu có dỗi nhau, anh luôn là người chủ động làm hòa. Anh không để cuộc giận dỗi bước sang ngày thứ hai.”

Cuộc sống sau 30 của chị không quá kịch tính. Là những chuỗi ngày lặp lại: chăm con, làm việc, nấu ăn, dọn dẹp. Có những lúc mệt rã rời, nhất là khi con ốm, chồng đi làm, một mình chị xoay xở. Nhưng cuối ngày, chỉ cần một cái ôm và câu hỏi: “ Em mệt lắm đúng không?”, chị thấy đủ.

Nhiều người nói cưới rồi không còn màu hồng. Với chị, màu hồng không biến mất, nó chỉ chuyển sang một tông trầm hơn - bớt phô trương, nhưng sâu và bền hơn. Bởi, biết đủ thì tự khắc sẽ hạnh phúc.

Chị cho biết cuộc sống sau khi kết hôn vẫn ngọt ngào như thuở hẹn hò.

Nếu được chọn lại, chị vẫn chọn kết hôn. Không phải vì hôn nhân hoàn hảo, mà vì chị thấy mình được tôn trọng, được sẻ chia.

“Khoảnh khắc đáng giá nhất là nhìn vào gương và thấy mình không còn tan vỡ như khi ở trong cuộc hôn nhân cũ”

Với chị Hồng Minh (33 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội), Valentine từng là ngày mong chờ trong hôn nhân. Và rồi có những năm tháng, nó trở thành một ngày khiến chị thấy mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình.

Sau ly hôn, Valentine mang một ý nghĩa khác.

“Mình không còn chờ ai tặng hoa nữa. Năm ngoái mình mua một hộp socola nhỏ cho con, bảo là Valentine mẹ tặng con”, chị chia sẻ.

Ly hôn ở tuổi 27, khi con mới 2 tuổi, chị bắt đầu lại gần như từ đầu. “Có những ngày mình vừa làm việc, vừa lo con ốm, vừa khóc. Đồ trong nhà hỏng, tiền phải chi, deadline vẫn dí sát. Mình không có thời gian để gục”, chị Hồng Minh chia sẻ.

Những ngày đầu chuyển đến thành phố mới, chị gần như bắt đầu lại từ con số 0. Gia đình ủng hộ, nhưng mọi quyết định, mọi áp lực tài chính, mọi lo toan đều dồn lên vai chị.

Sau ly hôn, định nghĩa về tình yêu của chị thay đổ i: “Ngày xưa mình tìm người mình yêu nhất. Bây giờ nếu được chọn, mình tìm người phù hợp, người có thể sống chung, hiểu tiếng nói của nhau. Mình không còn thiên về con tim nhiều như trước.”

Nhiều người ngoài cuộc nhìn mẹ đơn thân với ánh mắt ngưỡng mộ: mạnh mẽ, độc lập, bản lĩnh. Nhưng chị thẳng thắn : “Mẹ đơn thân cũng yếu lòng. Cũng có lúc muốn dựa vào ai đó. Cũng có lúc tủi thân khi con hỏi: ‘Sao nhà mình không có ba như các bạn?’”.

“Mạng xã hội thường kể về những bà mẹ đơn thân thành công, xinh đẹp, tự chủ tài chính. Nhưng ít ai kể về những đêm lo tiền học, tiền viện phí, lo cả tương lai khi mình không còn trẻ nữa.

Ở trong rồi mới biết, mạnh mẽ không phải vì mình muốn. Mạnh mẽ vì mình không còn lựa chọn nào khác”, chị chia sẻ.

Điều khiến chị thấy mình “được” nhiều hơn “mất” không phải là sự tự do, mà là cảm giác được sống đúng với mình: “Khoảnh khắc đáng giá nhất là khi nhìn vào gương và thấy mình là mình, không còn tan vỡ như khi ở trong hôn nhân cũ. ”

Nếu được chọn lại, chị nói mình vẫn sẽ kết hôn. Nhưng chị sẽ không cưới vì áp lực, không cưới vì sợ cô đơn, bởi: “Hôn nhân không sai. Sai là khi mình bước vào nó chỉ vì nghĩ yêu là đủ.”

Ba người phụ nữ. Ba câu chuyện. Không ai giống ai. Để thấy hạnh: Hạnh phúc chả có mẫu số chung nào, cảm giác được yêu cũng vậy. Đôi khi, yêu thương sắc nhất chính là tình yêu với chính bản thân mình.

Tình yêu cũng không phải là tìm được một người hoàn hảo; mà hiểu rằng: ở bất kỳ hoàn cảnh nào - độc thân, ly hôn hay đang trong hôn nhân, bạn vẫn có quyền lựa chọn cách mình sống và cách mình yêu.