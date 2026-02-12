Nữ giám đốc công ty BĐS 46 tuổi bỏ việc ra hoang đảo nuôi cá, lương chỉ 11 triệu đồng nhưng "tự do và bình yên"

Một câu chuyện “bẻ lái” cuộc đời đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc: một phụ nữ sinh năm 1980 quyết định nghỉ việc ở vị trí giám đốc tại một công ty lớn ở Bắc Kinh để chuyển sang làm việc trên một hòn đảo hoang. Đáng nói, công việc mới của cô chỉ được trả 3.000 NDT/tháng (khoảng 11 triệu đồng), song lại tạo ra làn sóng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị vì sự tự do và bình yên mà nó mang lại.

Theo City Express, nhân vật chính là Yue Li (sinh năm 1980). Cô chia sẻ trên mạng xã hội về công việc mới với vai trò thanh tra chất lượng tại một trạm cho cá ăn trên một hòn đảo không người ở. Xung quanh còn nhiều đảo nhỏ hoang vắng khác; hòn đảo có người sinh sống gần nhất là đảo Đại Sơn, cách đó khoảng 40 km.

Công việc của Yue khá đặc thù: kiểm tra thiết bị cho cá ăn, ghi lại nhiệt độ nước và tình trạng sóng biển, đồng thời theo dõi sự phát triển của cá. Bên cạnh đó, cô còn kiểm tra các lồng/bẫy dùng để bắt cá và cua – những “thành quả” mà cô thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội, thu hút lượng lớn tương tác.

Trước khi nhận công việc mới vào giữa tháng 12, Yue từng là quản lý cấp cao tại một công ty phát triển bất động sản lớn có trụ sở ở Bắc Kinh, nơi cô gắn bó suốt hai thập kỷ. Tuy nhiên, đằng sau mức lương cao và vị trí đáng mơ ước là cường độ làm việc khắc nghiệt khiến cô kiệt sức.

“Tôi đi công tác 300 ngày một năm. Khi ở Bắc Kinh, tôi mất bốn tiếng mỗi ngày để đi lại giữa văn phòng và nhà. Vào thời điểm đó, cả sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi đều ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm,” Yue chia sẻ. Cô nói thêm mình đã tự hỏi: “Đây có phải là cuộc sống mà mình muốn không?”

Bước ngoặt đến vài tháng trước đó, khi Yue ghé Chu Sơn, phía đông tỉnh Chiết Giang. Tại đây, cô nhìn thấy thông tin tuyển dụng cho vị trí thanh tra chất lượng ở trạm cho cá ăn ngoài đảo. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Yue thừa nhận cô bị thu hút bởi chính mức lương 3.000 tệ/tháng và chế độ nghỉ chỉ 4 ngày mỗi 2 tháng – tức phần lớn thời gian sẽ ở lại đảo.

Yue Li tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi của cuộc sống

Với Yue, “đánh đổi” này lại là một lựa chọn có tính toán. “Tôi sẽ tránh xa được sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thành phố. Tôi cũng có thể dành nhiều thời gian đọc sách, ngắm hoàng hôn và biển cả,” cô nói. Trong các bài đăng, Yue mô tả cuộc sống mới như một khoảng lặng hiếm hoi: ngồi trên ghế bãi biển câu cá, nhâm nhi một cốc cà phê nóng, tận hưởng cảm giác sảng khoái giữa không gian biển trời.

Dù vậy, Yue cũng thẳng thắn thừa nhận cuộc sống trên đảo hoang không hề “màu hồng”. Sau một tháng làm việc và sinh sống tại đây, cô cho biết điều kiện rất khắc nghiệt. Thời tiết thường xuyên có bão; khi mưa lớn, nước còn rò rỉ từ mái nhà bếp. Đặc biệt, khi tốc độ gió đạt cấp 9, cô không thể nhóm lửa để nấu ăn.

Nhu yếu phẩm hằng ngày không phải lúc nào cũng sẵn. Yue phụ thuộc vào một con tàu tiếp tế cập đảo “rất hiếm khi”, khiến việc sinh hoạt cần tính toán kỹ lưỡng. Chưa kể, chuột hoành hành khắp đảo. Ngay ngày sau khi đặt chân đến, cô phát hiện kem đánh răng của mình đã bị chuột tha mất – một chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy cuộc sống biệt lập đi kèm không ít phiền toái.

Tuy nhiên, điều giữ Yue ở lại là cảm giác được sống chậm và gần gũi thiên nhiên. Cô thích câu cá và bắt cua, và thường xuyên chia sẻ “mùa màng” hải sản của mình. Có lần, Yue khoe đã bắt được 10 con cua lớn bằng bẫy lồng. Cô mô tả nguồn cua và lươn quanh đảo là “vô cùng dồi dào”, thậm chí “có thừa cho tôi ăn thỏa thích”.

“Trải nghiệm này chắc chắn sẽ là một điểm nhấn trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm thấy sự tự do và bình yên nội tâm trong môi trường giản dị và khắc nghiệt này,” Yue chia sẻ trong một đoạn video.

Câu chuyện nhanh chóng chạm vào tâm trạng của nhiều người đang mệt mỏi vì áp lực công việc và nhịp sống đô thị. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ. “Đây là cuộc sống trong mơ của mọi người đam mê câu cá,” một người bình luận. Trong khi đó, người khác hài hước: “Chị ơi, chị có cần vệ sĩ không? Tôi có thể làm điều đó. Tôi sẽ không tính phí gì cả, miễn là chị cho phép tôi đi câu cá cùng chị.”

Giữa làn sóng quan tâm, lựa chọn của Yue Li khiến nhiều người phải tự đặt câu hỏi tương tự: khi áp lực công việc bào mòn sức khỏe và tinh thần, đâu là cái giá hợp lý cho một cuộc sống “đủ đầy” – và liệu sự bình yên có thể đến từ việc dám rời bỏ những thứ vốn được xem là thành công?

Theo SCMP