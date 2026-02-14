Chẳng cần quà sang chảnh, giới trẻ Valentine này chỉ mê mệt món đồ "hên xui" giá vài trăm nghìn

Valentine những năm gần đây đã không còn là một ngày lễ "rập khuôn" với kịch bản cũ kỹ gồm hoa hồng và những bữa tối sang trọng dưới ánh nến. Giới trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn Gen Z, có cách tận hưởng ngày lễ tình nhân rất riêng. Thay vì những món quà mang tính hình thức, họ ưu tiên những trải nghiệm gắn kết thực sự.

Có cặp đôi chọn cùng nhau dậy sớm đi ăn bát phở ngon, có đôi lại dắt nhau đi làm gốm, vẽ tranh, hay đơn giản là dành cả buổi tối để cùng bóc một chiếc blind box mới tậu. Tình yêu hiện đại đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc đời thường như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và chân thật hơn bao giờ hết.

Chẳng cần xa xỉ, giới trẻ giờ đây săn lùng những món quà mang đậm dấu ấn cá nhân và bất ngờ

Nếu dạo một vòng quanh mạng xã hội những ngày này, nhiều người sẽ thấy xu hướng tặng quà của giới trẻ đã thay đổi rõ rệt. Bên cạnh những buổi ăn dưới ánh nến hay những bó hoa rực rỡ không thể thiếu thì một số khác lại cực kỳ ưu tiên những món đồ bất ngờ, độc đáo hơn. Một chiếc máy ảnh film chụp một lần để cùng nhau ghi lại những chuyến đi, một cặp vòng tay thủ công tự làm, hay thậm chí là một chiếc bánh được làm từ các món ăn chưa đến 500 nghìn đồng. Những món quà nhỏ ngộ nghĩnh như thế phần nào khiến cho buổi hẹn hò càng thêm thú vị.

Không những thế, các bạn trẻ còn thích tặng cho nhau những món đồ có tính ứng dụng cao, ví dụ như một món đồ decor xinh xắn đúng màu sắc mà người yêu thích, hay một món đồ công nghệ nhỏ gọn giúp cuộc sống tiện lợi hơn. Đặc biệt, yếu tố bất ngờ luôn được đặt lên hàng đầu. Cảm giác khi nhận một món quà mà mình không hề đoán trước được bên trong là gì, hay sự hào hứng khi thấy đối phương đã dành thời gian tìm hiểu sở thích của mình, chính là thứ gia vị khiến tình yêu thêm phần thú vị.

Khi những món quà blindbox trở thành lựa chọn "quốc dân" để ghi điểm với người thương

Trong số các lựa chọn quà tặng năm nay, những dòng mô hình từ POP MART đang thu hút sự chú ý của đông đảo các cặp đôi, đặc biệt là series Twinkle Twinkle Crush On You. Đây không đơn thuần là món đồ trang trí, mà là một trải nghiệm mở hộp đầy tính ngẫu hứng.

Series Twinkle Twinkle Crush On You dành cho ngày Valentine

Bộ sưu tập lần này gây ấn tượng nhờ việc kết hợp chất liệu nhựa Vinyl truyền thống với các chi tiết vải bông mềm mại. Sự thay đổi này tạo cảm giác mới lạ khi cầm nắm, đồng thời khiến các nhân vật trở nên gần gũi hơn. Về màu sắc, series sử dụng các tông màu pastel nhẹ nhàng như hồng, xanh lá và tím, phản ánh những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Với 12 mẫu thường và một mẫu hiếm (Secret), việc cùng nhau bóc hộp trở thành một hoạt động giải trí thú vị, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ cho cả hai.

Bên cạnh các hộp mù lẻ, phiên bản set quà tặng (Gift Box) với cặp búp bê trong trang phục đặc biệt cũng là một lựa chọn cho những ai thích sự chỉn chu. Kết hợp với không gian pop-up Valentine tại Thiso Mall Sala (TP.HCM), POP MART đã biến việc mua sắm quà tặng trở thành một chuyến đi chơi trải nghiệm đúng nghĩa. Không cần quá phô trương, những món quà nhỏ nhắn này lại đang trở thành sự kết nối hiệu quả cho các cặp đôi trong mùa Valentine 2026.