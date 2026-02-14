Kingsport phi mã trên đường đua nhạc Tết 2026

Từ 70 triệu lượt phát đến "cơn mưa" bình luận tích cực

Chỉ sau hơn 1 tuần phát hành, MV "Ngồi Trên Ngai" đã ghi nhận hơn 70 triệu lượt phát trên đa nền tảng, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật trên đường đua nhạc Tết 2026. Không dừng lại ở con số ấn tượng về lượt xem, sản phẩm còn tạo được mức độ tương tác cao với hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Đáng chú ý, phần lớn phản hồi từ khán giả mang sắc thái tích cực. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước màn kết hợp giữa Kingsport và Hoàng Thuỳ Linh, đánh giá cao hình ảnh được đầu tư chỉn chu và tinh thần hiện đại mà MV truyền tải.

Dưới phần bình luận, không khó để bắt gặp những chia sẻ như:

"Xem xong là nhớ luôn Kingsport."

"Nghe là thấy khí chất liền."

"MV Tết mà vừa nghệ thuật vừa có thông điệp rõ ràng như vậy là quá hiếm."

Hiệu ứng lan tỏa không chỉ dừng lại trên YouTube mà còn mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội, khi nhiều trích đoạn của MV tiếp tục được chia sẻ lại, tạo thêm thảo luận xoay quanh hình ảnh "ngai vàng" được tái định nghĩa theo tinh thần mới.

Từ con số 70 triệu view đến lượng tương tác sôi nổi, "Ngồi Trên Ngai" cho thấy sức hút không chỉ nằm ở yếu tố giải trí, mà còn ở cách thương hiệu chạm được vào cảm xúc và sự tò mò của người xem giữa mùa cao điểm truyền thông Tết.

"Ngai vàng" không còn là quyền lực mà là đặc quyền được phục hồi

Sau gần 20 năm phát triển, Kingsport không còn là cái tên xa lạ trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà với hệ thống hơn 300 showroom trên toàn quốc và hàng triệu khách hàng tin dùng. Tuy nhiên, việc bắt tay cùng Hoàng Thuỳ Linh trong MV "Ngồi Trên Ngai" cho thấy thương hiệu không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp sản phẩm, mà đang chủ động làm mới cách kể câu chuyện của mình.

Thay vì quảng bá theo lối truyền thống, Kingsport lựa chọn hình thức giải trí để truyền tải tinh thần sống chủ động - một giá trị mà thương hiệu theo đuổi suốt nhiều năm. Sự xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản giúp hình ảnh thương hiệu trở nên trẻ trung, gần gũi hơn, đồng thời mở rộng điểm chạm với thế hệ người tiêu dùng mới.

Nếu trước đây "ngai" là biểu tượng của quyền uy và khoảng cách, thì trong tinh thần của Kingsport, "ngai" được định nghĩa lại như quyền được chăm sóc đúng chuẩn mỗi ngày. Không còn là đặc quyền xa vời, chiếc "ngai" ấy hiện diện ngay trong không gian sống - nơi cơ thể được phục hồi, tinh thần được tái tạo và mỗi người có thể vững vàng làm chủ cuộc sống của mình.

"Ngồi trên Ngai" vì thế không nói về quyền lực, mà nói về chất lượng sống xứng đáng.

"Ngai" thời hiện đại là sự hiện hữu của một lối sống khoẻ chủ động đầy cảm hứng

Không chỉ là MV Tết, mà là tuyên ngôn vị thế

Giữa mùa cao điểm truyền thông, nơi phần lớn thương hiệu chọn cách xuất hiện ngắn hạn để gia tăng độ phủ, Kingsport lại cho thấy một hướng đi khác: dùng âm nhạc để củng cố định vị dẫn đầu dài hạn. "Ngồi Trên Ngai" không chỉ giúp thương hiệu tạo hiệu ứng truyền thông, mà còn làm rõ triết lý mà Kingsport theo đuổi suốt nhiều năm - lấy sức khỏe làm nền tảng cho một cuộc sống vững vàng.

Việc tái định nghĩa "ngai" từ biểu tượng quyền lực thành quyền được chăm sóc đúng chuẩn mỗi ngày chính là cách thương hiệu khẳng định vị thế của mình trong ngành. Không ồn ào phô trương, mà tập trung vào giá trị cốt lõi: phục hồi, tái tạo và nâng tầm chất lượng sống cho người Việt.

Từ hiệu ứng hàng triệu lượt xem đến sự đồng thuận trong cảm nhận của khán giả, chiến dịch lần này cho thấy Kingsport không chỉ tham gia cuộc chơi giải trí, mà đang từng bước đặt mình vào một "ngai" mới - vị thế của thương hiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe bản lĩnh, hiện đại và sẵn sàng dẫn dắt xu hướng sống chủ động.

Kingsport ngày càng tự tin khẳng định vị thế tại thị trường Châu Á

Gần 2 thập kỷ hình thành và không ngừng phát triển, Kingsport tự hào trở thành thương hiệu quốc dân tiên phong trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, Kingsport không chỉ mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi, mà còn đồng hành cùng mỗi gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe bền vững mỗi ngày.

Xem thêm thông tin về thương hiệu tại:

- Facebook: facebook.com/kingsportvietnam

- Website: kingsport.vn