Lịch mở cửa và mức phụ thu của các chuỗi cà phê lớn tại TP.HCM dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tết đến xuân về không chỉ là khoảng thời gian quý báu để đoàn viên bên gia đình mà còn là dịp lý tưởng để hội họp bạn bè, tận hưởng không khí thảnh thơi của những ngày đầu năm mới. Văn hóa "đi cà phê" ngày Tết tại TP.HCM chưa bao giờ hạ nhiệt, nhưng việc tìm được một quán vừa đẹp, vừa mở cửa, lại có mức giá hợp lý luôn là bài toán khó. Nếu bạn đang lên lịch du xuân Bính Ngọ 2026, hãy lưu ngay danh sách cập nhật lịch hoạt động của các chuỗi cà phê đình đám dưới đây.

Đối với những ai muốn tìm một không gian để tụ tập bất kể ngày đêm hay đơn giản là muốn tận hưởng không khí Sài Gòn những ngày vắng vẻ nhất, các thương hiệu dưới đây là lựa chọn hàng đầu. Điểm sáng của năm 2026 là nhiều thương hiệu lớn cam kết giữ nguyên mức giá, mang lại trải nghiệm du xuân trọn vẹn nhất.

1. Highlands Coffee



Giữ vững phong độ là chuỗi cà phê quốc dân, Highlands Coffee tiếp tục phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026. Thông điệp "Sum vầy ba miền" năm nay đi kèm với một cam kết cực kỳ được lòng khách hàng là không phụ thu.

Nhiều cửa hàng của Highlands Coffee hoạt động xuyên Tết lại không phụ thu

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm ghé đến bất kỳ chi nhánh nào để thưởng thức những ly trà sen vàng hay phin sữa đá quen thuộc mà không cần lo lắng về việc giá cả leo thang ngày Tết. Sự ổn định này khiến Highlands luôn là điểm đến an toàn và tiện lợi nhất cho các nhóm bạn đông người hoặc gia đình nhiều thế hệ.

2. Faro Coffee

Team "sống ảo" khu vực Thảo Điền và Nguyễn Trãi chắc chắn sẽ xiêu lòng trước thông tin Faro Coffee hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ 2026. Cả hai chi nhánh Nguyễn Trãi và Thảo Điền đều mở cửa đón khách xuyên suốt kỳ nghỉ lễ mà không thu thêm bất kỳ loại phí nào.

Về khung giờ hoạt động, bạn chỉ cần lưu ý một chút thay đổi nhỏ trong 3 ngày đầu năm. Cụ thể, từ Mùng 1 đến Mùng 3, quán sẽ mở cửa muộn hơn một chút, từ 7h30 sáng đến 10h30 tối. Các ngày còn lại, Faro quay về lịch hoạt động bình thường từ 7h sáng đến 10h. Đây là điểm đến lý tưởng với không gian tối giản, ngập tràn ánh sáng tự nhiên cho những bộ hình du xuân chất lượng. Tuy nhiên, tại chi nhánh Vạn Phúc Square thì đến Mùng 7 sẽ quay trở lại hoạt động bình thường.

Hai chi nhánh của Faro Coffee sẽ phục vụ xuyên Tết

3. Phê La

Tin vui cho các tín đồ của dòng trà ô long đậm vị tại TP.HCM là Phê La sẽ hoạt động xuyên Tết tại hầu hết các khu vực trọng điểm. Các chi nhánh "đắc địa" như Phê La Hồ Tùng Mậu, Phê La Chợ Bến Thành, Phan Xích Long hay Đặng Thị Nhu đều mở cửa đón khách từ sáng đến tối muộn.

Đặc biệt, thương hiệu này năm nay chơi lớn với tuyên bố "Chốn Chill Không Phụ Thu". Trong bối cảnh nhiều nơi tăng giá dịch vụ ngày lễ, việc Phê La giữ nguyên giá menu gốc là một điểm cộng rất lớn. Bạn chỉ cần lưu ý khung giờ hoạt động cụ thể của từng chi nhánh, đa số sẽ mở từ 7 giờ sáng hoặc 12 giờ trưa (vào mùng 1 Tết) để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Tất cả chi nhánh của Phê La sẽ mở cửa phục vụ khách hàng và không phụ thu

4. Katinat Coffee & Tea House

Katinat luôn biết cách tạo điểm nhấn vào các dịp lễ hội và Tết Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ. Chi nhánh Katinat Bến Bạch Đằng (Quận 1) chắc chắn sẽ là toạ độ nóng nhất đêm 30 Tết.

Tại đây sẽ tổ chức sự kiện "Đêm nhạc đón giao thừa" diễn ra vào ngày 16/02/2026 (tức 29 Tết). Vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nghe nhạc sống và ngắm pháo hoa bên sông Sài Gòn là một trải nghiệm đáng thử. Ngoài ra, các chương trình âm nhạc định kỳ vào thứ 3 hàng tuần vẫn được duy trì, mang đến không gian giải trí sôi động cho giới trẻ xuyên suốt mùa Tết.

Đa số các chi nhánh của Katinat vẫn sẽ hoạt động xuyên lễ

5. Cà Phê Trứng 3T

Nếu bạn muốn tìm về một chút hoài niệm trong những ngày đầu năm, Cà Phê Trứng 3T là lựa chọn không thể bỏ qua. Thương hiệu này thông báo lịch hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ với khung giờ cực kỳ linh hoạt.

Cụ thể, vào ngày 29 Tết (16/02), quán mở cửa từ 9 giờ sáng đến tận 1 giờ sáng hôm sau, rất thích hợp cho những cuộc hẹn tất niên muộn. Trong 3 ngày đầu năm (Mùng 1, 2, 3), các chi nhánh tại Tôn Đức Thắng và Ngô Văn Năm mở cửa từ 9 giờ sáng. Các chi nhánh còn lại cũng hoạt động bình thường, giúp bạn dễ dàng thưởng thức ly cà phê trứng béo ngậy, ấm nóng ngày đầu xuân.

Toàn bộ chi nhánh của Cà Phê Trứng 3T đều phục vụ xuyên Tết chỉ có giờ hoạt động khác nhau nên thực khách cần lưu ý trước khi đến

6. Phúc Long

Gia nhập đường đua phục vụ xuyên Tết Bính Ngọ 2026, Phúc Long tiếp tục là điểm hẹn lý tưởng cho các tín đồ trà sữa với lịch hoạt động phủ sóng rộng khắp. Điểm sáng lớn nhất là các cửa hàng mặt tiền (flagship) tại khu vực trung tâm như Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học hay Lý Tự Trọng vẫn mở cửa đón khách ngay trong ngày Mùng 1 Tết, thường bắt đầu phục vụ từ 9 giờ hoặc 10 giờ sáng.

Tuy nhiên, bạn cần đặc biệt lưu ý một ngoại lệ để tránh mất công di chuyển. Một số chi nhánh Phúc Long nằm trong các trung tâm thương mại (như Vincom) hoặc các ki-ốt nhỏ (Masan) sẽ tạm nghỉ vào ngày Mùng 1 và chính thức hoạt động bình thường trở lại từ Mùng 2. Do đó, nếu muốn thưởng thức trà đào cam sả trứ danh trong ngày đầu năm mới, hãy ưu tiên ghé các cửa hàng độc lập bên ngoài.

Thực khách cần xem trước lịch đóng và mở cửa của Phúc Long trước khi ghé

7. Three O'Clock

Chuỗi cà phê mở 24h nổi tiếng này năm nay có sự phân chia rõ rệt trong lịch hoạt động. Nhóm các cửa hàng tại khu vực trung tâm và đông đúc như Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Trường Toản hay Trương Vĩnh Ký sẽ hoạt động xuyên Tết. Đây là những địa chỉ cứu cánh cho các "cú đêm" Sài Gòn muốn tìm nơi tá túc qua đêm giao thừa.

Ngược lại, các chi nhánh như Lữ Gia, Phan Văn Trị hay Nguyễn Gia Trí sẽ nghỉ Tết. Thời gian nghỉ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 13/02 (26 Tết) và mở lại vào 7 giờ sáng ngày 22/02 (Mùng 6 Tết). Hãy kiểm tra kỹ địa chỉ quán gần nhà bạn thuộc nhóm nào trước khi dắt xe ra đường.

Đa số, các chi nhánh của Three O'clock sẽ hoạt động xuyên Tết

8. Yoshi Yoshi Coffee & Tea

Khác với các chuỗi cà phê kể trên, Yoshi Yoshi có lịch nghỉ Tết cụ thể cho từng chi nhánh. Chi nhánh Nguyễn Trãi và Ung Văn Khiêm sẽ nghỉ ngày 29 Tết và Mùng 1, bắt đầu hoạt động trở lại từ 6 giờ sáng Mùng 2 Tết. Riêng chi nhánh Quang Trung sẽ nghỉ dài hơn, từ 29 Tết đến hết Mùng 4, mở cửa lại vào sáng Mùng 5.

Một lưu ý quan trọng là Yoshi Yoshi sẽ áp dụng mức phụ thu Tết 15% cho tất cả các hóa đơn trong giai đoạn từ Mùng 2 đến Mùng 5. Nếu bạn không quá bận tâm về vấn đề này và yêu thích không gian của quán, đây vẫn là một điểm đến có thể cân nhắc từ ngày Mùng 2 trở đi.

Các chi nhánh tại Yoshi Yoshi đa số sẽ nghỉ Tết và phụ thu Tết 15%

9. JUICETIN

Thêm một lựa chọn cực kỳ chất lượng cho team "sợ ngấy bánh chưng" ngày Tết chính là JUICETIN. Chuỗi này đã chốt lịch hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ 2026 tại ba chi nhánh mặt tiền đắc địa là Nguyễn Du, Ngô Gia Tự và Ngô Văn Năm. Cả ba cơ sở này đều mở cửa đón khách liên tục từ 29 Tết đến hết Mùng 3, không gián đoạn ngày nào.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một ngoại lệ nhỏ. Chi nhánh JUICETIN tại Thiso Mall sẽ nghỉ Tết từ ngày 29 (16/02) và chính thức mở lại phục vụ vào Mùng 3 Tết (19/02). Vì vậy, nếu muốn tìm không gian check in sang chảnh cùng những ly nước ép tươi mát trong 3 ngày đầu năm, hãy ưu tiên ghé các chi nhánh mặt tiền đường thay vì vào trung tâm thương mại.

Chỉ riêng chi nhánh JUICETIN trong Thiso Mall sẽ nghỉ từ 29 Tết, các chi nhánh còn lại hoạt động xuyên Tết

10. Cheese Coffee

Fan cứng của Cheese Coffee năm nay cần đặc biệt lưu ý lịch hoạt động để tránh việc đến nơi rồi phải ra về vì cửa đóng then cài. Đa số các chi nhánh của thương hiệu này sẽ nghỉ Tết trong những ngày quan trọng nhất để nhân viên có thời gian sum vầy cùng gia đình.

Cụ thể, hàng loạt địa điểm hot như Pasteur, Sư Vạn Hạnh, Đinh Tiên Hoàng hay Lê Thị Riêng sẽ tạm ngưng phục vụ từ 28 Tết và hẹn gặp lại các "homies" vào Mùng 3 Tết (19/02). Thậm chí, các chi nhánh tại Điện Biên Phủ, Nguyễn Du hay Bùi Viện còn nghỉ dài hơi hơn, đến tận Mùng 4 Tết (20/02) mới mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, nếu cơn thèm trà sữa nguyên lá ập đến bất chợt giữa ngày Mùng 1, vẫn có một "ngoại lệ" duy nhất dành cho bạn. Chi nhánh Cheese Coffee 157 Lê Thánh Tôn sẽ hoạt động xuyên Tết từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Một điểm cộng lớn bù đắp cho lịch nghỉ dài là Cheese vẫn giữ đúng tinh thần "Du hí không thêm phí", cam kết không phụ thu trong suốt mùa lễ hội.

Nhiều chi nhánh của Cheese Coffee sẽ nghỉ Tết từ 28 Tết và hoạt động lại từ Mùng 2, 3 Tết

11. Đen Đá Coffee

Với những ai là fan trung thành của món cà phê vợt hay các loại bánh Toast ngọt ngào, bạn cần nắm rõ lịch "nghỉ xả hơi" ngắn hạn của Đen Đá. Hầu hết các chi nhánh sẽ hoạt động đến hết 28 Tết và tạm nghỉ trọn vẹn ngày 29 Tết (16/02) để nhân viên đón giao thừa.

Tuy nhiên, Đen Đá quay trở lại đường đua rất sớm. Ngay 12 giờ trưa Mùng 1 Tết, các toạ độ hot dành cho "cú đêm" như Pasteur, Hồng Bàng và Cộng Hòa sẽ đồng loạt mở cửa và phục vụ xuyên suốt 24/24. Chi nhánh Lê Văn Sỹ cũng đón khách từ 15 giờ chiều cùng ngày. Lưu ý duy nhất là chi nhánh Nguyễn Thị Thập sẽ "ăn Tết" kỹ hơn, nghỉ từ 28 Tết và hẹn gặp lại bạn vào tận ngày Mùng 7.

Lịch nghỉ Tết của Đen Đá Coffee

12. Dabao Concept

Một cái tên khác cũng chọn cách "nghỉ xả hơi" chớp nhoáng là Dabao Concept. Thương hiệu này sẽ tạm ngưng nhận khách từ 17 giờ chiều ngày 29 Tết (16/02) để đội ngũ nhân viên kịp về sum họp gia đình đón giao thừa.

Bạn không cần phải chờ đợi quá lâu vì ngay 7 giờ sáng Mùng 1 (17/02), cả hai chi nhánh Codo (Tú Xương) và Đông Đô (Hai Bà Trưng) đều đã sáng đèn trở lại, sẵn sàng phục vụ những ly cà phê đầu tiên của năm mới. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không khí yên bình của buổi sáng đầu năm tại Sài Gòn.