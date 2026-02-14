Cuối cùng đã tìm thấy một Listening Bar đậm chất điện ảnh giữa Tân Định cho những ai muốn "biến mất" dịp Tết này

Giữa những ngày cận Tết, khi nhịp sống TP.HCM bắt đầu tăng tốc trong sự hối hả của những chuyến xe ngược xuôi và dòng người tấp nập sắm sửa, nhiều người lại loay hoay tìm cho mình một "khoảng hở" để dừng lại và ngắm nhìn đường phố. Trước mong muốn đó, Fiction Cafe & Listening Bar là một sự lựa chọn đa dạng và linh hoạt. Buổi sáng, không gian quán sẽ trở thành một quán cà phê, nhưng khi phố thị lên đèn lại nhanh chóng chuyển mình thành một góc cocktail bar đầy lôi cuốn.

Không gian quán ấm cúng, phong cách trang trí như quay về Sài Gòn những năm 90s

Nằm khép mình tại một con hẻm nhỏ ở phường Tân Định, Fiction chọn cho mình một dáng vẻ khá lowkey giữa một khu vực được cho là sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất trung tâm TP.HCM. Bước vào đây là bước vào một chương hồi của Sài Gòn thập niên 90s, nơi sự thô mộc của kiến trúc hòa quyện với những giá trị hoài cổ.

Điểm làm nên linh hồn của Fiction chính là văn hóa nghe nhạc từ đĩa than (vinyl) và CDs. Tại đây, không gian được trang trí bởi rất nhiều đĩa than và CDs. Có thể nói là một không gian khác khác biệt và chính cái chất "nghệ" này đã biến Fiction thành hàng quán quen thuộc của các bạn trẻ đến để uống cafe, nghe nhạc và ghi lại những khung hình check-in đậm chất điện ảnh mỗi ngày.

Không gian của Fiction rất đặc biệt

Không chỉ dừng lại ở đó, quán còn là điểm hẹn của những dòng chảy văn hóa qua các sự kiện Pop-up DJ, Bartender guest shift, hay những đêm Listening party đầy cảm xúc như album "Cái Thứ Hai" của Thắng. Mỗi sự kiện là một lần Fiction kể cho khách hàng nghe một câu chuyện mới, không bao giờ trùng lặp.

Không gian của Fiction khá tối, ánh sáng ở đây chỉ vừa đủ để bạn thấy đường đi và nhìn rõ người đối diện. Với nhiều người, sự tối này có thể hơi bất tiện, nhưng với những ai đang cần một góc tối để lặn mất tăm sau một ngày mệt mỏi thì đây lại là điểm cộng.

Ở Fiction khá tối nhưng lại phù hợp với những ai lowkey

Mỗi ly cocktail của Fiction là một câu chuyện được kể bằng vị giác

Sự linh hoạt của Fiction được thể hiện rõ nhất qua cách quán vận hành theo nhịp thời gian. Từ 8h sáng đến 20h, Fiction sẽ là nơi phục vụ cà phê cho thực khách nhưng sau mốc 20:00, ánh sáng dịu lại để nhường chỗ cho thế giới của những ly cocktails pha chế cầu kỳ. Đặc biệt, chương trình Happy Hour từ 18h đến 20h mỗi ngày với ưu đãi 50% cho cocktails là một khuyến mãi cực kỳ tuyệt vời để thực khách bắt đầu buổi tối chill sớm sau một ngày làm việc căng thẳng.

Buổi sáng, Fiction là một quán cà phê và phục vụ đến 20h

Mỗi ly Cocktails của Fiction đều có hương vị độc đáo, như với Mistia Pomme là một sự kết hợp thanh mát và nhẹ nhàng giữa rượu Mistia Muscat cùng Soda Táo-Lê. Nếu thích một chút cá tính và góc cạnh hơn, Rossa Salty Dog với nền rượu Finlandia Vodka hòa quyện cùng cam đỏ và chút vị cay nồng đặc trưng từ Tajin sẽ là lựa chọn đáng thử. Với những ai chuộng gu đậm đà, thiên về nốt trầm sâu lắng, Toffee Negroni là sự pha trộn tinh tế giữa Plantation Rum và rượu Aperol.

Mỗi ly cocktails của Fiction đều có hương vị và câu chuyện độc đáo

Ngoài ra, Fiction còn phục vụ thực đơn đồ ăn tinh tế vào buổi tối. Thực khách có thể chọn cho mình một đĩa Beef steak mềm mọng, Spaghetti đậm đà hay những phần French fries nóng hổi để nhâm nhi cùng đồ uống. Sự kết hợp giữa vị giác, thính giác trong một không gian đậm chất Saigon xưa cũ khiến mọi muộn phiền của những ngày cuối năm như dừng lại sau cánh cửa.

Mức giá và menu vừa được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực khách

Các món nước tại Fiction có mức giá từ 220 nghìn đồng, thậm chí lên đến hơn 1 triệu đồng cho những ly Whisky thượng hạng. Riêng các món ăn nhẹ như khoai tây chiên hay gà chiên dao động từ 70 nghìn - 80 nghìn đồng. Đây là mức chi phí khá hợp lý để đổi lấy một không gian nghe nhạc đĩa than chất lượng và trải nghiệm "lowkey" đúng nghĩa ngay trung tâm Tân Định.

Dù chỉ mới mở cửa phục vụ thực khách nhưng Fiction vẫn làm hài lòng nhiều khách hàng khó tính nhất và họ luôn nhận những góp ý, thay đổi để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho thực khách. Mới đây, Fiction đã thông báo về việc thay đổi menu, phục vụ đầy đủ các món từ cà phê buổi sáng đến cocktail buổi tối. Đặc biệt, quán đã tập trung chuẩn hoá chất lượng cà phê, matcha, và mở rộng thêm nhiều lựa chọn đồ uống và phục vụ thêm đồ ăn.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán, Fiction sẽ phục vụ khách xuyên lễ và cam kết không phụ thu. Đặc biệt, các ngày 17, 18, 19 quán sẽ mở cửa từ 13h đến khuya để phục vụ khách đi chơi lễ.

Fiction Cafe & Listening Bar Địa chỉ: 33/11 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, TP.HCM Thời gian: 8:00 - 00:00 (cà phê phục vụ đến 20:00) - Happy Hour: 18:00 - 20:00. - Lịch hoạt động Tết: 17, 18, 19.02 - Mở cửa từ 1:00 PM đến khuya, các ngày còn lại mở cửa từ 8:00 như bình thường.



