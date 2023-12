Shynh Shine Night 2023 của Shynh Group tổ chức tại sky bar, biến khách mời thành "minh tinh"

.2023 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Shynh Group do nữ Chủ tịch Lê Thị Xuân sáng lập. Từ những nền móng đầu tiên, Shynh Group đang ngày càng lớn mạnh, trở thành Tập đoàn Thẩm mỹ và Làm đẹp uy tín trong nước.

Những cái tên như Shynh House, Shynh Premium, Shynh Beauty Spa, Shynh Decor, Shynh Academy, Shynh Communication… và đặc biệt là Shynh Beauty - thương hiệu mang lại thành công khởi đầu của hệ sinh thái Shynh Group đều đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Mang đến những dịch vụ và trải nghiệm đẳng cấp bằng việc liên tục đầu tư và cập nhật công nghệ hàng đầu thế giới, Shynh Group đã trở thành địa chỉ được phái đẹp tin tưởng lựa chọn trên con đường chạm đến phiên bản tốt nhất của bản thân.

Chủ tịch Tập đoàn Shynh Group - Lê Thị Xuân

Sự ủng hộ của các khách hàng, cũng chính là động lực cho Shynh Group tạo ra những chương trình, sự kiện bằng cả tâm huyết và yêu thương. Và Shynh Shine Night là một minh chứng điển hình nhất. Tiếp nối thành công những mùa trước, Shynh Shine Night 2023 đã quay trở lại để kể về hành trình vươn lên chiếm lĩnh thị trường làm đẹp và mở ra kỷ nguyên thẩm mỹ đầy khác biệt của Shynh Group trong suốt 1 thập kỷ qua.

Siêu sự kiện năm nay lấy chủ đề Shynh Generation cùng cách thể hiện sang trọng - hiện đại - mới lạ, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên thẩm mỹ chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần độc bản và trải nghiệm khó quên cho khách mời. Shynh Group cũng nhấn mạnh đây là đại tiệc được đầu tư "khủng" nhất từ trước đến nay.

"Shynh Shine Night mỗi năm đều được tổ chức với những concept khác nhau. Năm nay đêm tiệc được tổ chức tại một sky bar, chắc chắn sẽ cho mọi người một cảm giác rất khác biệt. Thường chúng ta sẽ chọn đi cùng những người thân thiết nhất. Chính vì vậy, Shynh muốn cùng trải nghiệm với những vị khách VIP thân thiết. Chúng tôi sẽ biến nơi đó trở thành thảm đỏ Hollywood - những khách mời tham dự ai cũng trở thành một ngôi sao", Chủ tịch Lê Thị Xuân chia sẻ.

Shynh Shine Night là sự kiện thường niên được Shynh Group tổ chức 2 năm một lần, là một đêm dạ vũ ấn tượng. Cùng với đó, những người tham gia cũng vô cùng nổi bật bởi họ đều là những người nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, khách VIP… quen thuộc của Tập đoàn.

Shynh Group cũng đã hé lộ một số khách mời xác nhận góp mặt tại Shynh Shine Night 2023 như: "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, Bác sĩ Loan Huỳnh, Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Đào Hiền, Á hậu Minh Kiên, Siêu mẫu Như Vân, MC Minh Xù, Thanh Mèo… Cùng với đó, chương trình còn có "chị đẹp" Giang Hồng Ngọc, "soái ca" Isaac và dàn DJ hàng đầu… hứa hẹn mang đến sự kiện âm nhạc "đã mắt đã tai".

Dàn khách mời đình đám tham gia sự kiện Shynh Shine Night

Chia sẻ về ý tưởng tạo nên Shynh Shine Night, Chủ tịch Lê Thị Xuân cho hay đêm tiệc vốn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016. "Mình nhận thấy rằng, phụ nữ mỗi lần đi đám cưới hay đi tiệc đều dành một khoảng thời gian lớn để sửa soạn và làm đẹp. Mình luôn đặt câu hỏi với các vị khách và nhân viên của Shynh rằng 'tại sao mình đi tiệc hay đám cưới mới phải đẹp, còn mỗi ngày sao không chỉn chu như vậy'.

Đó cũng chính là khởi nguồn lý do mình tổ chức bữa tiệc để những chị em có thể "lột xác". Shynh Shine Night là đêm của vẻ đẹp thăng hoa và nơi sắc đẹp hội tụ. Một người phụ nữ ngày thường và mỗi lần họ chưng diện thực sự là 2 phiên bản khác nhau, thật tuyệt khi chị em có thể đẹp mỗi ngày.

Những năm sau, quy mô của đêm tiệc đã phát triển hơn dựa trên tầm nhìn sứ mệnh và tốc độ phát triển của tập đoàn hay những khách mời. Các bạn nhân viên sẽ được tổ chức riêng một đêm tiệc với chủ đề 'My Job - My Future - My House'. Còn Shynh Shine Night vẫn dành cho khách hàng, ở đó đêm tiệc sẽ tập trung toàn bộ trọng tâm vào trải nghiệm của những người tham gia", nữ chủ tịch Tập đoàn Shynh Group chia sẻ.

Theo Lê Thị Xuân, Shynh Shine Night là đêm của vẻ đẹp thăng hoa và nơi sắc đẹp hội tụ

Thông qua chương trình, Shynh Group muốn gửi gắm thông điệp rằng ai cũng rất xinh đẹp, chỉ là đôi khi vì một vài lý do chưa có động lực dám trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. "Chẳng có gì tuyệt vời hơn một người phụ nữ vừa đẹp, vừa tự tin. Khi đó ai cũng có thể chạm đến những thành công mới, có cuộc sống viên mãn hơn. Thay đổi nhan sắc, chắc chắn chạm đến thành công", nữ chủ tịch khẳng định.



Đặc biệt, ai cũng có thể tham gia sự kiện khi chỉ cần sở hữu member card Shynh Shine Night. Bên cạnh việc được tận hưởng một buổi tiệc hoành tráng và sang trọng, khi sở hữu member card Shynh Shine Night, khách hàng còn được trao đặc quyền siêu sao như: Tặng 99% giá trị thẻ nạp; Tặng gói "thay sắc cải vận" trị giá gần 200 triệu đồng; Cơ hội nhận Iphone 15 Promax, quà Dior đẳng cấp hơn 20 triệu đồng và túi Chanel Kelly Mini Bag trị giá 114 triệu đồng; Ưu tiên phòng điều trị private VIP, phòng tư vấn riêng tư, quyền chọn lựa bác sĩ và kỹ thuật viên cùng xe đưa đón 2 chiều tận nơi; Ưu đãi 10% - 40% khi sử dụng dịch vụ của hệ sinh thái Shynh Group.

Hãy nhanh tay gọi vào hotline 1900989800 để được hỗ trợ tư vấn trở thành những thượng khách may mắn nhất có mặt tại siêu sự kiện này. Những điều bí mật khác về Shynh Shine Night sẽ được bật mí tại Zion Sky Lounge & Dining (87A Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) vào tối 15/12.

