Vợ NSND Tự Long 10 điểm với mâm cúng ông Công ông Táo, Doãn Hải My flex không gian thờ tự choáng ngợp

Những cụm từ như “mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đẹp - dễ làm”, “mâm lễ cúng ông Táo đầy đủ năm 2026” hay “chi tiền triệu cho mâm cỗ cúng” lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội trong ngày 23 tháng Chạp. Trong văn hóa Á Đông, gian bếp được xem là “trái tim của ngôi nhà”. Theo tín ngưỡng dân gian, Táo quân là vị thần cai quản bếp núc, đến ngày 23 tháng Chạp sẽ về trời báo cáo Ngọc Hoàng. Thế nên, mâm cúng ông Công ông Táo không chỉ là nghi lễ truyền thống, mà còn gửi gắm mong ước bình an, đủ đầy cho năm mới.

Bởi thế, chỉ cần dạo một vòng mạng xã hội trong ngày 23 tháng Chạp, netizen đã dễ dàng bắt gặp hàng loạt hình ảnh mâm cỗ cúng ông Công ông Táo được chia sẻ dày đặc. Từ những mâm cỗ truyền thống đủ đầy gà luộc, xôi, giò, canh; những bàn lễ hiện đại, gọn gàng trong gian bếp chung cư; cho tới không gian thờ tự được bài trí tinh tế, trang nghiêm trong các gia đình khá giả, hào môn.

Không chỉ các bà nội trợ thông thường, hội mỹ nhân Việt, vợ doanh nhân, vợ nghệ sĩ, WAGs như: Vợ NSND Tự Long, Doãn Hải My, Huyền 204,... cũng đồng loạt “nhập cuộc”, khoe khéo sự đảm đang và nếp nhà qua từng mâm cỗ.

Vợ Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, NSND Tự Long chuẩn bị tươm tất, chuẩn mực. Trên ban thờ được chăm chút đẹp mắt, bà mẹ 3 con bày biện đủ đầy cỗ cúng với gà luộc buộc cánh tiên, giò lựa, xôi gấc, cá chép, trang trí hoa quả. Đúng phong cách truyền thống Bắc Bộ.

Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) chia sẻ khoảnh khắc cúng ông Công ông Táo sớm. Mâm cỗ theo phong cách hiện đại, gọn gàng, được bày trong gian bếp nhưng vẫn đầy đủ lễ vật cần thiết, thể hiện sự linh hoạt mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cùng chồng doanh nhân diện áo dài, cùng nhau chuẩn bị, cúng ông Công ông Táo. Khung hình ảnh phúc, đủ đầy nhất lúc này.

Không chỉ chuẩn bị lễ vật đầy đủ, Doãn Hải My còn ghi điểm bởi cách bày trí gian thờ Phật và gia tiên gọn gàng, chỉn chu, đúng lễ nghi. Ở bàn thờ Phật, cô trưng hoa tươi như lan hồ điệp, cúc vàng, bánh trái và hoa quả. Bàn thờ gia tiên cũng được chăm chút không kém với mâm cúng mặn gồm gà luộc, xôi,... tạo nên tổng thể hài hòa, ấm cúng và đẹp mắt.

Một nàng WAGs khác là Uyên Kem - vợ cầu thủ Thành Chung cũng chuẩn bị mâm cúng Ông Công Ông Táo đầy đặn, chỉn chu với gà luộc, xôi, canh, các món mặn - rau được bày biện gọn gàng trên mâm lớn. Bên cạnh đó là bộ vàng mã, hoa tươi và trái cây đặt hài hòa trên bàn thờ, tạo nên tổng thể trang nghiêm, ấm cúng, thể hiện sự thành tâm và nếp nhà được gìn giữ kỹ lưỡng.

Hot girl Hà thành đình đám một thời Nguyễn Thanh Thủy (Thủy Sún) cũng chuẩn bị mâm cúng Ông Công Ông Táo đầy đặn, truyền thống với gà luộc, xôi vàng, bát canh măng, nem rán, chả cuốn, các món xào thập cẩm và nộm rau. Phía sau là bộ mũ áo Táo quân rực sắc vàng, đỏ được bày trang trọng.

Huyền 204 cho thấy sự đảm đang sau khi làm mẹ, tự tay bày biện mâm cúng từ sáng sớm. Sau tin ly thân và chuẩn bị ly hôn với Duy Nhỏ, cô vẫn miệt mài với công việc, chu toàn chuyện gia đình, nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Louis Phạm cũng khéo quá cơ! Trong ảnh, trên gian thờ Phật - gia tiên tinh tế với hoa ly, hoa sen hồng, mâm ngũ quả, gà luộc, bánh trái và lễ vật sắp xếp lớp lang, đối xứng. Tông gỗ trầm kết hợp ánh vàng của tượng Phật, đèn thờ và bình gốm khiến tổng thể vừa trang nghiêm, vừa sang trọng, toát lên sự chỉn chu và gu thẩm mỹ rõ nét.

Dino Vũ hào hứng khoe mâm cúng homemade 100%. "Tiễn ông Công ông Táo về trời. Một năm đầy biến động và thử thách, cảm ơn các vị thần bếp giữ cho gia đình luôn yên ấm, luôn là nơi an toàn để trở về", anh chàng chia sẻ

Ảnh: Tổng hợp từ MXH của nhân vật.