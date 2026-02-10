"Chồng cũ của Trung Kiên" bỗng dưng lên hot search

Sau VCK U23 Châu Á 2026, các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ bóng đá. Thủ môn Trần Trung Kiên cũng không ngoại lệ, anh chàng trở thành cái tên được nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Mọi động thái của Trung Kiên cũng nhanh chóng lọt “tầm ngắm”, là tâm điểm để cộng đồng mạng thảo luận rôm rả.

Thủ môn Trần Trung Kiên

Song mới đây trong một đoạn clip cũ có sự xuất hiện của Trung Kiên bất ngờ viral trên TikTok, netizen ngỡ ngàng với từ khóa tìm kiếm: “Chồng cũ của Trung Kiên”. Không những thế, danh tính của người được cho là “chồng cũ của Trung Kiên” cũng được cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra và đẩy thành từ khóa hot trên TikTok.

Theo đó, “chồng cũ của Trung Kiên” chỉ là một cách gọi vui của các fan khi thường “ship OTP” các thần tượng. Trong một đoạn clip, Trung Kiên và Ngọc Mỹ - cầu thủ sinh năm 2004 có những khoảnh khắc thân thiết, gần gũi khiến người hâm mộ bày tỏ sự thích thú. Trung Kiên thoải mái vòng tay qua người ôm Ngọc Mỹ, cảnh “tình bể bình” này được dân tình đua nhau “thả tim”.

Từ khoá liên quan đến Trung Kiên được nhiều người tìm kiếm

Mối quan hệ giữa Trung Kiên và Ngọc Mỹ khiến netizen quan tâm

Khoảnh khắc "tình bể bình" của Trung Kiên và Ngọc Mỹ

Cho những ai chưa biết, Ngọc Mỹ sinh năm 2004, thuộc CLB Đông Á Thanh Hóa (vừa được chuyển nhượng đến CLB Ninh Bình), lên U23 Việt Nam từ giữa năm 2025 nhưng ít được nhắc đến. Anh là thành viên vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33, và cũng ghi dấu ấn tượng tại U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, Ngọc Mỹ không phải người duy nhất được “ship” với Trung Kiên. Không ít người cho rằng “chồng cũ” là đang ngầm chỉ tới Phạm Lý Đức. Bởi Trung Kiên và Lý Đức có mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên tương tác từ trên mạng đến ngoài đời. Cả hai cũng có nhiều clip đu trend cùng nhau trên TikTok khiến dân tình thích thú “đẩy thuyền”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Rồi chồng cũ thực sự là ai mà mọi người tìm kiếm chấn động vậy?”.

- “Anh Tí anh Tèo anh nào em cũng quý hả Trung Kiên ơi”.

- “Sốc khoảnh khắc Trung Kiên ôm Ngọc Mỹ ghê, nhìn nó tình bể bình mà nó cũng tình đồng đội thắm thiết”.

- “Nhưng hay chồng cũ là nói Lý Đức nhỉ, OTP mà cả đội cũng ship”.

- “Không biết rõ là ai nhưng cái tìm kiếm hiện ra từ khoá đó làm tôi cười nửa ngày”.

Lý Đức và Trung Kiên là "OTP" mà nhiều fan nữ yêu thích

Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết bên nhau

Song thực tế, đây chỉ là những màn ship đôi vui từ người hâm mộ. Bởi ngoài đời, Trung Kiên đã có bạn gái - hotgirl Nguyễn Ngọc Thiên Thanh. Dù không quá công khai về chuyện đời tư hay mối quan hệ tình cảm nhưng thủ môn Trung Kiên cũng không giấu việc là hoa đã có chủ. Anh chàng từng “trượt tay” đăng khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái Thiên Thanh và cặp đôi cũng nhiều lần được “team qua đường” bắt gặp.

Trong khi đó, Phạm Lý Đức (SN 2003) cũng được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với vận động viên Phí Thanh Thảo. Cả hai từng úp mở, tương tác ẩn ý khi nhắc về “nửa kia”. Cho đến mới đây, cặp đôi lộ bức ảnh tay trong tay, ánh mắt Lý Đức không rời bạn gái khiến công chúng xác nhận cả hai là một cặp trai tài gái sắc.