Vừa tiễn ông Táo về trời, 3 con giáp này đã được Thần Tài "gõ cửa" ngay ngày 24 tháng Chạp: Tiền về ngập két, sắm Tết mỏi tay

Người xưa thường bảo, ngày 23 tháng Chạp là ngày "vua bếp" lên chầu trời, thì ngay sau đó, ngày 24 chính là thời điểm chuyển giao năng lượng, bắt đầu những ngày dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa gấp rút nhất. Không khí Tết lúc này không còn nằm ở tờ lịch nữa mà đã len lỏi vào từng góc bếp, từng cành đào, cây quất.

Giữa bộn bề lo toan "gạo tiền", ai cũng mong một chút may mắn, hanh thông để cái Tết thêm ấm êm. Và ngày 24 tháng Chạp năm nay, vũ trụ dường như đang ưu ái đặc biệt cho 3 con giáp dưới đây. Họ không chỉ gặp may về tiền bạc mà tinh thần cũng phấn chấn, nhẹ tênh, như trút bỏ được gánh nặng cả năm dài để đón chào những điều mới mẻ.

1. Tuổi Hợi: Sự thảnh thơi "lạ lùng" giữa tâm bão tất bật

Đầu tiên phải nhắc đến những người sinh năm Hợi. Vốn dĩ trời sinh người tuổi Hợi đã có số hưởng, cái nét vô tư, lạc quan của họ chính là nam châm hút may mắn. Vào ngày 24 tháng Chạp này, sự may mắn ấy càng hiện lên rõ nét. Nếu như mọi ngày, tuổi Hợi có thể còn chút lấn cấn về chuyện tiền nong chi tiêu Tết, thì ngày 24 tháng Chạp, dường như mọi nút thắt đều được tháo gỡ. Có thể là một khoản thưởng nóng bất ngờ đổ về tài khoản lúc xế chiều, hoặc một món nợ khó đòi bỗng dưng người ta mang đến trả tận tay.

Cái hay của tuổi Hợi ngày 24 tháng Chạp không chỉ nằm ở tiền bạc, mà là ở sự "nhàn tâm". Giữa lúc thiên hạ đôn đáo ngược xuôi, tuổi Hợi lại tìm được những khoảng lặng an nhiên để tận hưởng không khí xuân. Đi chợ mua sắm thì gặp hàng ngon giá rẻ, không bị chặt chém. Vào bếp nấu ăn thì món nào cũng tròn vị, được chồng con khen nức nở. Đặc biệt, phương diện tình cảm gia đạo của tuổi Hợi trong ngày 24 này cực kỳ vượng.

Những mâu thuẫn vụn vặt trước đó bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và sẻ chia. Một bữa cơm tất niên sớm hay đơn giản là cùng nhau lau chùi bộ lư đồng, cắm bình hoa cũng khiến người tuổi Hợi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Lời khuyên cho tuổi Hợi ngày 24 tháng Chạp là hãy cứ cười thật nhiều, bởi nụ cười của bạn chính là phong thủy tốt nhất để hút thêm tài lộc vào nhà.

2. Tuổi Sửu: Cần mẫn hóa vàng, nỗ lực được đền đáp xứng đáng

Khác với sự thảnh thơi của tuổi Hợi, may mắn của người tuổi Sửu trong ngày 24 tháng Chạp lại đến từ chính sự cần cù, chịu thương chịu khó của họ suốt cả năm qua. Người tuổi Sửu thường ít nói, hay làm, và ngày 24 tháng Chạp là ngày họ gặt hái thành quả. Đừng ngạc nhiên nếu ngày 24 tháng Chạp sếp gọi riêng bạn vào để trao thêm một phong bì lì xì vì những cống hiến thầm lặng, hay khách hàng bỗng dưng chốt đơn ầm ầm vào phút chót.

Ngày 24 này, đường tài lộc của tuổi Sửu sáng bừng như hoa mai nở rộ. Tiền bạc không phải từ trên trời rơi xuống theo kiểu trúng số, mà là tiền mồ hôi nước mắt, tiền chính đáng chảy về túi, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối. Với số tiền này, tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự tin sắm sửa một cái Tết đủ đầy, thậm chí là dư dả biếu nội, biếu ngoại.

Không chỉ vậy, vận quý nhân của tuổi Sửu ngày 24 tháng Chạp cũng rất vượng. Nếu đang gặp khó khăn trong việc dọn dẹp nhà cửa hay cần tìm người giúp việc, sửa sang đồ đạc, bạn sẽ gặp được người thợ có tâm, người giúp đỡ nhiệt tình. Mọi việc cứ thế mà trôi chảy, đâu vào đó gọn gàng. Cảm giác nhìn ngôi nhà sạch bong kin kít, bàn thờ gia tiên ấm cúng sau một ngày lao động hăng say sẽ là phần thưởng tinh thần vô giá cho người tuổi Sửu vào buổi tối.

3. Tuổi Dậu: Tinh tế lên ngôi, khéo léo thu phục lòng người

Cuối cùng, không thể bỏ qua người tuổi Dậu. Ngày 24 tháng Chạp được dự báo là ngày "vàng" cho các mối quan hệ xã giao của người tuổi này. Vốn dĩ người tuổi Dậu đã sắc sảo, tinh tế và có gu thẩm mỹ tốt. ngày 24 tháng Chạp, những phẩm chất ấy sẽ giúp họ tỏa sáng. Nếu bạn đi chọn đào, chọn quất ngày 24 tháng Chạp, chắc chắn bạn sẽ chọn được những cây thế đẹp, độc đáo mà giá lại cực "hời", khiến ai đến chơi nhà cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Nhưng cái may lớn nhất của tuổi Dậu ngày 24 tháng Chạp nằm ở "lời ăn tiếng nói". Sự khéo léo giúp họ giải quyết êm đẹp những chuyện rắc rối nơi công sở trước khi nghỉ Tết, hoặc làm hài lòng những người họ hàng khó tính. Một lời nói mát lòng mát dạ của tuổi Dậu có thể mang về cho họ những cơ hội làm ăn hứa hẹn ngay sau Tết Nguyên đán.

Trong ngày ngày 24 tháng Chạp, người tuổi Dậu cũng rất dễ nhận được quà cáp, biếu tặng. Có thể là giỏ quà Tết từ đối tác, hay mớ rau, con gà quê từ người thân gửi lên. Tuy giá trị vật chất có thể không quá lớn, nhưng cái tình, cái nghĩa thì đong đầy, khiến người tuổi Dậu thấy ấm lòng lạ lường. Tối 24, ngồi nhâm nhi tách trà, ngắm nhìn thành quả sắm Tết và những món quà yêu thương, tuổi Dậu sẽ thấy năm nay sao mà Tết đến ngọt ngào thế.

Dù bạn có thuộc top 3 con giáp may mắn trên hay không, thì ngày 24 tháng Chạp vẫn là một ngày đẹp trời để chúng ta sống chậm lại một chút, trân trọng những gì mình đang có. May mắn đôi khi không phải là nhặt được cục vàng, mà là thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, và trong bếp lửa vẫn hồng. Với tuổi Hợi, Sửu, Dậu, hãy tận dụng "thiên thời, địa lợi" ngày 24 tháng Chạp để lan tỏa niềm vui đến mọi người, bởi niềm vui khi được chia sẻ sẽ là niềm vui nhân đôi, là hạt giống lành để gieo mầm cho một năm mới rực rỡ, bình an.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)