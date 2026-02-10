"Vibe trai Nhà nước” của Đại úy Đào Văn Bình lên top tìm kiếm

Sự xuất hiện của Đại úy QNCN Đào Văn Bình tại Gala WeChoice Awards 2025 đến hiện tại vẫn là một trong những khoảnh khắc được cộng đồng mạng quan tâm, tìm kiếm. Từ những khung hình trên thảm đỏ, khán phòng gala, khoảnh khắc hậu trường... cũng đủ để cái tên Đào Văn Bình nhanh chóng lọt top tìm kiếm.

Ảnh: TEAM WECHOICE AWARDS 2025

Từ khóa Đào Văn Bình WeChoice lọt top tìm kiếm trên TikTok.

Từ khoảnh khắc bước xuống xe, di chuyển trên thảm đỏ cho tới lúc ngồi theo dõi chương trình, mọi khung hình có sự xuất hiện của nam quân nhân này đều được netizen quan tâm. Nhiều người thậm chí còn nhận xét vui: “Chưa cần quay chính diện, bóng lưng thôi là đã thấy khí chất rồi.”

Bên cạnh câu chuyện truyền cảm hứng, điều khiến Đào Văn Bình trở thành tâm điểm bàn luận chính là visual ngoài đời được nhiều người nhận xét là “tuyệt đối điện ảnh”. Anh sở hữu gương mặt thư sinh, làn da sáng cùng nụ cười hiền.

Tuy nhiên, thứ khiến visual của Đào Văn Bình thực sự “ăn điểm” không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở tác phong và thần thái. Cách đứng, cách bước đi, ánh mắt điềm tĩnh và sự chừng mực trong từng cử chỉ tạo nên một khí chất rất riêng, thứ mà nhiều netizen gọi là “vibe trai Nhà nước”.

Góc nghiêng cũng tuyệt đối diện ảnh.

Đào Văn Bình góc chính diện, quay camera thường mà cỡ này. Nguồn: obibiz.obi

Đến bóng lưng cũng điện ảnh cỡ này. Nguồn: yenpenny1502

Sau gala, hàng loạt clip quay Đào Văn Bình từ thảm đỏ đến khu vực ghế ngồi trong khán phòng được chia sẻ mạnh trên TikTok. Các từ khóa như “Đào Văn Bình”, “Đào Văn Bình ở WeChoice” lên xu hướng, kéo theo lượng tương tác tăng vọt.

Nam Đại úy ngồi bên trong sân khấu của sự kiện. Nguồn: showbiznhatbao, beauty.arena325

Đòa Văn Bình và Đình Bắc chung khung hình.

Dưới các video và hình ảnh, cư dân mạng không tiếc lời khen: “Người đâu đẹp cả người cả nết.” “Sáng bừng luôn ấy, nhìn mà sốc visual.” “Trai Nhà nước đẹp quá, nhìn là thấy khí chất liền.” “10 điểm nha, vừa giỏi vừa đẹp vừa tích cực.”

Tại WeChoice Awards 2025, Đào Văn Bình là một trong 10 nhân vật thuộc đề cử Young Face ở hạng mục Đời sống giới trẻ. Ngay từ vòng đề cử, anh đã nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ vì ngoại hình, mà bởi câu chuyện nỗ lực bền bỉ phía sau.

Sinh năm 2000, quê Gia Lai, hiện mang quân hàm Đại úy, Đào Văn Bình là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân. Anh từng tham gia diễu binh trong hai dịp lễ lớn A50, A80, để lại ấn tượng với hình ảnh nghiêm túc, kỷ luật và bản lĩnh.

Không dừng lại ở nhiệm vụ trong quân đội, Đào Văn Bình còn được biết đến với chuỗi livestream học tập mang tên “Chúng ta cùng nhau đi lên”. Trong suốt hơn ba tháng tập luyện cho A80, anh vẫn duy trì lịch học đều đặn, linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ: từ khung giờ 21h00-22h15 ở giai đoạn đầu, đến khi cao điểm chỉ còn khoảng 45 phút mỗi buổi để đảm bảo thể lực.

Đến nay, chuỗi livestream này vẫn được duy trì hằng ngày, thu hút hàng nghìn người cùng học tập. Kênh TikTok của Đào Văn Bình hiện có hơn 107.000 người theo dõi, trở thành một không gian học tập giản dị, không phô trương nhưng bền bỉ.

Thông điệp mà Đào Văn Bình lan tỏa không nằm ở những lời kêu gọi to tát, mà ở chính hành động đều đặn mỗi ngày: nghiêm túc với nhiệm vụ, kỷ luật với bản thân, nhưng đủ gần gũi để đồng hành và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Một số hình ảnh khác của Đại uý Đào Văn Bình:

