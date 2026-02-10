Vợ đảm ở Hà Nội dự trù chi tiêu Tết cho 3 gia đình gói gọn 21 triệu: Cành đào 300k, tuyết mai 90k... hoa rực rỡ khắp nhà

Với nhiều gia đình trẻ sống tại Hà Nội, Tết không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là bài toán chi tiêu cần được tính toán kỹ lưỡng. Làm sao để nhà cửa vẫn có không khí xuân, vẫn đủ đầy và ấm cúng mà không rơi vào cảnh "quá tay" sau Tết là điều không phải gia đình nào cũng thực hiện được.

Tú Lệ (chủ kênh TikTok @tulemenhacua) , một người vợ, người mẹ của một em bé nhỏ, đã chọn cho mình cách đón Tết rất riêng.

Chi tiêu có kế hoạch, mua sắm vừa đủ và tự tay chuẩn bị từng góc nhỏ trong căn chung cư của gia đình tại Hà Nội.

Gia đình 3 người sống trong một căn chung cư tại Hà Nội, vì vậy mọi không khí Tết trong nhà đều do hai vợ chồng chủ động chuẩn bị.

Không chạy theo tâm lý "Tết phải thật to, thật nhiều", Tú Lệ chọn cách lên kế hoạch từ sớm, đặt ngân sách chi tiêu rõ ràng để vừa chủ động tài chính, vừa không bị áp lực khi mua sắm, mà vẫn tạo không khí Tết rực rỡ, ấm cúng cho tổ ấm riêng của mình.

Những chia sẻ của Tú Lệ khiến nhiều người tâm đắc, đặc biệt là với những gia đình ở riêng tự tay trang hoàng cho tổ ấm của mình. Tết hoàn toàn có thể vừa tiết kiệm, vừa xinh xắn và tinh tế, miễn là có sự tính toán và một chút khéo léo trong cách vun vén chi tiêu của mỗi gia đình.

Sắm cành đào từ sớm để nhà có không khí Tết: Chỉ 300k mà hoa nở rực rỡ sáng bừng cả phòng

Với Tú Lệ, Tết trong nhà trước hết phải ấm áp và có điểm nhấn. Cô ưu tiên sự tinh giản nhẹ nhàng, đồ trang trí vừa phải nhưng hài hòa với không gian chung cư. Cành đào được cô chọn với giá khoảng 300k được cô mua từ sớm, đủ để mang không khí Tết đến sớm hơn.

Để cắm đào, Tú Lệ đầu tư một chiếc bình hoa giá 270k, thêm đế bình 30k để tổng thể chắc chắn, gọn gàng và đẹp mắt. Ngoài ra, cô còn mua mấy cành tuyết mai giá 90k để đổi không khí, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát cho không gian phòng khách.

Phần bày biện mâm ngũ quả, mâm cúng ngày Tết cũng được Tú Lệ chăm chút khá kỹ. Cô chọn bộ bát hoa mặt trời với mức giá hơn 400k, kết hợp cùng hai chiếc mẹt bày mâm ngũ quả giá lần lượt 40k và 30k.

Những món đồ này không quá đắt đỏ nhưng khi sắp xếp khéo léo lại tạo nên cảm giác rất Tết, rất "nhà". Một điểm nhấn nhỏ khác là chú ngựa bông đỏ giá 170k, vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa giúp góc trang trí thêm sinh động.

Dự trù chi tiêu Tết gói gọn hơn 21 triệu: Tết nội - Tết ngoại - Tết của gia đình riêng

Không chỉ chi tiêu cho việc trang hoàng nhà cửa, vợ chồng Tú Lệ còn lên kế hoạch ngân sách Tết từ khá sớm để tránh phát sinh ngoài dự kiến. Quần áo Tết cho con được mua gọn gàng với khoảng 200k. Bố mẹ thống nhất không mua sắm thêm gì cho bản thân. Chi phí xe cộ về quê rơi vào khoảng 3,5 triệu.

Phần bánh kẹo, quà Tết biếu hai bên nội ngoại được dự trù khoảng 3 triệu. Riêng khoản sắm sửa đồ Tết cho nhà riêng, bao gồm thực phẩm, hoa và đồ trang trí, vào khoảng 3 triệu. Tổng chi tiêu Tết của gia đình Tú Lệ rơi vào khoảng 21,7 triệu. Chỉ tính sơ sơ vậy thôi mà chi tiêu mấy ngày Tết đã hết tháng lương, vậy nên từ những món đồ nhỏ nhất, Tú Lệ cũng cân đối để mua sắm hợp lý và tiết kiệm.

Điều quan trọng là biết cân đối, chọn đúng thứ cần mua và hiểu rõ nhu cầu của gia đình. Một cái Tết đủ đầy không nằm ở giá tiền của đồ đạc, mà ở cảm giác ấm cúng khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí và chờ đón năm mới.

Nguồn: @tulemenhacua