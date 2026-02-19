Mở bát mùng 4 Tết: Gọi tên 3 con giáp 'vét sạch' lộc lá thiên hạ, tiền tình viên mãn báo hiệu một năm rực rỡ

Trong cái không khí giao thời rộn ràng, ấm áp và đầy hi vọng ấy, bánh xe vận mệnh của 12 con giáp cũng bắt đầu chuyển dịch với những điểm sáng vô cùng bất ngờ. Theo nhịp đập của phong thủy và sự dịch chuyển của các vì sao, vũ trụ ngày hôm nay dường như đang dồn trọn mọi sự ưu ái và phúc khí cho 3 con giáp may mắn dưới đây.

Không chỉ nghênh đón những cơn mưa tài lộc gõ cửa ầm ầm, họ còn gom trọn niềm vui gia đạo êm ấm, báo hiệu một năm mới vạn sự hanh thông, sung túc và vô cùng viên mãn. Nếu bạn vô tình thấy tên mình trong danh sách này, hãy hít một hơi thật sâu, dọn dẹp lại tâm trí và chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để dang tay đón nhận những món quà tuyệt vời mà đất trời ban tặng nhé!

1. Tuổi Thìn: Khí thế ngút ngàn, tài lộc gõ cửa rộn ràng từ sáng sớm

Dẫn đầu trong danh sách đắc lộc đắc tài ngày mùng 4 Tết không ai khác chính là những người cầm tinh con Rồng. Vốn mang trong mình khí chất oai phong, sự kiên định và tầm nhìn xa trông rộng, tuổi Thìn bước vào những ngày đầu năm mới với một tâm thế vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. Ngày hôm nay, bản mệnh như "cá gặp nước", được cát tinh soi chiếu rực rỡ khiến mọi nút thắt trong lòng bấy lâu bỗng chốc được tháo gỡ nhẹ nhàng.

Về mặt tài chính, lộc lá dường như tự tìm đến gõ cửa nhà tuổi Thìn mà chẳng cần bạn phải nhọc công cưỡng cầu. Đó có thể là một phong bao lì xì đỏ chót mang ý nghĩa phát tài từ một người khách quý ghé thăm, một khoản nợ cũ bỗng dưng được hoàn trả, hoặc một tin nhắn báo tin vui về dự án công việc đang ấp ủ bỗng chốt được đối tác gật đầu ngay trong những ngày đầu xuân.

Năng lượng tươi mới của ngày mùng 4 còn giúp tuổi Thìn tỏa sáng trong mọi cuộc gặp gỡ, bạn ăn nói duyên dáng, cư xử tinh tế khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy quý mến và muốn hợp tác lâu dài. Gia đạo trong ngày cũng vô cùng êm ấm, những bữa cơm xum vầy rộn rã tiếng cười sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá giúp tuổi Thìn sạc đầy năng lượng, sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ để kiến tạo nên một năm 2026 rực rỡ và thành công vang dội.

2. Tuổi Thân: Quý nhân đưa đường chỉ lối, tình duyên ngọt ngào như kẹo

Xếp ở vị trí thứ hai trong bảng vàng may mắn ngày mùng 4 Tết chính là những người tuổi Thân nhanh nhẹn, khéo léo và luôn biết cách làm chủ cuộc sống của mình. Trong ngày mùng 4 Tết, tuổi Thân được bao bọc bởi một trường năng lượng vô cùng ấm áp và hiền hòa, giúp bạn thu hút được sự chú ý của những vị quý nhân quan trọng.

Nếu bạn đang có ý định khai xuân mở hàng, xuất hành đi xa hay đơn giản là bắt tay vào phác thảo những kế hoạch kinh doanh cho năm mới, thì đây chính là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa nhất. Những lời khuyên chân tình từ bậc tiền bối trong những buổi chúc Tết sẽ vô tình mở ra cho bạn một hướng đi mới mẻ, mang tính đột phá và hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập dồi dào trong tương lai gần.

Không chỉ thăng hoa về mặt tài lộc hay các mối quan hệ xã giao, mảng tình duyên của tuổi Thân trong ngày mùng 4 cũng nở rộ rực rỡ không kém. Những bạn còn độc thân rất dễ xao xuyến trước một ánh mắt hay nụ cười của ai đó trong các buổi du xuân họp mặt bạn bè, tình cảm cứ thế nảy nở một cách tự nhiên và mộc mạc nhất. Còn với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để hai bạn ngồi lại bên nhau, nhâm nhi tách trà ấm, ôn lại những kỉ niệm đã qua và cùng nhau vẽ nên những dự định chung thật ngọt ngào cho chặng đường dài phía trước.

3. Tuổi Hợi: Phú quý tự tìm đến, gia đạo an vui nức tiếng

Khép lại top 3 con giáp ôm trọn lộc trời ngày mùng 4 Tết là những người tuổi Hợi hiền lành, bao dung và luôn mang trong mình trái tim ấm áp. Bản mệnh vốn dĩ đã có số hưởng phúc, nay lại được thần Tài điểm mặt gọi tên nên ngày mùng 4 Tết của bạn trôi qua trong sự êm đềm, viên mãn và ngập tràn những điều bất ngờ thú vị. Điểm sáng lớn nhất của tuổi Hợi trong ngày mùng 4 chính là lộc ăn uống và những món quà tặng mang giá trị tinh thần lẫn vật chất.

Bạn đi đến đâu cũng được người ta chào đón nồng nhiệt, được mời những món ngon vật lạ và nhận về vô số lời chúc tụng chân thành nhất. Vận may tài chính cũng âm thầm khởi sắc, những khoản đầu tư nhỏ từ năm cũ bỗng chốc sinh lời, hay đơn giản là bạn bốc thăm trúng thưởng được một món quà may mắn đầu năm khiến tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày dài.

Hơn thế nữa, gia đạo của tuổi Hợi trong ngày này hòa thuận đến mức khiến người ngoài nhìn vào phải ghen tị. Sự nhường nhịn, thấu hiểu và tình yêu thương vô điều kiện giữa các thành viên trong gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất, là mỏ neo bình yên giúp người tuổi Hợi xua tan đi mọi muộn phiền. Chính cái nếp nhà êm ấm, tiếng cười nói giòn tan góc phòng khách đã tạo nên một luồng vượng khí mạnh mẽ, xua đuổi những điều xui rủi và trải sẵn tấm thảm đỏ rước phú quý, bình an vào nhà trong suốt cả năm Bính Ngọ sắp tới.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)