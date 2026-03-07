Tình trạng hiện tại của TikToker Thắng Không Kịp sau ồn ào lộ clip đánh vợ

Mới đây trên trang TikTok cá nhân có gần 600N follower, TikToker Thắng Không Kịp (hay còn gọi là Thắng Phỏng) gây bất ngờ khi đăng clip mới.

Với nội dung xin lỗi, và tiết lộ tình hình hiện tại của bản thân, thời lượng kéo dài 1 phút 34 giây, clip này đang thu về hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng tải.

Thắng Không Kịp tiếp tục lên xin lỗi, lần này nam TikToker đăng clip quay lại cảnh bản thân nói lời xin lỗi, chia sẻ về tình hình sự việc. Nguồn: Thắng Không Kịp

Thắng tranh cãi, đánh vợ khi cô đang bế con nhỏ trên tay. Ảnh chụp màn hình

Đây là lần đầu tiên kể từ sau ồn ào “lộ clip hành hung vợ” vào tháng 2 vừa qua, Thắng Không Kịp trực tiếp xuất hiện trong video với cả hình ảnh và giọng nói. Trước đó, nam TikToker chỉ đăng tải bài viết xin lỗi trên mạng xã hội.

Trong clip mới này, nam TikToker tiếp tục gửi lời xin lỗi tới những người có liên quan, các cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời chia sẻ thêm về tình hình hiện tại của vụ việc. Ở phần cuối video, Thắng Không Kịp cho biết nếu có cơ hội quay trở lại với công việc trong thời gian tới, anh hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận “nhẹ nhàng hơn” từ khán giả.

Nguyên văn chia sẻ của Thắng Không Kịp: "Xin chào tất cả mọi người, mình là Thắng. Sau một khoảng thời gian im lặng, suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả mọi vấn đề. Hôm nay, mình xin lên video này để chính thức gửi lời xin lỗi. Trước hết, dù với bất cứ lý do gì thì việc để câu chuyện cá nhân trở nên ồn ào như thế này là điều mình không hề mong muốn. Mình xin nhận toàn bộ phần trách nhiệm của mình với vợ cũ và con gái. Mình cũng xin lỗi các đối tác, anh em bạn bè, những người đã tin tưởng mình nhưng lại bị ảnh hưởng bởi những thông tin và lùm xùm trong thời gian vừa qua. Về những câu chuyện bên lề khác, mình xin nói rõ rằng các câu chuyện liên quan đã được các bên làm việc, xác minh và làm rõ dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Mình mong mọi người tiếp nhận thông tin một cách chính xác, khách quan và không suy diễn thêm. Mình mong mọi người không xuyên tạc, hay cắt ghép hình ảnh của những người không liên quan đến câu chuyện của mình. Đặc biệt, mình xin mọi người không chia sẻ hay nhắc tới hình ảnh của con gái mình. Cháu không liên quan và xứng đáng được bảo vệ. Xin mọi người không chì chiết, làm ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của mình. Cảm ơn những người đã ở bên cạnh, đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua Cuối cùng, mình chỉ mong được khép lại tất cả những ồn ào tại đây. Mình còn trách nhiệm làm cha, còn con gái cần được mình chăm sóc và lo lắng. Mình chỉ mong mọi người cho mình cơ hội được tiếp tục sống, làm việc và sửa chữa những sai sót của mình. Nếu trong thời gian sắp tới mình có cơ hội được tiếp tục quay trở lại với công việc thì mong mọi người hãy đón nhận mình một cách nhẹ nhàng hơn".

Liên quan đến vụ việc, trước đó mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là giữa Thắng Không Kịp và một cô gái khác tên Thùy Dung (Púa), do vợ nam TikToker đăng tải khi tố chồng ngoại tình. Sau đó, Thùy Dung lên tiếng phủ nhận, cho biết nội dung tin nhắn chỉ là kịch bản phục vụ việc quay video. Người này cũng cho hay sự việc khiến mình bị nhiều bình luận công kích trên mạng xã hội nên đã trình báo với cơ quan chức năng để làm rõ.

Clip nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi từ netizen, đặc biệt là những người theo dõi sự việc này và muốn biết cái kết. Vẫn có rất nhiều bình luận trái chiều xuất hiện, không ủng hộ việc nam TikToker này quay lại.

Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên trang cá nhân của Thắng Không Kịp sau ồn ào. Nam TikToker đã ẩn toàn bộ các video trước đó, đổi ảnh đại diện và hiện chỉ giữ lại 2 bài đăng: bài viết xin lỗi đăng ngày 24/2 và video mới đăng ngày 7/3. Anh cũng chưa mở lại công khai tài khoản Facebook.

Thắng Không Kịp liên tục khóa, ẩn TikTok rồi mở lại. Hiện tại, anh chỉ công khai hai bài đăng xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, vào ngày 24/2, sau khoảng 1 ngày ồn ào bùng lên, Thắng Không Kịp mở lại TikTok, đăng bài viết dài cũng với nội dung xin lỗi, thừa nhận hành động bộc phát trong lúc nóng giận là sai và khẳng định bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Anh cũng cho biết đã ly hôn vợ từ tháng 12/2025. Liên quan đến các chi tiết lan truyền trên mạng, Thắng cho biết bản thân có đầy đủ video, hình ảnh và bằng chứng liên quan đến sự việc, kể cả những thời điểm mọi chuyện vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ không công khai các tư liệu này vì tôn trọng người từng là vợ và là mẹ của con mình.

Một phần bài đăng xin lỗi của Thắng Không Kịp hôm 24/2 vừa qua. Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, phía Hoàng Hà Mobile - đơn vị mà Thắng làm việc cũng đã ra thông báo chính thức, cho biết ngừng hợp tác với nam TikToker. P.N. (vợ cũ của Thắng Không Kịp - pv) vẫn giữ clip trích xuất camera ghi lại cảnh bị chồng hành hung trên TikTik, có 36 triệu lượt xem.