Nguyễn Hùng và bạn gái chia tay: Nghi vấn về người thứ 3 cũng được làm rõ

Sau thành công của phim Mưa Đỏ và bài hát Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt anh chàng còn gây chú ý khi có chuyện tình cảm ngọt ngào với bạn gái - Tường Vi.

Nguyễn Hùng và Tường Vi

Nhưng mới đây - chiều 7/3, Tường Vi bất ngờ thông báo cặp đôi đã đường ai nấy đi, không còn đồng hành bên nhau. Vi cũng cho biết sẽ giữ các bài đăng về cả 2 đăng tải để giữ kỷ niệm và tôn trọng mối quan hệ.

“Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu thích mình và anh Hùng, thật khó để đăng nhưng mà mình với anh Hùng mỗi người bây giờ đi một con đường riêng.

Rất biết ơn vì mọi người yêu thích mình và cả anh Hùng. Tụi mình vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc, về những bài viết mình đăng mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng trong mối quan hệ. Đừng buồn tụi mình nha, mình không cần những lời an ủi hay lời khó nghe. Mong mọi người nhẹ nhàng với tụi mình nha.

Àaaaa, mình hy vọng mọi người vẫn yêu quý anh Hùng và những sản phẩm sắp tới của Hùng” - Nguyên văn chia sẻ của Tường Vi.

Sau đó cô đăng story khẳng định chuyện chia tay không liên quan đến người thứ 3, mong mọi người nhẹ nhàng với cả hai: “Cảm ơn mọi người đã an ủi nhưng mà mình confirm là thật sự tụi mình không còn đi chung con đường và cũng hề liên quan đến ai. Mong mọi người đừng nói những điều không tốt đẹp để Hùng tập trung có những sản phẩm âm nhạc sắp tới tốt hơn nha. Hãy nhẹ nhàng với tụi mình nhá”.

Sở dĩ Tường Vi phải khẳng định "không liên quan đến ai" là bởi sau thông báo chia tay, nhiều người đặt dấu hỏi với Nguyễn Hùng. Họ bày tỏ sự thắc mắc khi mới đây anh chàng đăng ảnh cùng Thiếu Lan - bạn diễn cùng phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

Được biết Nguyễn Hùng và Tường Vi đã bên nhau nhiều năm. Tường Vi là một họa sĩ và kinh doanh đồ custom, sở hữu phong cách giản dị, khá tương đồng với hình ảnh nam ca/nhạc sĩ ngoài đời thường. Chính sự đồng điệu này khiến nhiều người nhận xét cả hai hợp nhau từ tính cách đến gu thẩm mỹ, nhận nhiều bình luận khen ngợi sự dễ thương và ngọt ngào.

Thời gian còn hẹn hò, Tường Vi thường xuyên đăng tải những bức ảnh và đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của cả hai. Với gam màu vintage mang hơi hướng hoài cổ, từng thước hình đều tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn.

Hiện tại, Nguyễn Hùng chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến sự việc này. Trong khi đó cư dân mạng đang bày tỏ nhiều tiếc nuối khi cặp đôi thông báo chia tay.