Căn penthouse triệu đô giữa trung tâm TP.HCM của cháu trai gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam: Nội thất đậm chất vintage, đẹp mỹ mãn như một bức tranh

Trong làng thời trang Việt, Lý Quí Khánh được biết đến như một nhà thiết kế tài năng với phong cách sáng tạo đặc trưng. Dù xuất thân từ gia tộc Lý Quí, gia tộc kinh doanh giàu có, sở hữu các chuỗi quán cà phê, nhà hàng và showroom nội thất trải dài từ Bắc vào Nam, Lý Quí Khánh vẫn chọn con đường riêng trong lĩnh vực sáng tạo.

Dẫu vậy, anh thẳng thắn thừa nhận gia thế có ảnh hưởng nhất định đến con đường sự nghiệp của mình. Theo anh, gia đình không chỉ bồi đắp niềm đam mê với cái đẹp và nền tảng kiến thức, mà còn mang đến nhiều mối quan hệ giá trị, góp phần tạo nên những cơ hội quan trọng trong công việc.

Ngoài sự nghiệp thời trang, Lý Quí Khánh còn gây chú ý với phong cách sống mang đậm dấu ấn cá nhân. Một trong những không gian thể hiện rõ nhất điều đó chính là căn penthouse 2 tầng có giá trị lên tới hàng triệu đô, nằm giữa trung tâm TP.HCM.

Căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở ra toàn cảnh thành phố với hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, không gian bên trong luôn ngập tràn ánh nắng, tạo nên bức tranh đa sắc màu và đầy ấn tượng.

Penthouse của Lý Quí Khánh được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, pha trộn tinh thần vintage đầy nghệ thuật. Những gam màu nổi bật được NKT trẻ phối hợp khéo léo, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa có nét cá tính riêng. Phong cách này giúp không gian sống của anh trở nên tinh tế nhưng vẫn giữ được sự khác biệt.

Trên trang Instagram và Facebook cá nhân, Lý Quí Khánh nhiều lần chia sẻ hình ảnh về căn hộ của mình. Những góc nhà tràn ngập ánh sáng, hoa tươi và đồ trang trí được anh sắp đặt tỉ mỉ thường nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không gian penthouse được bài trí với đầy đủ nội thất tiện nghi, đồng thời mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Từ tranh treo tường, tượng nghệ thuật cho tới các chi tiết nhỏ đều được anh lựa chọn kỹ lưỡng và sắp đặt hài hòa, tạo nên cảm giác ấm cúng nhưng vẫn đậm tính thẩm mỹ.

Khu vực phòng khách được thiết kế mở, nối liền với bàn ăn mà không sử dụng vách ngăn. Thay vào đó, một hệ kệ trang trí được đặt ở giữa vừa giúp phân tách không gian nhẹ nhàng, vừa trở thành nơi trưng bày các món đồ decor và hoa tươi. Cách bố trí này khiến căn nhà trở nên thông thoáng hơn, đồng thời phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.

Hoa tươi cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu trong không gian sống của Lý Quí Khánh. Nhà thiết kế nổi tiếng là người yêu hoa và thường xuyên tự tay cắm hoa để trang trí nhà cửa. Phong cách cắm hoa của anh khá phóng khoáng, mang đậm cảm hứng nghệ sĩ. Thay vì tuân theo những quy tắc cứng nhắc, anh lựa chọn hoa và phối màu theo cảm xúc, giống như đang vẽ một bức tranh sống động giữa không gian sống.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua, căn penthouse càng trở nên rực rỡ khi được chủ nhân trang trí bằng nhiều loài hoa cùng các món decor mang đậm không khí mùa xuân. Những hình ảnh về không gian sống do Lý Quí Khánh chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều lời khen.

Có thể nói, với con mắt thẩm mỹ của người làm nghề sáng tạo, Lý Quí Khánh đã biến căn penthouse của mình thành một “tác phẩm nghệ thuật” mang đậm dấu ấn cá nhân. Sự kết hợp giữa ánh sáng, màu sắc, hoa tươi và những món đồ trang trí tinh tế đã tạo nên một không gian sống vừa sang trọng, vừa giàu cảm xúc. Điều này cũng phản ánh rõ phong cách sống đầy nghệ thuật của một nhà thiết kế thời trang.

Ảnh: FBNV