Cô gái trong đoạn tin nhắn "yêu em" bị vợ TikToker Thắng Không Kịp đem ra tố chồng ngoại tình: Đó chỉ là kịch bản quay

Vừa qua, câu chuyện của gia đình TikToker Thắng Không Kịp gây xôn xao MXH khi xuất hiện đoạn video người này “tác động vật lý” vợ. Không những thế, vợ của nam TikToker còn đăng tải một số hình chụp đoạn tin nhắn cho rằng chồng ngoại tình khiến netizen càng thêm chú ý.

Trong đoạn tin nhắn do người vợ đăng tải, cô gái được TikToker Thắng Không Kịp lưu tên là Púa. Rất nhanh chóng, cộng đồng mạng đã tìm ra cô gái ấy là Thùy Dung - người mẫu, diễn viên tự do, sở hữu hơn 150k người theo dõi trên TikTok.

Ồn ào của vợ chồng TikToker Thắng Không Kịp khiến cả cõi mạng xôn xao

Đoạn tin nhắn được vợ của TikToker Thắng Không Kịp đăng tải, cho rằng anh ngoại tình với một cô gái được đặt tên Púa

Mới đây, Thùy Dung và người yêu đã chính thức lên tiếng, đính chính về những thông tin không chính xác xoay quanh mình.

Theo đó, Thùy Dung cho biết tin nhắn mà vợ TikToker Thắng Không Kịp đăng tải là để phục vụ cho kịch bản quay video. Cô cũng cho biết cả hai là đồng nghiệp, bạn diễn bình thường, không có bất kỳ mối quan hệ nào đi quá giới hạn. Thùy Dung cũng nói thêm các tin nhắn chỉ đến từ phía của nam TikToker, công khai cho toàn bộ ekip quay phim đều biết, cả hai không có thêm các trao đổi sau đó.

Về nội dung hẹn qua nhà, Thùy Dung giải thích do sau buổi quay, cô cầm nhầm micro của team về nên Thắng và trợ lý đã liên hệ để qua lấy. Thùy Dung khẳng định, thời điểm nam TikToker qua nhà, cả cô và người yêu đều có nhà và làm chứng sự việc.

Thùy Dung - cô gái bị cho là ngoại tình với Thắng đã cùng người yêu lên tiếng rõ ràng về sự việc

“Mình khẳng định, mình hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm với anh Thắng. Mình và anh Thắng chỉ trên phương diện là công việc, ngoài ra không có bất kỳ liên quan gì. Mình cũng được biết, vợ của anh Thắng đã biết đến đoạn hội thoại này khá lâu rồi, hai vợ chồng cũng đã nói chuyện giải quyết xong xuôi. Mình không hiểu sao bây giờ bạn ấy lại đăng lên và đảo ngược sang anh Thắng ngoại tình.

Mình vốn dĩ không định lên tiếng vì đây là câu chuyện của 2 người khác và mình không phải lý do làm ảnh hưởng đến hôn nhân của họ. Nhưng gần đây mình bị nhiều lời lẽ công kích, dẫn dắt ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của mình. Vì vậy mình lên tiếng để câu chuyện không đi qua xa. Mong mọi người bình tĩnh lắng nghe, tôn trọng sự thật, đừng đẩy mọi thứ đi xa quá” , Thùy Dung nói.

Bên cạnh đó, bạn trai của Thùy Dung cũng cho biết cả hai đã yêu nhau 3 năm, không chỉ hợp tác trong công việc mà còn sống chung, đồng hành cùng nhau. Do đó, anh hoàn toàn khẳng định không cho có chuyện Thùy Dung ngoại tình hay có mối quan hệ tình cảm với TikToker Thắng Không Kịp.

“Chúng mình đều là diễn viên và chúng mình hiểu những tin nhắn như vậy là để phục vụ cho quay đặc tả trong kịch bản. Mình xin khẳng định, chúng mình đã sống chung 3 năm nay rồi, không có lý do gì để Dung ngoại tình mà mình lại không biết… Ngoài ra, khi Thắng đến nhà lấy lại micro, mình cũng có nhà và chứng kiến toàn bộ” , bạn trai của Thùy Dung nói thêm.

Được biết, Thùy Dung hiện đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Cô cho biết quyết định làm như vậy để được bảo vệ, đính chính sự việc một cách rõ ràng nhất. Thùy Dung cũng tiết lộ phía cơ quan chức năng đã liên hệ với các bên để mời lên làm việc, trao đổi nhưng hiện chưa nhận được phản hồi từ vợ của TikToker Thắng Không Kịp.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang dành nhiều sự quan tâm cho các diễn biến xoay quanh ồn ào của nam TikToker này.