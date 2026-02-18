Clip: Sau 30, những điều bố mẹ từng nói bỗng nhiên đúng hết, còn tôi thì đang dần trở thành họ!

Mùng 2 Tết, cuộc gặp với Lý Thành Cơ và Hạ Chi, hai người đã đi qua cột mốc 30, mở ra những cú nhìn lại đắt giá. Họ nhận ra rằng quãng tuổi 20 hay 25 tưởng như rất dài, hóa ra chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Chuẩn bị cho một đời sống sâu hơn, chậm hơn, và thành thật hơn với điều mình mong muốn nhất ở hiện tại.

Cùng bước vào cuộc trò chuyện với Lý Thành Cơ và Hạ Chi ngay sau đây, để xem những điều họ chia sẻ có chạm đúng vào những băn khoăn bạn đang mang theo, khi đứng trước ngưỡng 30, hoặc đã đi qua nó từ lúc nào không hay…

Lý Thành Cơ: 34 tuổi vẫn độc thân, nhưng sống như vừa trải qua một cuộc ly dị

Clip phỏng vấn Lý Thành Cơ: 34 tuổi vẫn độc thân, nhưng sống như vừa trải qua một cuộc ly dị

Lý Thành Cơ Travel blogger, Content Creator, Tác giả sách, Photographer,... Sinh năm: 1992, ở Thành phố Hồ Chí Minh Lý Thành Cơ là một trong những blogger đời đầu, nổi tiếng ở Việt Nam từ năm 2025 đến nay, chuyên chia sẻ các nội dung về trải nghiệm du lịch ở khắp các nơi trên thế giới. Tính đến năm 2026, anh đã đi được hơn 40 quốc gia. Lý Thành Cơ là tác giả của ba cuốn sách du ký mang cảm hứng khám phá và tự do tuổi trẻ: Tuổi Trẻ Trong Ví Bạn Mua Được Gì?, Thế Giới Rộng Lớn Đừng Đi Một Mình và Trăng Mật Với Bản Thân. Ngoài ra, anh chàng còn lấn sân kinh doanh khi là chủ của một quán cafe ở TP.HCM, agency. Hiện tại, Lý Thành Cơ sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 550 nghìn người theo dõi.

“ Tôi cảm giác 30 giống như 20 mới vậy đó. Còn các bạn 20 mấy bây giờ giống như tuổi teen. 40 mới thật sự là 30. Nên hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn thử những điều mới, nhưng với một tâm thế khác và hoàn cảnh khác so với tuổi 20” , Lý Thành Cơ nói.

Khi đã trải nghiệm đủ nhiều - anh biết điều gì đáng để đi sâu, đi xa - điều gì chỉ nên là thoáng qua.

Còn trong tình yêu, khi đã trải những mối tình kéo dài 3, 4 hay 7 năm thì có 1 sự thật Lý Thành Cơ phải thừa nhận: Yêu thôi là chưa đủ!

Bởi: “Yêu nhau và cảm thấy vui là điều hiển nhiên. Nhưng, phải đặt câu hỏi rằng khi ở bên nhau chúng ta có phát triển không? Nếu không thì nên tạm dừng. Tôi muốn một người có thể cùng mình phát triển trên nhiều phương diện: cảm xúc, chemistry và cả công việc, sự nghiệp”.

Lúc này, vấn đề tài sản, tài chính hay mindset sống cũng là điều cần sự đồng điệu ở cả hai. Không phải vì phụ thuộc hay cần đến tiền của đối phương, mà bởi sự tương xứng mới giúp cả hai bên nhau lâu dài.

Anh nói mình đã từng nghe 1 câu rất tâm đắc như thế này: “Tôi phải tìm một người xứng tầm với gia đình mình. Không phải vì tôi cần tiền của người đó, mà để bảo vệ gia đình mình”. (giữ gìn sự ổn định, an toàn và những giá trị đã có. Bởi nếu chênh lệch quá lớn về nền tảng sống, mối quan hệ dễ phát sinh những xung đột âm thầm, lâu dài - pv).

“ Càng lớn, tôi càng nhận ra không thể chỉ dựa vào cảm xúc hay chemistry để đến với nhau. Như vậy là không đủ.

Tôi có một danh sách khá dài những tiêu chí mà mình cần ở một người đồng hành để có thể đi cùng nhau một chặng đường dài còn lại. Nếu như tôi có điều này, thì người kia cũng phải có điều đó. Rất đơn giản. Nếu tôi có tài chính, tài sản, thì ít nhất người đó cũng nên ở một thế ngang bằng.

Câu chuyện không chỉ là tài chính. Có thể hai người rất hòa thuận, nhưng nếu mindset sống, tư duy và quan điểm sống lệch pha thì rất khó đi cùng nhau lâu dài.

Thế nên, trên 30, tôi bắt đầu nhận ra mình đang trở thành bố mẹ mình. Và nhiều điều ông bà từng nói hóa ra là đúng. ”, anh nói.

Lý Thành Cơ vẫn độc thân, ở hiện tại, khi vừa kết thúc mối tình 7 năm.

“ Người ta bảo nếu bạn độc thân ở tuổi 30 thì bạn đã tránh được một cuộc ly dị rồi. Nhưng với tôi thì vừa trải qua một cuộc ly dị, dù chưa từng kết hôn. 7 năm không cưới, chắc bị “dính lời nguyền” thật. Chúng ta đã đi với nhau một chặng đường rất dài, nhưng có lẽ cái duyên chỉ đến đó thôi. Và tôi chấp nhận điều đó”, anh tâm sự.

Bên cạnh sự lý trí trong chuyện tình cảm, sau 30 còn là cảm giác chắc chắn biết mình muốn gì. Lúc này, chuyện đi một mình là điều bình thường, không hề mang màu cô đơn như khi ở tuổi 20 - 25.

Đầu năm 2026, nam blogger đến Nhật Bản trượt tuyết một mình. Đến 1 điểm, anh phát hiện mình quên mang tiền mặt khi mua kem. Một người lạ mỉm cười: “Để chị trả cho em”. Khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra: “Đi một mình không phải là điều gì xấu. Nó giống như một biện pháp trị liệu tâm lý cá nhân, để tôi có thời gian dành cho bản thân và cho tâm lý”.

Khái niệm “ổn định” vì thế cũng được nhìn lại. Với nhiều người, ổn định sau 30 là có đủ tài chính để nghỉ việc và tận hưởng. Nhưng với Lý Thành Cơ: “Nghỉ hưu sớm chính là được tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn, với sự lựa chọn riêng của mình, và có quyền từ chối những điều tôi không thích.

Đó mới là nghỉ hưu.

Nghỉ hưu bây giờ không phải là ngừng làm việc. Tôi cũng từng có khoảng nửa năm gọi là gap year để lắng đọng lại và chỉ đi chơi thôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi lại cảm thấy cuộc sống khá vô nghĩa nếu chỉ đi chơi”. Mặc dù vẫn thích chuyện đó, nhưng tôi không tìm được ikigai (một dạng triết lý sống), không tìm được lẽ sống trong những hành động đó”.

Thế nên, cũng đừng mặc định qua ngưỡng 30 là đã qua chuyến tàu của tuổi trẻ, để rồi cứ ngồi ở đó và tiếc nuối những điều đã qua - chưa làm.

Bởi: “Thanh xuân chỉ là một khái niệm. Tuổi trẻ cũng chỉ là một khái niệm. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào mỗi ngày, chúng ta trải nghiệm ra sao và chúng ta phấn đấu vì điều gì. Đó mới là tuổi trẻ.

Thanh xuân của bạn là thời điểm hiện tại, chứ không phải ngày hôm qua. Nếu bạn cứ nhìn về quá khứ và tiếc nuối, bạn sẽ dậm chân ở đó. Bạn sẽ không tiến đến tương lai và cũng không tận hưởng, không nhâm nhi được sự “ngon lành” của hiện tại”, anh đúc kết.

Hạ Chi: Sau 30 là phải ổn định, thế thì đến 50, 60 tuổi mọi người định sống như thế nào?

Clip phỏng vấn Hạ Chi: Sau 30 là phải ổn định, thế thì đến 50, 60 tuổi mọi người định sống như thế nào?

Hạ Chi Nhà văn, huấn luyện viên viết và content marketing, Solopreneur (doanh nhân độc lập). Sinh năm 1988, hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh (trước là Vũng Tàu) Hạ Chi có khoảng 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí - quảng cáo với các vị trí: Phóng viên tạp chí, viết lách, huấn luyện (coaching) về kỹ năng viết và content marketing,... và hiện chuyển qua làm thiên về solopreneur - chuyên tư vấn chiến lược truyền thông, kinh doanh,... Cô là tác giả của hai cuốn sách Người Viết Kiếm Sống và Người Viết Tiến Thoái Cùng AI.

Sang cuộc trò chuyện với Hạ Chi, cảm giác về tuổi 30 hiện lên ở tâm thế sáng rõ về mọi thứ. Với chị, sau 30, chị hiểu từ công việc đến tình duyên, đều không tồn tại khái niệm hoàn hảo hay một lộ trình cố định. Điều quan trọng là khả năng rời đi đúng lúc và quay về với chính mình.

Hạ Chi chọn sống chậm hơn, lắng nghe sức khỏe tinh thần nhiều hơn, và chấp nhận rằng đôi khi sự không rõ ràng cũng là một trạng thái sống hợp lệ.

Trong thế giới quan của chị, công việc, tình yêu hay hạnh phúc không phải là những cột mốc để chinh phục, mà là những mối quan hệ cần được điều chỉnh liên tục để không đánh mất mình trên hành trình dài.

Hạ Chi chia sẻ:

“Trong cuộc sống luôn có những sự cố bất ngờ. Tôi đâu biết được hôm nay mình ra đường đi một cuộc phỏng vấn rất quan trọng mà tự nhiên kẹt xe; có thể thang máy hỏng; có thể xuất hiện một ứng viên khác tuyệt vời hơn mình rất nhiều.

Việc của mình là cố gắng trong khả năng và chấp nhận những điều còn lại sẽ diễn ra theo cách của nó. Còn nếu mình mong mọi thứ phải đúng như ý, không có sự cố, không có mất mát, thì mình nghĩ đó không phải là một kỳ vọng hợp lý về cuộc sống” .

Vì thế, theo Hạ Chi, không có chuyện sau 30 là bắt buộc phải ổn định theo một công thức có sẵn. Ngay cả khi bạn nghỉ việc ở tuổi 35 - 40, điều đó cũng không đồng nghĩa với thất bại Bở i: “Mình đâu định sống tới năm 40 tuổi rồi chết luôn đâu (cười)

Con đường sự nghiệp của mình nếu nhìn một cách bình thường thì mình sẽ làm việc tới khoảng 50 -6 0 tuổi. Từ lúc ra trường đến khi 50 - 60 tuổi, mình sẽ trải qua 30 - 40 năm làm việc. Tại sao mình mới đi qua 10 năm đầu tiên mà đã nghĩ: “Chỉ có 10 năm đầu thôi, sau đó phải tìm sự ổn định”?

Sau 30 tuổi là phải ổn định. Thế thì từ 30 đến 50, 60 tuổi mọi người định sống như thế nào?

Kỳ vọng về sự ổn định theo một cách cứng nhắc là không hợp lý. Con người chắc chắn sẽ phải thay đổi, phải linh hoạt để thích nghi với nhu cầu của bản thân và với thị trường”, Hạ Chi chia sẻ.

Chị cũng cho rằng việc “phải có một tài sản nào đó để show ra” ở tuổi này chỉ là một khái niệm chung chung:

“Có người chỉ cần đạt một mức lương nhất định là thấy vui. Có người có yêu cầu cao hơn. Có người nền tảng không được tốt như người khác. Nếu dùng một tiêu chuẩn chung kiểu “30 tuổi phải có mức lương 6-7 chữ số, phải có nhà, có xe” thì nó không hợp lý để hướng tới.

Bên cạnh vấn đề tài chính, tôi nghĩ có vài thứ quan trọng hơn. Đó là mình có làm chủ được mối quan hệ của mình với tiền hay không? Mình có quản lý được nợ không? Việc đầu tư của mình có hợp lý không?,.... Khi mình có kiến thức tài chính để quản lý nợ, quản lý thu nhập, chi tiêu và đầu tư, thì cứ đi theo hướng đó, mình tin là con người ta sẽ giàu lên. Mình nên học điều đó”.

Và nếu sau 30 vẫn độc thân, điều đó cũng hoàn toàn bình thường: “Yêu, kết hôn và có con là lựa chọn rất cá nhân. Tại thời điểm đó nếu mình thấy phù hợp và muốn hành động thì đó là một lựa chọn tốt. Nếu mình không muốn, mình chọn cách thích nghi và xây dựng cuộc sống theo điều mình mong muốn” .

Hạnh phúc cũng tương tự, nó cũng chỉ là một dạng cảm xúc, mà nếu bạn cứ cố đi tìm, cố có đáp án thì rất dễ bị thao túng bởi tiêu chuẩn của người khác, hoặc bởi chính cảm xúc của mình.

Trong khi thực tế có rất nhiều thăng trầm. Không phải trải nghiệm nào cũng tích cực, nhưng mỗi trải nghiệm đều cho mình bài học, một loại cảm giác cần có. Nó giống như việc phải từng đau khổ mới biết thế nào là hạnh phúc, đã từng vui thì mới biết đâu là nỗi buồn.

“Vậy nên đừng cố đi tìm hạnh phúc. Cứ sống . Trong cuộc sống sẽ có lúc hạnh phúc, có lúc bất hạnh. Bất hạnh giúp mình hiểu rằng khi vượt qua nó, mình mới cảm nhận được hạnh phúc” , Hạ Chi nói.

Bởi thế, cô cũng không bao giờ chấm điểm hay mặc định cuộc sống của mình vào một khuôn khổ nhất định mà: “Tôi thấy cuộc đời giống như một menu kem có 21 vị. Hiện tại vị của mình là tiramisu. Một lúc nào đó có thể sẽ chuyển sang socola, vani… miễn thấy ngon là được.

Và cảm giác “ngon” đó cũng sẽ thay đổi theo thời gian”.