Không phải vàng, đây mới là thứ người sau 30 tuổi nên mua ngay lúc này: Sinh lời tự động

Những ngày gần đây, câu chuyện giá vàng liên tục lập đỉnh trở thành chủ đề được nhắc đến ở khắp nơi, từ bàn cà phê buổi sáng cho tới các hội nhóm tài chính trên mạng xã hội. Người mua sớm thì tiếc vì “giá còn lên nữa”, người đứng ngoài lại sốt ruột vì sợ lỡ chuyến tàu. Ở một thời điểm mà ai cũng hỏi “có nên mua vàng không?”, thì với nhiều người sau 30 tuổi, câu hỏi bắt đầu rẽ sang hướng khác: Ngoài vàng, mình còn nên mua gì cho chính mình?

Ảnh minh họa.

Thực tế, mua vàng không hề sai. Đó là một kênh tích trữ quen thuộc, an toàn và đã được kiểm chứng qua thời gian. Nhưng sau tuổi 30, khi cuộc sống không chỉ xoay quanh chuyện tích lũy mà còn là chuyện duy trì phong độ, năng lượng và khả năng kiếm tiền lâu dài, người ta dần nhận ra: có những thứ dù không nằm trong két sắt, nhưng lại “sinh lời” đều đặn hơn bất kỳ biểu đồ giá nào.

1. Mua kỹ năng sống - Khoản đầu tư giúp đời đỡ mệt hơn

Sau 30 tuổi, không ít người kiếm được tiền nhưng lại cảm thấy ngày càng kiệt sức. Lý do đôi khi không nằm ở khối lượng công việc, mà ở việc thiếu những kỹ năng sống căn bản để vận hành cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn.

Đó là kỹ năng quản lý thời gian để không lúc nào cũng trong trạng thái “chạy deadline”. Là kỹ năng giao tiếp để nói đúng, nói đủ, không phải gồng mình làm hài lòng tất cả. Là khả năng kiểm soát cảm xúc để không tiêu hao năng lượng vào những chuyện đáng ra có thể bỏ qua.

Những kỹ năng này không khiến tài khoản tăng số dư ngay lập tức, nhưng lại giúp giảm rất nhiều “chi phí vô hình”: stress, mâu thuẫn, quyết định sai lầm, những lần kiệt sức phải nghỉ giữa chừng. Với người sau 30 tuổi, ít sai lầm hơn cũng đồng nghĩa với việc giữ được nhiều cơ hội hơn.

Ảnh minh họa

2. Mua sức khỏe - Tài sản bắt đầu tính lãi từ tuổi 30

Nếu ở tuổi 20, cơ thể có thể “chịu đựng” những thói quen thiếu lành mạnh, thì sau 30, mọi thứ bắt đầu trả giá rõ ràng hơn. Thức khuya, ăn uống thất thường, ít vận động không còn chỉ là cảm giác mệt mỏi nhất thời, mà dần ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc và chất lượng sống.

Mua sức khỏe không có nghĩa là phải theo đuổi lối sống cực đoan. Đôi khi, đó chỉ là đầu tư cho việc ăn uống tử tế hơn, tập luyện đều đặn hơn, ngủ đủ hơn và đi khám định kỳ. Những khoản “mua” này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại quyết định việc bạn có đủ năng lượng để nắm bắt cơ hội khi nó đến hay không.

Bởi sau cùng, không có sức khỏe, mọi khoản đầu tư khác đều trở nên mong manh – kể cả vàng.

3. Mua kiến thức - Khoản sinh lời tự động lâu dài nhất

Sau 30 tuổi, kiến thức không còn là chuyện học cho biết, mà là học để dùng được. Một kỹ năng mới, một mảng chuyên môn được đào sâu, hay đơn giản là kiến thức tài chính cá nhân đúng đắn đều có thể tạo ra giá trị bền vững theo thời gian.

Điểm đặc biệt của việc “mua kiến thức” là: nó không phụ thuộc thị trường, không lo mất giá, và càng sử dụng thì giá trị càng tăng. Kiến thức giúp con người thích nghi nhanh hơn trước biến động, tự tin hơn khi ra quyết định, và ít bị động trước những thay đổi của công việc lẫn cuộc sống.

Ảnh minh họa

Với nhiều người sau 30 tuổi, chính những gì họ học được trong giai đoạn này lại trở thành nền tảng cho thu nhập và sự ổn định trong nhiều năm sau đó.

Vàng có thể tiếp tục tăng giá, và việc mua vàng ở thời điểm này không phải lựa chọn sai. Nhưng bên cạnh những tài sản hữu hình, người sau 30 tuổi cũng cần nghĩ đến những khoản đầu tư âm thầm hơn: kỹ năng sống để đời bớt mệt, sức khỏe để đi đường dài, và kiến thức để không bị tụt lại phía sau.

Bởi có những thứ, một khi đã “mua” đủ sớm, sẽ tự động sinh lời mỗi ngày, ngay trong chính cuộc sống của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.