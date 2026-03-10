HIEUTHUHAI kể chi tiết chuyện bạn gái chủ động qua nhà để hẹn hò kín đáo, tuyên bố 1 câu khiến antifan “tắt đài”

Nếu trước đây chuyện tình của rapper HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn (BabyBoo, SN 2003) chủ yếu được nhắc đến qua những “hint” trên mạng xã hội, thì những diễn biến gần đây khiến nhiều netizen cho rằng mối quan hệ này đang dần bước sang một giai đoạn mới, cả hai có những cách công khai nhất định.

Trong khi BabyBoo bắt đầu xuất hiện tại sự kiện và được giới thiệu như một KOL, phía HIEUTHUHAI lại lựa chọn cách kể câu chuyện tình yêu thông qua âm nhạc. Sự trùng hợp này khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đang dần cởi mở hơn với công chúng, mỗi người theo một cách riêng.

Một bên bắt đầu bước ra khỏi "không gian mạng xã hội" để xuất hiện trước truyền thông một cách công khai - chính thức trở thành KOL xuất hiện ở sự kiện, bên còn lại đưa những cảm xúc cá nhân vào trong ca khúc mới.

Chính vì vậy, từ việc BabyBoo lần đầu đi sự kiện cho đến những câu hát gây chú ý trong MV mới của HIEUTHUHAI, câu chuyện tình của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán.

Sau khi HIEUTHUHAI ra mắt MV mới thì chuyện tình của anh và hot girl BabyBoo càng nhận về nhiều sự quan tâm.

HIEUTHUHAI viết lyrics như kể chính chuyện tình yêu của mình, tuyên bố "có anh phía sau em"

Trong khi BabyBoo bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện, HIEUTHUHAI lại lựa chọn cách công khai cảm xúc theo cách quen thuộc: thông qua âm nhạc.

Sản phẩm âm nhạc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ vì giai điệu mà còn bởi những chi tiết khiến khán giả liên tưởng đến chuyện tình của nam rapper ngoài đời. Nhiều người cho rằng nội dung bài hát giống như câu chuyện của một chàng trai ít nói dành tình cảm cho cô gái hoạt bát, dễ thương, hình ảnh khá trùng khớp với cách fan thường nhắc đến mối quan hệ giữa HIEUTHUHAI và Babyboo.

Đông đảo netizen cho rằng sản phẩm lần này HIEUTHUHAI dành tặng cho người yêu.

Không chỉ ở phần lời bài hát, учả mà nhiều chi tiết hình ảnh trong MV lần này của nam rapper sinh năm 1999 cũng khiến netizen liên tưởng đến chuyện tình ngoài đời của HIEUTHUHAI và BabyBoo.

Trong MV xuất hiện khá nhiều phân cảnh mang màu sắc đời thường của các cặp đôi trẻ như cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mại, đi chơi, trò chuyện hay chụp ảnh tại photobooth. Đây đều là những hoạt động hẹn hò quen thuộc mà cộng đồng mạng từng nhiều lần bắt gặp cặp đôi này ngoài đời.

Trước đó, HIEUTHUHAI và BabyBoo từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các trung tâm thương mại, đi mua sắm hoặc chụp photobooth như nhiều cặp đôi trẻ khác. Những khoảnh khắc này thường được ghi lại bởi người qua đường hoặc qua những “hint” nhỏ trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, khi những hình ảnh tương tự xuất hiện trong MV, từ cảnh hai nhân vật chính dạo chơi trong trung tâm thương mại cho đến khoảnh khắc cùng nhau chụp photobooth, không ít khán giả cho rằng đây giống như một cách nam rapper khéo léo tái hiện những buổi hẹn hò đời thường của mình.

Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng xem MV mang lại cảm giác như đang theo dõi một cuốn “nhật ký hẹn hò” được kể lại bằng âm nhạc. Những chi tiết nhỏ nhưng gần gũi ấy càng khiến cái tên BabyBoo được nhắc đến nhiều hơn dưới phần bình luận, dù cô không trực tiếp xuất hiện trong sản phẩm lần này. Không ít bình luận cho rằng MV giống như một cách nam rapper “kể lại” câu chuyện tình yêu của mình thông qua âm nhạc, thay vì công khai trực tiếp.

Đúng như phần lyrics: “Baby leo lên xe qua nhà anh như mọi hôm đấy/ Coi chừng bị trông thấy/ Bao lâu nay chụp chung/ Nhưng anh và em chưa bao giờ đăng chỉ lưu ở trong máy thôi/ Baby ơi...”

Trước đó, HIEUTHUHAI từng chia sẻ lý do không muốn công khai chuyện tình cảm: “Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá. Đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Tôi không có tính toán gì cả, chỉ là sợ thế giới ngoài kia thôi”.

Chính vì vậy, thay vì nói thẳng về chuyện tình cảm, HIEUTHUHAI thường lựa chọn cách thể hiện cảm xúc thông qua âm nhạc. Trong MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, nhiều khán giả đặc biệt chú ý đến câu hát: “Nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi/ Sẽ luôn có anh phía sau cùng em/Thề không để gì phải đổi thay”.

Nhiều người cho rằng đây giống như một lời khẳng định của HIEUTHUHAI về việc luôn đứng phía sau bảo vệ người mình yêu.

Trong nhiều năm qua, HIEUTHUHAI và BabyBoo vẫn duy trì cách yêu khá kín đáo. Tuy nhiên, cặp đôi lại không hoàn toàn giấu giếm sự tồn tại của đối phương. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật bạn gái, nam rapper thường chuẩn bị những bất ngờ nhỏ dành cho cô, từ việc chọn bánh kem đúng gu cho đến những lời chúc dễ thương như: “Chúc mừng sinh nhật em iuuu”.

Cả hai cũng từng nhiều lần bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau tại trung tâm thương mại. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, HIEUTHUHAI khá thoải mái, thậm chí còn giúp bạn gái đẩy xe mua sắm như nhiều cặp đôi trẻ khác.

Bản thân BabyBoo cũng từng chia sẻ những hoạt động đời thường của cả hai khi ở bên nhau. Có lúc nam rapper dành hàng giờ chỉ để làm đồ handmade cùng bạn gái, hoặc kiên nhẫn chiều theo sở thích nặn đất sét của cô. Dù lịch trình bận rộn, HIEUTHUHAI vẫn cố gắng dành thời gian cho những buổi hẹn hò giản dị, điều khiến nhiều người nhận xét anh là hình mẫu “boyfriend material”.

BabyBoo lần đầu dự sự kiện: Công khai xuất hiện như một KOL, được gọi là bạn gái HIEUTHUHAI

Ngày 7/3 vừa qua, cô gây bất ngờ khi xuất hiện tại một sự kiện có sự góp mặt của nhiều KOL và hot girl như Xoài Non, TyhD, Alissa Ho, Anh Phạm… Theo chia sẻ từ nhãn hàng, đây cũng là lần đầu tiên BabyBoo tham dự một sự kiện truyền thông. Bản thân Tăng Mỹ Hàn cho biết cô đến từ 8h sáng để chuẩn bị, đồng thời quan sát cách mọi người hoạt động tại sự kiện để học hỏi thêm.

Trong những đoạn clip được ghi lại tại event, bạn gái của HIEUTHUHAI xuất hiện với vẻ ngoài bẽn lẽn nhưng khá lễ phép và chăm chú lắng nghe hướng dẫn từ ê-kíp.

Vốn đã nổi tiếng trên mạng xã hội từ nhiều năm nay và thường nhận lời làm mẫu ảnh, quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng, nhưng trước đây netizen gần như chưa từng thấy Tăng Mỹ Hàn tham dự sự kiện. Chính vì vậy, lần xuất hiện này khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng BabyBoo chính thức lấn sân?





BabyBoo lần đầu dự sự kiện, nhan sắc cỡ này!

Dù chỉ là một private party của một thương hiệu thời trang, sự xuất hiện của cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý.



"Chà, cổ công khai luôn rồi đó mà là công khai đi sự kiện thôi", "Bây giờ mới thấy bạn này đi event, chắc sắp tới làm KOL luôn đó, "Bạn gái HIEUTHUHAI giờ là KOL BabyBoo luôn rồi"... những bình luận của cư dân mạng.

Việc lần đầu xuất hiện tại sự kiện cũng khiến nhiều người tò mò về nhan sắc ngoài đời của Tăng Mỹ Hàn. Theo những hình ảnh được ghi lại, bạn gái của HIEUTHUHAI sở hữu chiều cao khoảng hơn 1m70 cùng vóc dáng thon gọn. Gương mặt của cô được nhận xét vẫn giữ nét ngọt ngào giống với hình ảnh trên mạng xã hội.

Tăng Mỹ Hàn sinh năm 2003, được biết đến với nickname BabyBoo. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo và phong cách thời trang nữ tính. Theo nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng, Mỹ Hàn từng theo học tại một trường quốc tế với mức học phí khoảng 600 triệu đồng mỗi năm.

Trước đó, Babyboo hoạt động chủ yếu trên MXH, làm mẫu ảnh.

Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Hiện tài khoản Instagram của BabyBoo có hơn 914.000 follower, trong khi Facebook cũng thu hút gần 200.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, Tăng Mỹ Hàn thường chia sẻ hình ảnh du lịch, ăn uống tại nhiều địa điểm sang trọng. Phong cách thời trang cùng những phụ kiện đắt tiền của cô cũng khiến nhiều người nhận xét BabyBoo mang vibe "tiểu thư".

Việc HIEUTHUHAI đưa câu chuyện tình cảm vào âm nhạc trong khi BabyBoo bắt đầu xuất hiện tại sự kiện khiến nhiều netizen cho rằng cả hai đang dần cởi mở hơn trước công chúng. Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, loạt "hint" suốt nhiều năm qua khiến nhiều người tin rằng đây vẫn là một trong những cặp đôi được quan tâm.