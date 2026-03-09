Cô gái 22 tuổi đóng MV HIEUTHUHAI: Là gương mặt mới toanh, đời thường đẹp cỡ này không nổi tiếng hơi phí!

Tối 9/3, nam rappe HIEUTHUHAI chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Sản phẩm kể chuyện tình yêu của một cặp đôi, quay lại những khung cảnh ngọt ngào của nam - nữ chính. Đó là HIEUTHUHAI và một cô gái xinh đẹp. Cả hai hẹn hò khắp nơi, từ trên phố đến trong trung tâm thương mại, còn đi chụp photobooth,...

Đi chụp photobooth tình cảm cỡ này.

Cả hai có nhiều cảnh ngọt ngào trong MV.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng không chỉ bởi giai điệu nhẹ nhàng, câu chuyện tình yêu dễ thương mà còn nhờ sự xuất hiện của một gương mặt nữ chính hoàn toàn mới.

Khác với nhiều sản phẩm âm nhạc thường mời diễn viên hoặc hot girl quen mặt, lần này HIEUTHUHAI lại lựa chọn một gương mặt khá mới. Cô gái xuất hiện trong MV là Joan Tina - một mẫu ảnh, influencer hoạt động trên mạng xã hội nhưng chưa phải cái tên quá nổi trong showbiz Việt, cũng chưa từng xuất hiện trên truyền thông trước đó.

Theo những thông tin hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, Joan Tina năm nay 22 tuổi và đang sinh sống tại TP.HCM.

Cận cảnh nhan sắc Joan Tina.

Đời thường cô nàng này "cân" tất từ cá tính tới bánh bèo.

Dù chưa hoạt động rầm rộ trong làng giải trí, cô nàng vẫn sở hữu lượng người theo dõi khá ổn định trên các nền tảng cá nhân. Tài khoản Instagram của Joan Tina hiện có gần 50.000 follower, trong khi Facebook cá nhân thu hút hơn 16.000 lượt theo dõi - con số được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng sau khi cô xuất hiện trong MV mới.

Trên mạng xã hội, Joan Tina thường xuyên đăng tải những bộ ảnh đời thường hoặc hình ảnh công việc. Điểm gây ấn tượng với người xem chính là gương mặt baby, đường nét thanh tú. Nhiều cư dân mạng nhận xét visual của cô nàng mang vibe “idol Hàn Quốc”, vừa trong trẻo vừa hiện đại.

Bên cạnh gương mặt sáng, Joan Tina còn sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon gọn. Điều này giúp cô dễ dàng thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau - từ những set đồ nữ tính, năng động cho đến phong cách cá tính, thời thượng. Dưới mỗi bài đăng, phần bình luận thường tràn ngập lời khen dành cho nhan sắc của cô nàng.

Ngay sau khi MV được phát hành, tài khoản cá nhân của Joan Tina cũng nhanh chóng trở thành “điểm đến” của nhiều cư dân mạng tò mò. Không ít người để lại bình luận khen ngợi ngoại hình và bày tỏ sự bất ngờ khi cô nàng lần đầu xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc lớn nhưng vẫn thể hiện khá tự nhiên trước ống kính.

Về phía mình, Joan Tina cũng chia sẻ lại bài đăng giới thiệu MV của HIEUTHUHAI trên trang cá nhân. Động thái này càng khiến người hâm mộ chú ý hơn đến nữ chính của sản phẩm.

Joan Tina cũng có động thái hiếm hoi trên MXH.

Theo tìm hiểu, Joan Tina bắt đầu hoạt động trên mạng xã hội từ khoảng năm 2021. Dù vậy, cô khá kín tiếng về đời tư: không công khai nhiều thông tin cá nhân như tên thật, học vấn hay quá trình làm việc. Nội dung trên trang cá nhân chủ yếu xoay quanh các bộ ảnh thời trang, hình ảnh công việc hoặc những khoảnh khắc đời thường.

Dù mới chỉ “chào sân” khán giả đại chúng qua một MV, nhưng với lợi thế về ngoại hình và phong cách trẻ trung, Joan Tina đang dần trở thành gương mặt được cộng đồng mạng chú ý. Nếu tiếp tục xuất hiện trong các dự án giải trí hoặc thời trang, cô gái 22 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành một cái tên đáng chú ý trong thời gian tới.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Joan Tina:

Trần Hà - Ảnh: FBNV