Tình trạng hiện tại của Babyboo và HIEUTHUHAI

Một trong những cặp đôi chưa từng xác nhận nhưng ai cũng biết đang hẹn hò là HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999) và bạn gái - Babyboo (Tăng Mỹ Hàn, sinh năm 2003). Song cũng vì không công khai mối quan hệ nên cặp đôi thường xuyên vướng những tin đồn thất thiệt.

Mới đây, Babyboo bất ngờ có động thái “đánh dấu chủ quyền” đáng chú ý. Cô đăng clip selfie và dùng âm thanh đang viral của HIEUTHUHAI: “Có một người con gái năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay”.

Ngoài ra Babyboo còn để #chiyeuminhanh - được cho là dành riêng cho HIEUTHUHAI.

Được biết phần âm thanh mà Babyboo sử dụng là lyric của bài Tình Đầu (Tăng Duy Tân), được HIEUTHUHAI nói khi tham gia show thực tế. Sau khi chương trình phát sóng, câu nói này bỗng viral và được netizen sử dụng rầm rộ.

Clip mới nhất của Babyboo (Nguồn: @myxhanf)

Clip Capcut giật giật đang trend của HIEUTHUHAI (Nguồn: @ebehieuthuhai2)

Trong thời gian qua, trên MXH lan truyền những thông tin không tích cực, thậm chí cho rằng cặp đôi đã rạn nứt tình cảm. Vì vậy đoạn clip của Babyboo càng được quan tâm, nhận về 3,1 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

“Chị dùng nhạc của anh rồi sao? Bao giờ chính thức cho anh lên sóng vậy?”, “Dùng nhạc có giọng Hiếu rồi”, Nghe quả nhạc là tui phải bấm vô xem coi phải account real không”, “Ôi gì thế? Nay dùng nhạc ảnh luôn nè”, “Người con gái anh ta nhắc đến đã xài nhạc của ảnh”, “Đã đu trend có giọng của anh ấy lại còn có #chiyeuminhanh”, “Này là chị công khai rồi à?”,... là một số bình luận từ dân tình.

Mối quan hệ của HIEUTHUHAI và Babyboo bắt đầu từ nhiều năm nay nhưng khá kín đáo. Ngoài khoảnh khắc chụp chung trong photobooth từng làm dậy sóng hồi tháng 6/2025, cặp đôi còn được phát hiện ra nhiều hint hẹn hò như được team qua đường bắt gặp những khoảnh khắc đời thường đáng chú ý như đi chơi, mua sắm.

Loạt ảnh photobooth của HIEUTHUHAI và bạn gái (Nguồn: MXH)

Cặp đôi được team qua đường bắt gặp (Ảnh: MXH)

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng tự để lộ những dấu hiệu đáng chú ý như check‑in cùng địa điểm, lời nhắn ẩn ý trong bài rap, tương tác trên mạng xã hội, chiếc bánh kem có dòng chữ "em iuuu" mà Babyboo được nhận dịp sinh nhật,... “Dispatch” Trường Giang còn từng đặt nickname cho HIEUTHUHAI ngay trên sóng truyền hình là “Bây-bi-bu”.

Về phần HIEUTHUHAI, trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 10/2023, nam rapper từng chia sẻ: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

Những lần check-in cùng background của HIEUTHUHAI và Babyboo (Ảnh: IGNV)

(Tổng hợp)