Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì làm nên một mái nhà hạnh phúc? Là bộ sofa đắt tiền, là căn hộ hướng Đông Nam mát rượi, hay là những bữa cơm sơn hào hải vị? Thật ra, nhà to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là trong nhà có tiếng cười hay không. Cổ nhân có câu: "Gia hòa vạn sự hưng". Hóa ra, phong thủy tốt nhất của đời người không nằm ở đất đai, hướng gió, mà nằm ở lòng người. Một chữ đơn giản thôi nhưng đủ sức gánh vác cả một đời an yên.

1. Nhà không cần quá lớn, chỉ cần có "Hòa" là đủ dưỡng gia

Nhà, nói một cách đơn giản là nơi che mưa chắn gió, là một chốn đi về. Nhưng với mỗi chúng ta, nhà là thành trì vững chãi nhất, là nơi duy nhất trên thế gian này sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta vào lòng dù ngoài kia có giông bão ra sao. Nhà là một tiếng gọi thân thương, là nơi khiến ta sẵn sàng đánh đổi cả đời để vun vén.

Nhưng bạn biết không, giá trị của một ngôi nhà không nằm ở diện tích sổ đỏ bao nhiêu mét vuông, nội thất xa hoa thế nào. Giá trị cốt lõi nằm ở hơi ấm của tình thân. Đối với bất kỳ gia đình nào, phong thủy hưng vượng nhất chính là chữ: HÒA.

Người xưa vẫn thường dạy: "Gia hòa vạn sự hưng". Một gia đình biết lấy chữ "Hòa" làm gốc để nuôi dưỡng tình thân thì tự khắc phúc khí sẽ đến. Khi các thành viên sống hòa thuận, không khí trong nhà sẽ chẳng còn những tranh chấp vô nghĩa, thay vào đó là tiếng cười nói rộn ràng. Một mái nhà hòa thuận giống như một bếp lửa hồng giữa mùa đông, mang lại hơi ấm và sự an tâm tuyệt đối.

Để giữ được chữ Hòa ấy, cần sự chung tay của tất cả mọi người. Đó là sự thấu hiểu giữa vợ và chồng, là sự bao dung giữa cha mẹ và con cái. Bát đũa còn có lúc xô, huống chi là người sống chung một mái nhà. Những lúc tranh cãi, nếu ai cũng biết lùi một bước, bớt đi một câu trách móc, thêm vào một ánh nhìn cảm thông, thì sóng gió nào cũng qua. Khi đồng vợ đồng chồng, tâm cùng hướng về một nơi, sức cùng dồn vào một chỗ, thì khó khăn nào cũng chỉ là thử thách tạm thời. Gia đình có hòa khí, ắt sẽ sinh tài lộc.

2. Nhà là tổ ấm, không phải chiến trường: Lấy "Hòa" để yêu thương

Nhà được kết nối bằng tình yêu thương, không phải là sới bạc để so đo được mất, cũng chẳng phải là tòa án để phân định đúng sai. Rất nhiều người mắc một sai lầm, đó là mang sự nhẫn nại dành cho người lạ, nhưng lại trút sự bực dọc lên người thân.

Đừng bao giờ biến nhà thành chiến trường. Trong gia đình, thắng thua không quan trọng, vì nếu bạn thắng trong một cuộc tranh cãi với người thương, thì bạn đã thua trong tình cảm rồi. Hãy đối xử với người nhà bằng sự dịu dàng nhất có thể. Nói năng nên bình tĩnh, trò chuyện nên ôn hòa.

Một gia đình càng hòa thuận thì tính đoàn kết càng cao; càng bao dung thì chỉ số hạnh phúc càng lớn. Đừng mang áp lực công sở, sự uất ức ngoài xã hội về trút lên bàn ăn. Dù bên ngoài bạn có là ai, có chịu bao nhiêu áp lực, khi bước qua cánh cửa nhà, hãy để lại muộn phiền sau lưng.

Hãy dùng nụ cười để đối đãi với vợ con, dùng sự hiếu kính để đối đãi với cha mẹ. Sự hòa nhã, không oán trách, không giận dữ chính là liều thuốc bổ cho tinh thần. Khi các thành viên biết trân trọng và kính yêu lẫn nhau, không khí gia đình sẽ luôn "khi lành canh ngọt", đó chính là sự giàu có và an yên đích thực mà tiền bạc không mua được.

3. Thành công lớn nhất đời người: Lấy "Hòa" làm quý

Nhà là nơi chân thật nhất của mỗi người. Ở đó, chúng ta được tháo bỏ chiếc mặt nạ xã giao, được là chính mình một cách thoải mái nhất. Nhưng "là chính mình" không có nghĩa là được phép tùy tiện làm tổn thương người khác. Ngược lại, vì là nơi thoải mái nhất, nên càng cần phải trân trọng và dụng tâm vun đắp.

Hạnh phúc hay bất hạnh của một đời người, phần lớn đều liên quan mật thiết đến sự êm ấm của gia đạo. Học cách kinh doanh một gia đình hạnh phúc cũng khó khăn như điều hành một doanh nghiệp vậy. Bí quyết vẫn nằm ở chữ "Hòa".

Không ồn ào, không so đo, không tính toán thiệt hơn. Với cha mẹ, hãy lấy chữ Hiếu làm đầu, bao dung cho những lẩm cẩm của tuổi già. Với con cái, hãy lấy sự kiên nhẫn làm trọng, lấy bản thân làm gương để giáo dục. Với bạn đời, hãy lấy sự thủy chung, trân trọng làm nền tảng, đừng bao giờ bội bạc.

Gìn giữ được sự hòa thuận trong gia đình, nuôi dạy con cái nên người, phụng dưỡng cha mẹ tròn đạo, vợ chồng sắt son... đó chính là thành công rực rỡ nhất của một đời người.

Suy cho cùng, phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà, không phải là thế đất tựa sơn hướng thủy, mà gói gọn trong một chữ: HÒA.

Một chữ "Hòa" giản đơn nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn. Nó biến ngôi nhà thành nơi bão dừng, biến người lạ thành người thương, biến khó khăn thành động lực. Chỉ cần làm được chữ "Hòa", trao đi sự quan tâm, nhận lại sự bao dung, kiên nhẫn và đồng lòng, thì ngôi nhà ấy sẽ mãi mãi tràn ngập tiếng cười và phúc lộc.

Hãy nhớ, nhà là nơi để yêu thương, và "Hòa" chính là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa hạnh phúc vĩnh cửu.