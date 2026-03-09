Giá xăng tăng, lương tôi giảm 10%: 7 cách vun vén chi tiêu cho gia đình 5 người giữa Hà Nội

Thu nhập có thể tăng trong vài năm, rồi bất ngờ chững lại, thậm chí giảm đi. Điều này xảy ra khá phổ biến khi công việc không đạt hiệu suất như kỳ vọng, doanh nghiệp siết chi phí, hoặc vị trí làm việc bước vào giai đoạn đánh giá lại.

Trong trường hợp của tôi, mức lương năm nay giảm khoảng 10% so với năm trước . Con số nghe qua tưởng không quá lớn, nhưng khi đặt vào bối cảnh chi phí sinh hoạt tại Hà Nội ngày càng cao – từ xăng xe, thực phẩm, đến chi phí học tập của con – thì sự chênh lệch đó bắt đầu tạo ra áp lực rõ rệt.

Gia đình tôi có 5 người : hai vợ chồng, hai con và mẹ già. May mắn là căn nhà đang ở là của bố mẹ để lại nên không phải gánh thêm chi phí thuê hoặc trả góp nhà. Tuy vậy, chỉ riêng chi phí sinh hoạt cơ bản cũng đã là một bài toán cần tính toán cẩn thận.

Sau một thời gian điều chỉnh cách tiêu tiền, tôi nhận ra một điều khá rõ: khi thu nhập giảm, cách chi tiêu cần thay đổi trước khi mức sống bị ảnh hưởng. Dưới đây là những nguyên tắc mà gia đình tôi đang áp dụng để giữ cho cuộc sống ổn định.

1. Chia ngân sách thành những nhóm chi tiêu rõ ràng

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là không phân loại tiền ngay từ đầu tháng . Khi tất cả thu nhập nằm chung trong một tài khoản, các khoản chi tiêu diễn ra rải rác và khó kiểm soát. Đến cuối tháng mới tổng kết thì thường đã quá muộn để điều chỉnh.

Cách hiệu quả hơn là phân bổ ngân sách ngay khi nhận lương . Gia đình tôi chia thu nhập thành ba nhóm lớn:

Nhóm chi phí sinh hoạt thiết yếu: ăn uống, điện nước, xăng xe, học phí, chi tiêu hằng ngày.

Nhóm tiết kiệm dự phòng: dùng cho những tình huống bất ngờ như ốm đau, sửa chữa, hoặc các chi phí phát sinh.

Nhóm chi tiêu linh hoạt: mua sắm, giải trí, các hoạt động gia đình.

Việc chia ngân sách theo nhóm giúp mỗi khoản chi có giới hạn rõ ràng , tránh tình trạng tiêu vượt mà không nhận ra.

2. Lập kế hoạch mua thực phẩm theo tuần thay vì mua mỗi ngày

Chi phí ăn uống thường chiếm phần lớn ngân sách của gia đình đông người. Nếu không có kế hoạch cụ thể, tiền thực phẩm rất dễ tăng lên theo thói quen mua sắm ngẫu hứng.

Một cách đơn giản nhưng hiệu quả là lên thực đơn cho vài ngày hoặc cả tuần , sau đó mua thực phẩm theo danh sách đã chuẩn bị.

Khi đi siêu thị hoặc chợ với danh sách rõ ràng, khả năng mua thêm những món không cần thiết sẽ giảm đi đáng kể. Đồng thời, việc mua thực phẩm cho nhiều ngày cũng giúp tận dụng các chương trình giảm giá hoặc mua số lượng hợp lý.

Ngoài ra, thói quen này còn giúp tiết kiệm thời gian vì không phải đi chợ mỗi ngày.

3. Ưu tiên nấu ăn tại nhà

Ở các thành phố lớn, chi phí ăn ngoài có thể tăng rất nhanh nếu trở thành thói quen thường xuyên. Với một gia đình 5 người, mỗi bữa ăn ngoài dù ở mức bình dân cũng có thể tiêu tốn vài trăm nghìn đồng.

Trong khi đó, nếu nấu ăn tại nhà, chi phí cho cùng một bữa ăn thường thấp hơn đáng kể và dễ kiểm soát dinh dưỡng hơn.

Gia đình tôi vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng ăn ngoài để thay đổi không khí, nhưng phần lớn bữa ăn trong tuần đều được chuẩn bị tại nhà . Điều này giúp chi phí thực phẩm ổn định và cũng tạo cơ hội để cả gia đình cùng ăn uống đầy đủ hơn.

4. Rà soát các khoản chi nhỏ nhưng lặp lại

Nhiều khoản chi tiêu tưởng như không đáng kể nhưng khi cộng dồn lại mỗi tháng lại trở thành con số khá lớn. Ví dụ như các gói dịch vụ giải trí, ứng dụng trả phí, đồ uống đặt qua ứng dụng, hoặc những món mua online vì thấy đang khuyến mãi.

Vấn đề của các khoản chi này không nằm ở giá trị từng lần, mà nằm ở tần suất lặp lại .

Một cách đơn giản là dành thời gian rà soát lại toàn bộ những khoản chi định kỳ. Những dịch vụ không thực sự cần thiết có thể tạm dừng hoặc giảm bớt. Việc kiểm soát những chi phí nhỏ này giúp ngân sách gia đình gọn gàng hơn mà không làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

5. Tối ưu chi phí đi lại

Khi giá xăng tăng, chi phí di chuyển trở thành một khoản đáng chú ý trong ngân sách gia đình. Nếu mỗi thành viên di chuyển nhiều lần trong ngày cho các công việc khác nhau, tổng chi phí nhiên liệu có thể tăng lên khá nhanh.

Gia đình tôi cố gắng sắp xếp lịch trình hợp lý hơn , chẳng hạn như kết hợp nhiều việc trong cùng một chuyến đi, hoặc ưu tiên những phương tiện tiết kiệm hơn khi có thể.

Những điều chỉnh nhỏ trong thói quen di chuyển đôi khi không tạo ra thay đổi lớn ngay lập tức, nhưng về lâu dài lại giúp giảm đáng kể chi phí.

6. Lập kế hoạch mua sắm dài hạn

Một số khoản chi tiêu lớn như đồ gia dụng, thiết bị điện tử hoặc quần áo thường không cần mua thường xuyên. Tuy nhiên nếu không có kế hoạch, việc mua sắm có thể diễn ra rải rác và khó kiểm soát.

Cách hiệu quả hơn là lập danh sách những món cần thay thế hoặc nâng cấp , sau đó phân bổ thời điểm mua trong năm.

Khi có kế hoạch rõ ràng, gia đình có thể tận dụng các dịp giảm giá hoặc chuẩn bị ngân sách từ trước, thay vì phải chi một khoản lớn bất ngờ.

7. Cả gia đình cùng hiểu và chia sẻ về tài chính

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là sự đồng thuận trong gia đình . Khi chỉ một người cố gắng tiết kiệm nhưng những người còn lại không hiểu lý do, việc kiểm soát chi tiêu sẽ trở nên khó khăn.

Gia đình tôi bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn về tình hình tài chính. Điều này không nhằm tạo áp lực, mà để mọi người hiểu rằng thu nhập có thể thay đổi và cách chi tiêu cũng cần điều chỉnh theo.

Khi cả gia đình cùng nhận thức được điều đó, việc tiết kiệm trở thành một quá trình tự nhiên hơn, thay vì là sự ép buộc.

Khi thu nhập giảm, điều cần thay đổi trước tiên là cách quản lý tiền

Nhiều người nghĩ rằng khi lương giảm thì chất lượng cuộc sống chắc chắn phải giảm theo. Nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp, vấn đề nằm ở cách sử dụng tiền hơn là số tiền mình có .

Khi bắt đầu nhìn lại chi tiêu một cách hệ thống, tôi nhận ra có khá nhiều khoản trước đây được chi theo thói quen chứ không phải vì thật sự cần thiết.

Một gia đình 5 người sống ở Hà Nội chắc chắn phải đối mặt với nhiều chi phí. Tuy nhiên, nếu biết phân bổ ngân sách, điều chỉnh thói quen mua sắm và ưu tiên những khoản thực sự quan trọng, cuộc sống vẫn có thể duy trì ổn định ngay cả khi thu nhập có sự thay đổi.

Đôi khi, giai đoạn tài chính khó khăn lại là lúc giúp chúng ta hiểu rõ nhất giá trị của từng đồng tiền mình kiếm được và cách sử dụng nó hợp lý hơn.