Thông báo tăng giá từ các doanh nghiệp, cửa hàng: Mức tăng cao nhất là 50.000 đồng, người tiêu dùng tìm cách ứng phó

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông báo điều chỉnh tăng giá đến từ các công ty, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Không chỉ tăng giá sản phẩm, một số doanh nghiệp còn phải tính toán, điều chỉnh lại cách vận hành để có thể phù hợp với thị trường hiện tại.

Theo đó, nhiều nhà xe đã đưa ra thông báo tăng giá vé, thay đổi lộ trình di chuyển với khách hàng.

Nhà xe Hải Luân (tuyến TPHCM - Đắk Lắk) thông báo tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé. Trên fanpage của nhà xe đăng tải việc điều chỉnh giá là do chi phí nhiên liệu tăng quá cao, khiến chi phí vận hành của nhà xe đội lên đáng kể.

“Trong thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng cao đột biến, dẫn đến chi phí vận hành của nhà xe cũng tăng lên đáng kể. Mặc dù nhà xe đã cố gắng giữ ổn định giá vé trong suốt thời gian qua, nhưng để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ, an toàn cho mỗi chuyến đi và sự thoải mái của Quý khách, Nhà xe Hải Luân xin phép điều chỉnh lại giá vé”, fanpage nhà xe Hải Luân đăng tải.

Nhà xe Hải Luân thông báo điều chỉnh giá vé

Tương tự, nhà xe Hiền Hùng (Hà Nội - Hà Tĩnh - Nghệ An) cũng đưa ra thông báo điều chỉnh giá vé tạm thời, tăng 50k/vé, áp dụng cho tất cả các tuyến.

Với nhà xe Cô Hai (tuyến TPHCM - Gia Lai), việc điều chỉnh giá đã áp dụng từ ngày 8/3 trên toàn bộ các tuyến khai thác. Hiện giá vé giường nằm của nhà xe này dao động từ 300.000 - 310.000 đồng/vé; xe limousine khoảng 360.000 đồng/vé.

Nhiều nhà xe khác cũng đăng tải thông báo tương tự

Không chỉ vận tải, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam vừa phát đi thông báo điều chỉnh tăng giá bán một số sản phẩm từ đầu tháng 3/2026. Chủ yếu, giá tăng áp dụng đối với các dòng cám gia cầm, cám lợn và cám đậm đặc.

Thông tin này khiến các đại lý, chủ trang trại, người chăn nuôi dành nhiều sự quan tâm. Trên các trang mạng xã hội của một số người làm đại lý bán các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cũng đã nhanh chóng cập nhật, đăng tải thông tin để thông báo đến người tiêu dùng.

Theo thông tin trên Tạp chí của Hiệp hội chăn nuôi, Công ty EH Miền Bắc Việt Nam (các nhà máy tại Bắc Ninh, Hà Tây và Hải Phòng), chỉnh giá từ ngày 10/3/2026, các sản phẩm cám gia cầm thịt (trừ mã 3020 loại 25kg và 40kg), cám gia cầm đẻ và cám bò được điều chỉnh tăng 200 đồng/kg. Đến ngày 12/3/2026, công ty tiếp tục tăng giá đối với các sản phẩm cám lợn, cám đậm đặc và cám cá mã 3020, với mức tăng 300 đồng/kg.

Tương tự, Công ty TNHH Haid Hải Dương cũng thông báo điều chỉnh tăng giá một số sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Theo đó, từ ngày 8/3/2026, các sản phẩm cám gia cầm thịt được điều chỉnh tăng 200 đồng/kg; từ ngày 10/3/2026, mức tăng tương tự áp dụng đối với nhóm cám gia cầm đẻ. Ngoài ra, từ ngày 12/3/2026, các sản phẩm cám lợn của doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh tăng 300 đồng/kg.

Trong khi đó, Công ty TNHH New Hope Hà Nội cũng thông báo tăng giá đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi mang thương hiệu Hope, New Hope, More và Hopefull . Cụ thể, từ ngày 10/3/2026, sản phẩm hỗn hợp gia cầm tăng 200 đồng/kg. Từ ngày 12/3/2026, các sản phẩm cám lợn, cám cá và cám đậm đặc tăng thêm 300 đồng/kg, áp dụng tại các nhà máy ở Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Giang.

Lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng có nhiều sự thay đổi về giá

Cũng theo thông tin trên Tạp chí Hiệp hội chăn nuôi, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Úy , Công ty TNHH Dinh dưỡng Quốc tế ERO Farm hay Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Hà Nam cũng đều có mức tăng tương tự và dự kiến áp dụng từ tháng 3/2026/

Nhiều người bày tỏ sự thấu hiểu cho việc điều chỉnh giá từ các công ty, doanh nghiệp. Bởi điều này sẽ duy trì chất lượng sản phẩm và đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Song, những người làm các các đại lý bán hàng, bán hàng online và cả người tiêu dùng đều bày tỏ sự lo lắng vì sẽ phải thay đổi, thích nghi theo thị trường. Không ít shop bán hàng online cũng đã cho biết phải thu thêm khách hàng từ 5.000 - 10.000 đồng tùy vị trí cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Thậm chí, việc vận chuyển hàng đi xa theo các tỉnh, thành cũng có nhiều thay đổi vì cước phí đều tăng từ 10.000 - 20.000 đồng.

Một số người tiêu dùng cho rằng trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, việc thị trường thay đổi gần như là điều khó tránh. “Thực ra cũng không còn cách nào khác, mình buộc phải chấp nhận thích nghi thôi. Giá cả hay cách vận hành có thay đổi thì người mua lẫn người bán đều phải điều chỉnh dần theo thị trường”.

Nhiều người cũng chia sẻ rằng thói quen mua sắm của họ đang bắt đầu thay đổi. Nếu trước đây gần như món gì cũng đặt ship cho tiện, thì bây giờ họ cân nhắc nhiều hơn. “Bình thường mình hay đặt giao tận nơi, nhưng giờ nếu tiện đường thì ghé qua lấy luôn cho đỡ phát sinh thêm chi phí. Không hẳn vì cước quá cao, nhưng cảm giác đặt hàng cũng không còn dễ dàng như trước”.

Ở góc nhìn khác, một số ý kiến cho rằng các cửa hàng và người bán có thể sẽ phải thay đổi cách vận hành để thích nghi. Việc gom đơn theo khu vực, sắp xếp lộ trình giao hàng theo tuyến có thể trở thành giải pháp phổ biến hơn để tối ưu chi phí và thời gian.

Dù vậy, tâm lý chung của nhiều người vẫn là mong mọi thứ sớm ổn định trở lại. “Dạo này cái gì cũng tăng nhanh quá, từ chi phí sinh hoạt đến dịch vụ. Hy vọng thời gian tới thị trường sẽ bình ổn hơn để cả người bán lẫn người mua đỡ áp lực”.

Không ít người thừa nhận rằng cảm giác chung lúc này là khá chật vật. “Nhìn đâu cũng thấy chi phí đội lên, ai cũng vất vả. Nhưng thôi thì vẫn phải cố gắng xoay xở, thích nghi với thời cuộc".

(Tổng hợp)